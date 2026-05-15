Grupa WB zawarła strategiczne porozumienie z rumuńskimi zakładami ROMAERO, dotyczące szerokiej współpracy przemysłowej przy systemach bezzałogowych dla tamtejszych sił zbrojnych. Oś tej umowy jest niezwykle konkretna i opiera się na systemach Gladius oraz amunicji krążącej Warmate. Gra toczy się jednak o znacznie wyższą stawkę, bo docelowym planem jest uruchomienie montażu i produkcji bezpośrednio w Rumunii. Taki ruch pozwoli na zaspokojenie nie tylko masowych potrzeb lokalnego wojska, ale również otworzy drogę do ekspansji na szerszy rynek europejski.

To nie jest klasyczna sprzedaż. To układ na produkcję i łańcuch dostaw

WB proponuje model, w którym część wartości zostaje na miejscu: linie montażowe, dostosowanie zakładów, przygotowanie do produkcji w większej skali i budowanie kompetencji przemysłowych po rumuńskiej stronie. Z perspektywy państwa na wschodniej flance to logiczne, bo w kryzysie liczy się nie tylko to, co kupiłeś, ale też to, czy potrafisz szybko uzupełniać straty i rozwijać zdolności bez czekania na dostawy z zewnątrz.

Dla WB to z kolei znany kierunek ekspansji: wejście w rynek przez lokalny podmiot i lokalnego partnera, zamiast próbować dowodzić z Polski. Rumunia nie jest tu przypadkowa. To jeden z najszybciej zbrojących się krajów regionu Morza Czarnego, z dużym poczuciem presji i z dużymi programami modernizacyjnymi.

To będzie gruby temat na długie lata

Gladius to system rozpoznawczo-uderzeniowy, czyli zestaw elementów, które mają działać razem: rozpoznanie wykrywa i identyfikuje cel, sieć dowodzenia rozdziela zadania, a efektor uderzeniowy realizuje atak – szybko, precyzyjnie i bez wchodzenia w klasyczny łańcuch lotnictwa lub artylerii.

Głównym celem takiego systemu jest drastyczne skrócenie czasu od momentu wykrycia celu do jego zniszczenia. Okno czasowe pozwalające na oddanie skutecznego strzału w obecnych realiach współczesnego konfliktu zbrojnego kurczy się często do zaledwie kilku minut. System Gladius stanowi bezpośrednią odpowiedź na tę morderczą dynamikę, płynnie integrując sensory, zaawansowaną łączność oraz efektory w jednym, nierozerwalnym i błyskawicznie reagującym środowisku walki.

W polskim wariancie Gladius jest osadzony w systemie zarządzania walką Topaz, który od lat działa w Wojskach Rakietowych i Artylerii. Dla Rumunii to istotny argument, bo dostaje rozwiązanie zaprojektowane do współpracy z ogniem pośrednim, a nie tylko samodzielną zabawkę do polowania na pojedyncze cele.

Warmate i nasza amunicja krążąca to coś, czego wszyscy chcą

Amunicja krążąca to coś pomiędzy dronem a pociskiem. Startuje, dolatuje w rejon celu, może krążyć i obserwować, a potem uderza – często w trybie ataku nurkowego. Różnica względem klasycznej amunicji polega na tym, że operator ma czas na wybór momentu i celu, a system działa jak narzędzie precyzyjne, a nie jak ślepy strzał.

To jest jeden z najszybciej rosnących segmentów uzbrojenia, bo łączy kilka cech, które dziś wygrywają: relatywnie niska cena jednostkowa wobec klasycznych pocisków kierowanych, szybkie wdrożenie, elastyczność użycia i możliwość pracy w układzie rozpoznanie-uderzenie praktycznie na tym samym szczeblu taktycznym.

W kontekście Rumunii nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć zastosowania: ochrona kierunków zagrożenia, wsparcie wojsk lądowych, rażenie celów wysokiej wartości, a w razie kryzysu – szybkie zwiększenie nasycenia pola walki efektorami, których nie trzeba wprowadzać przez lotnictwo.

SAFE to wysokooktanowe paliwo dla takich porozumień

W tle tych działań oczywiście bardzo wyraźnie rysuje się unijny instrument SAFE – mechanizm stworzony po to, by ułatwiać państwom członkowskim finansowanie dużych zakupów zbrojeniowych oraz wspólnych programów, ze szczególnym naciskiem na wsparcie europejskiego przemysłu. Stanowi on konkretną zachętę do tego, aby zamiast realizować rozproszone, krajowe kontrakty, tworzyć znacznie większe pakiety zamówień. Taka strategia ma pomóc w budowaniu solidnych mocy produkcyjnych i zminimalizować ryzyko powielania błędu, w którym Europa wprawdzie kupuje dużo, ale robi to zupełnie osobno.

Dla Rumunii to argument budżetowy, dla WB argument strategiczny. Jeśli produkcja ma być europejska i w większej skali, to uruchomienie zdolności w Rumunii może działać jak dodatkowa dźwignia eksportowa na kolejne rynki, które będą szukały gotowych, szybko dostępnych rozwiązań.

Pamiętajmy jednak, że to porozumienie nie jest jeszcze publicznym kontraktem na dostawy dla rumuńskiego wojska. To przygotowanie przemysłowego scenariusza pod potencjalny zakup i pod większy program. Taki model ma sens, ale ma też ryzyka, które zwykle wychodzą dopiero w realizacji.

Marcin Kusz 15.05.2026 10:54

