Nasze F-35A przylecą do Polski. Czeka je niezwykłe powitanie

F-35A do Polski trafią już za kilkanaście dni. W Stanach Zjednoczonych trwają intensywne szkolenia i przygotowania do przerzutu samolotów przez Atlantyk. Piloci ćwiczą m.in. tankowanie w powietrzu. W kraju wszystko jest już zapięte na ostatni guzik.

Bogdan Stech
Przylot F-35A będzie historycznym momentem i będzie miał wyjątkową oprawę. Samoloty zostaną powitane przez polskie F-16 Jastrząb, które spotkają się w powietrzu z polskimi F-35A i poprowadzą je na lotnisko w Łasku.

Za sterami jednego z Jastrzębi będzie siedział gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Z taką eskortą myśliwce skierują się do bazy w Łasku, gdzie przeprowadzone zostaną czynności związane z przyjęciem nowych maszyn do Wojska Polskiego. Potrwają one ok. dwóch tygodni, po czym Husarze zostaną oficjalnie powitanie we flocie sił powietrznych - podaje Polska Zbrojna.

Mamy już 12 samolotów F-35A

Tymczasem w bazie Fort Worth gdzie szkolą się polscy piloci, trwają gorączkowe przygotowania do przerzutu przez ocean. Doskonalone są procedury, ćwiczone jest tankowanie w powietrzu.

Cały czas trwa też dostarczanie nowych maszyn przez producenta, firmę Lockheed Martin. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz poinformował, że dwunasty samolot F-35 dla polskich Sił Powietrznych już lata.

Dwunasty samolot F-35 dla Polski gotowy! Właśnie zakończyły się jego testy na ziemi i w powietrzu. Kończy się produkcja kolejnych czterech F-35 i wkrótce opuszczą fabrykę w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Później faza testów i będą gotowe, by przylecieć do Polski, do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku - napisał Kosiniak - Kamysz w serwisie X.

Jak będzie wyglądać lot przez Atlantyk?

Przerzut samolotów myśliwskich przez Atlantyk to skomplikowana operacja wymagająca od pilotów najwyższych umiejętności i profesjonalizmu. Misje te określane są kryptonimem CORONET.

Coronet to specjalistyczne misje zaprojektowane tak, aby myśliwce mogły bezpiecznie pokonywać duże odległości. Podczas gdy cel jest zasadniczo taki sam jak w przypadku każdego innego lotu z tankowaniem w powietrz, czyli umożliwienie samolotom zabrania większej ilości paliwa, bez konieczności lądowania, procedura dla Coronet jest inna.

Podczas standardowego tankowania w powietrzu, tankowiec wchodzi na orbitę w wyznaczonym obszarze nieba przeznaczonym specjalnie dla niego. W przypadku Coronet przestrzeń powietrzna wyznaczona do tankowania porusza się wraz z grupą samolotów i wymaga większej koordynacji, aby uniknąć wypadków. Samoloty muszą znajdować się na dokładnych współrzędnych i wysokościach dokładnie w zaplanowanym czasie, aby misja zakończyła się sukcesem.

W standardowej misji tankowania w powietrzu odbiorca może wystartować, spotkać się z tankowcem w celu zatankowania, a następnie wyruszyć na swoją misję. Myśliwce Coronet muszą uzupełniać paliwo kilka razy w trakcie lotu.

Dom dla polskich F-35A już gotowy

Tymczasem 32 Baz Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest już gotowa na przyjęcie polskich F-35. W ostatnich latach przeszła ona modernizację, a o skali inwestycji może świadczyć fakt, że pracowało przy niej 5000 osób. Każdy z pracowników musiał przejść szczegółową weryfikację, a ci, którzy nie posiadali poświadczeń bezpieczeństwa, wykonywali swoje zadania pod nieustanną asystą żołnierzy.

To, co znajduje się w środku, owiane jest tajemnicą skrytą za wysokim wałem, który otacza lotnisko. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście: Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii.

Do 2030 r. Siły Powietrzne RP będą dysponować łącznie 32 egzemplarzami F-35A. Pierwsza szesnastka trafi właśnie do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (część 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego), natomiast kolejna partia zasili 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

12.05.2026 09:58
