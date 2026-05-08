PKP Intercity chce dwa piętra, nawet z drugiej ręki. Znaleźli sprzedawcę

Ładowanie...

PKP Intercity zamówiło już piętrowe wagony, ale na ich dostawę trzeba będzie poczekać. I to długo. Zaletą piętrusów jest fakt, że mogą na pokład wziąć dużą liczbę pasażerów. A PKP Intercity widzi jeszcze jedną możliwość. Tyle że do tego potrzebne będą nieco inne pojazdy.

I jak donosi "Rynek Kolejowy", PKP Intercity ma w rękawie rozwiązanie. Przewoźnik rozważa zakup piętrowych, a przy tym sypialnych wagonów. Austriacy mają 10 takich składów, które pozwalają jechać z prędkością 200 km/h.

REKLAMA

Wagony, którymi PKP Intercity jest zainteresowane, to jak opisuje "Rynek Kolejowy" młode konstrukcje ("jak na tabor wagonowy" - wyprodukowane zostały w 1996 r.), o "bardzo cichym biegu i spokojnej jeździe". Jeszcze do 2024 r. kursowały na trasie Zurych – Wiedeń.

Wagony mieszczą przedziały 1-, 2-, oraz 3-osobowe. W 1- i 2-osobowych przedziałach Deluxe (na górnym pokładzie) pasażerowie mają także do dyspozycji prywatny prysznic i umywalkę - czytamy.

Widoki na pięterku, a do tego hotelowe luksusy? Tak to można jechać 20 godzin i więcej!

Sypialne wagony nabyto by z myślą przede wszystkim o zagranicznych wojażach. Władze PKP Intercity już wcześniej powtarzały, że czas przejazdów po Polsce znacząco się skrócił, więc zwyczajnie nie ma kiedy pospać.

Za to są ambitne zagraniczne plany i realizacje. Już ruszyła sprzedaż biletów na podróże do Chorwacji. Z Warszawy do Rijeki jedzie się 20 godzin. Na razie to połączenie sezonowe, ale coraz głośniej mówi się o tym, aby taki pociąg kursował przez cały rok. Wówczas wagony sypialne będą na wagę złota.

Pomysł, by rozwijać siatkę zagranicznych połączeń, wydaje się słuszny, skoro trasa do Chorwacji cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak pisał Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, tylko w ciągu pierwszej doby od uruchomienia sprzedaży rozeszło się przeszło 2,5 tys. biletów.

Ciekawe, czy kogoś oburzy fakt, że piętrowe sypialne wagony będą używane

W przypadku niemieckich mieliśmy do czynienia z niemałą aferą. Krytycy pominęli fakt, że wagony są naprawdę wygodne, kupione po okazyjnej cenie i pomagają sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na podróże koleją. Głównym powodem pretensji było po prostu to, że kupujemy z drugiej ręki i to od niemieckiego sąsiada. Austria będzie budzić mniej emocji?

Oby, bo to szansa na jeszcze wygodniejsze nocne podróże - pewnie przede wszystkim zagraniczne - w kolejne zakątki Europy.

Na razie piętrowymi wagonami, choć nie sypialnymi, pojechać będzie można nad morze. Pociąg "Słoneczny" kursować będzie codziennie przez całe wakacje na trasie Warszawa–Ustka–Warszawa. Połączenie zrealizują Koleje Mazowieckie, a skład zestawiony będzie właśnie z "nowoczesnych, klimatyzowanych" wagonów piętrowych.

- Pociąg „Słoneczny” od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a rosnąca liczba podróżnych potwierdza jego atrakcyjność. W tym sezonie po raz dziewiąty dotrze do Ustki, która stała się jednym z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków. To dowód na to, że „Słoneczny” na stałe wpisał się w letnie plany podróżnych – komentował Szymon Sobczak, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Kolei Mazowieckich.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Valentin Ivantsov / Shutterstock.com

REKLAMA

Adam Bednarek 08.05.2026 15:17

Ładowanie...