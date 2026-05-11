Polska amunicja wchodzi do gry NATO. Podpisaliśmy kluczowy kontrakt

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów podpisały właśnie umowę ze słowackim VOP Nováky na elaborację ponad 10 tys. granatów moździerzowych kalibru 60 mm typu HEF. Odbiorcą zamówienia ma być natowska agencja NSPA, a dla polskiej spółki to wejście w konkretny fragment sojuszniczego łańcucha dostaw amunicji.

Oznacza to, że polski zakład wchodzi w realizację kontraktu powiązanego z natowskim systemem zakupów, gdzie liczą się powtarzalność, zgodność ze standardami, terminy oraz zdolność pracy w międzynarodowym układzie przemysłowym.

Elaboracja oznacza etap związany z przygotowaniem bojowej zawartości i doprowadzeniem korpusu pocisku lub granatu do postaci gotowej do użycia zgodnie z wymaganiami technicznymi. To jeden z kluczowych procesów produkcyjnych w przypadku amunicji. Granat moździerzowy składa się z kilku elementów, w tym korpusu, materiału wybuchowego, zapalnika oraz części odpowiadających za stabilizację lotu i ładunek miotający. W przypadku amunicji odłamkowo-burzącej szczególnie ważna jest zarówno siła wybuchu, jak i sposób fragmentacji korpusu. To właśnie od połączenia tych cech zależy skuteczność rażenia celu.

To nie jest ciężka artyleria, ale na froncie bardzo się liczy

Moździerze 60 mm należą do lekkiej kategorii uzbrojenia wsparcia. Ich największą zaletą jest przede wszystkim mobilność. Takie systemy mogą być przenoszone przez żołnierzy, używane przez lekką piechotę, wojska specjalne, pododdziały aeromobilne albo jednostki działające w trudnym terenie. Nie zapewniają oczywiście takiej siły rażenia jak moździerze 81 mm, 98 mm czy 120 mm, ale wygrywają szybkością użycia, prostotą i dostępnością na niskim szczeblu taktycznym.

Amunicja 60 mm ma bardzo duże znaczenie dla NATO. Zużycie amunicji jest obecnie ogromne nie tylko w artylerii lufowej dużego kalibru. Lekkie środki wsparcia także muszą być stale uzupełniane, bo są wykorzystywane do osłony pododdziałów, nękania przeciwnika, rażenia celów ukrytych za przeszkodami i szybkiego reagowania na krótkim dystansie.

Moździerz prowadzi ogień stromotorowy. Oznacza to, że pocisk leci po wysokiej, łukowej trajektorii i może razić cele znajdujące się za przeszkodami terenowymi, w zagłębieniach, za wałami, budynkami lub w okopach. Dla piechoty to jeden z najprostszych sposobów uzyskania własnego wsparcia ogniowego bez czekania na cięższą artylerię.

To dla nas ogromna szansa

Drugą stroną ogłoszonej umowy jest wspomniana VOP Nováky, słowacka spółka działająca w sektorze amunicji i komponentów uzbrojenia. Firma specjalizuje się m.in. w modernizacji oraz wydłużaniu cyklu życia amunicji, produkcji amunicji treningowej dużego kalibru, komponentów, wybranych pocisków rakietowych i amunicji moździerzowej.

Współczesny przemysł zbrojeniowy w Europie coraz częściej działa nie przez pojedyncze, zamknięte fabryki, lecz przez sieci wyspecjalizowanych podmiotów. Jedna firma może odpowiadać za komponenty, inna za elaborację, kolejna za montaż końcowy, badania, logistykę lub dostawy dla zamawiającego. W ten sposób powstaje łańcuch, który ma zwiększać moce produkcyjne i ograniczać zależność od jednego miejsca.

Dla Grupy Niewiadów nowy kontrakt to prawdziwa szansa. Nasza rodzima firma może w końcu pokazać, że jest zdolna do udziału w zamówieniu, którego odbiorcą jest struktura NATO. W sektorze obronnym takie referencje mają ogromne znaczenie, bo kolejne kontrakty często opierają się na zaufaniu do jakości, terminowości i zdolności spełniania wymagań formalnych.

Marcin Kusz 11.05.2026 17:45

