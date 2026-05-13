Hydra 70 mm powstanie w Polsce. Nawet General Dynamics nam pomoże

W Polsce ma powstać zaplecze produkcyjno-logistyczne dla rodziny rakiet Hydra 70 mm. Porozumienie podpisano między Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems oraz Paramount Enterprises International Inc. To układ, który może wprowadzić bydgoską spółkę w nowy segment uzbrojenia, wykraczający poza dotychczasowe kompetencje związane m.in. z materiałami wybuchowymi i elaboracją amunicji lotniczej.

Na początku Nitro-Chem miałby zajmować się montażem rakiet z podzespołów dostarczanych przez General Dynamics. To nie oznacza jeszcze pełnej, samodzielnej produkcji całego pocisku od pierwszego dnia, bo projekt ma być rozwijany etapowo. W kolejnych latach część komponentów mogłaby być pozyskiwana od krajowych dostawców, w tym od spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Rakiety są potrzebne Apache’om, AW149 i systemowi SAN

Hydra 70 mm to rakieta lotnicza używana od lat na wielu platformach zachodnich. Jej największą zaletą jest prostota, skala produkcji i szeroki katalog zastosowań. Może przenosić różne typy głowic, a po zastosowaniu odpowiedniego modułu naprowadzania zmienia się z taniego pocisku obszarowego w precyzyjny środek rażenia.

Z naszej perspektywy rakiety Hydra mają wielowymiarowe znaczenie. Przede wszystkim stanowią podstawowe uzbrojenie dla 96 planowanych śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache i naturalnie wpisują się w koncepcję dozbrojenia floty AW149. Równie istotny pozostaje ich potencjał defensywny – po integracji z modułem naprowadzania laserowego APKWS system zyskuje drugie życie jako precyzyjny i stosunkowo tani efektor w systemach zwalczania bezzałogowców SAN.

Efektor to środek, który fizycznie zwalcza cel. W systemach antydronowych może to być pocisk, amunicja artyleryjska, zakłócanie lub inny sposób neutralizacji zagrożenia. Hydra z naprowadzaniem laserowym jest ciekawa dlatego, że może wypełnić lukę między bardzo drogimi rakietami przeciwlotniczymi a najprostszymi środkami rażenia. Przy masowych atakach dronów koszt pojedynczego przechwycenia ma ogromne znaczenie.

Niekierowana rakieta, która może stać się precyzyjna

Podstawowa Hydra 70 mm jest rakietą niekierowaną. Oznacza to, że po odpaleniu leci po wyznaczonej trajektorii i nie koryguje aktywnie kursu tak jak klasyczny pocisk kierowany. Jest tańsza i prostsza, ale jej skuteczność zależy od warunków strzelania, platformy oraz rodzaju celu.

Sytuację zmienia APKWS, czyli zestaw precyzyjnego naprowadzania laserowego. Po jego dodaniu rakieta może podążać za oznaczonym celem, co pozwala razić punktowe obiekty z dużo większą dokładnością. Stary pomysł taniej rakiety kalibru 70 mm dostaje nowe życie, bo może być używany nie tylko przeciwko celom naziemnym, ale również w zadaniach antydronowych.

Polski przemysł chce wejść głębiej w amunicję rakietową

Nitro-Chem ma już mocną pozycję w sektorze materiałów wybuchowych. Spółka jest znana przede wszystkim z produkcji trotylu i kompetencji związanych z elaboracją bomb lotniczych rodziny Mk 80. To zaplecze ma znaczenie, bo produkcja amunicji rakietowej nie jest wyłącznie kwestią montażu metalowych elementów. Liczą się tutaj procesy chemiczne, bezpieczeństwo, kontrola jakości, powtarzalność i zdolność pracy z materiałami wysokoenergetycznymi.

Wejście w Hydry oznacza dla spółki nowy kierunek rozwoju. Rakiety 70 mm są innym typem produktu niż bomby lotnicze czy materiały wybuchowe dostarczane do amunicji artyleryjskiej. Dają jednak szansę na powiązanie kilku polskich kompetencji: chemii wojskowej, mechaniki precyzyjnej, montażu, logistyki i potencjalnie produkcji wybranych komponentów w spółkach PGZ.

*Źródło grafiki wprowadzającej: PGZ; Canva Pro

Marcin Kusz 13.05.2026 06:12

