Więcej Amerykanów nad Wisłą. Już nie prosimy, my deklarujemy

Polska chce zwiększenia amerykańskich zdolności wojskowych na swoim terytorium i na wschodniej flance NATO. Jest kilka proponowanych lokalizacji, ale ostateczna decyzja będzie należała do Stanów Zjednoczonych.

Marcin Kusz
Warszawa chce większej obecności wojskowej USA w Polsce. Wiceszef MON Paweł Zalewski podkreślił, że strona amerykańska zna polską gotowość, a w kraju istnieje polityczna zgoda na przyjęcie dodatkowych sił. W takich sprawach liczą się nie tylko koszary i poligony, ale też przewidywalność państwa-gospodarza. Na razie nie ma decyzji, czy do Polski trafią żołnierze wycofywani z Niemiec. To będzie wybór Waszyngtonu. Polska prowadzi rozmowy, wskazuje gotowość i proponuje lokalizacje, ale nie przesądza, skąd miałyby przyjechać ewentualne jednostki.

Amerykanie wiedzą, że jesteśmy do tego gotowi. Wiedzą, że w tej sprawie jest zgodność polityczna w Polsce, bo to jest też istotne, i że żołnierze amerykańscy są miło witani w naszym kraju – powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski.

Punktem zwrotnym będzie czerwiec, kiedy to Waszyngton sfinalizuje globalny przegląd swojej obecności wojskowej. Wyniki tych analiz ostatecznie zweryfikują, czy planowana redukcja kontyngentu w Niemczech przyniesie faktyczne wzmocnienie Polski, czy będzie oznaczać jedynie ogólny spadek liczby amerykańskich żołnierzy na Starym Kontynencie. USA zapowiedziały, że w ciągu najbliższego roku być może wycofają z Niemiec ok. 5 tys. żołnierzy, którzy mogliby przynajmniej w jakiejś części trafić do Polski.

Nowe lokalizacje to nie tylko baza w sąsiedztwie

Polska myśli nie tylko o kolejnych rotacyjnych kontyngentach, ale też o inwestycjach pod bardziej trwałą obecność. Rotacyjna obecność oznacza, że jednostki przyjeżdżają na określony czas i są zastępowane przez kolejne. Stała obecność wymaga zupełnie innej infrastruktury: dowództw, magazynów, zaplecza technicznego, mieszkań, usług i zabezpieczenia rodzin.

Właśnie dlatego w rozmowach pojawia się nie tylko wojsko, lecz także samorządy. Jeśli w Polsce miałyby powstać nowe lokalizacje dla Amerykanów, nie wystarczy wskazać wolnego terenu przy poligonie. Potrzebne byłyby mieszkania, szkoły, drogi, łączność, dostęp do usług i infrastruktura pozwalająca funkcjonować większej społeczności wojskowej.

To oznacza budowę małego zaplecza miejskiego wokół obecności armii. Dla regionów może to być duża zmiana: nowe inwestycje, miejsca pracy, wpływy dla lokalnej gospodarki, ale też większy ruch, wymogi bezpieczeństwa i konieczność dostosowania planowania przestrzennego.

Obecność USA w Polsce już dziś jest znacząca

W Polsce stacjonuje obecnie ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Część tej obecności ma charakter stały, ale większość pozostaje rotacyjna. Stałe elementy obejmują m.in. bazę systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, wysunięte dowództwo 5. Korpusu Wojsk Lądowych USA w Poznaniu oraz zaplecze w Powidzu, gdzie utrzymywany jest sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej. Rotacyjne siły USA są rozmieszczone m.in. w zachodniej Polsce, w takich miejscach, jak Żagań, Świętoszów, Bolesławiec, Skwierzyna i Toruń.

Dodatkowe siły USA powinny być tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. Oznacza to przede wszystkim wschodnią flankę NATO, czyli obszar bezpośrednio narażony na presję ze strony Rosji i Białorusi. Granica Polski z Białorusią oraz obwodem królewieckim ma dziś znacznie większe znaczenie wojskowe niż jeszcze kilka lat temu.

Dodatkowa obecność USA miałaby więc nie tylko znaczenie dla Polski. Wzmacniałaby też bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej i NATO, bo Polska jest jednym z głównych państw tranzytowych, logistycznych i wojskowych na wschodniej flance. To przez jej terytorium mogą przebiegać szlaki przerzutu wojsk, sprzętu, paliwa i amunicji.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: 5. Korpus Wojsk Lądowych USA w Poznaniu

13.05.2026 06:34
Tagi: ministerstwo obrony narodowejpolskaus armyUSAWojsko
