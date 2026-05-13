Android ułatwia przesyłanie plików na iPhone’a. Nastała rewolucja

W ostatnich miesiącach smartfony Apple’a otworzyły się na Androida, ponieważ Google wprowadził obsługę funkcji Quick Share z AirDropem. Początkowo rozwiązanie to trafiło do posiadaczy urządzeń Pixel 9 oraz 10, a potem trafiło na Samsungi Galaxy S26. W tym roku opcja zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. Przygotowano też coś dla modeli, które nie obsłużą AirDropa.

Przesyłanie plików między Androidem i iPhone stało się niesamowicie proste

Dotychczas, chcąc przesłać zdjęcie czy film użytkownikowi iPhone’a z Androida, trzeba było się nieco pomęczyć. Nie bez powodu wygodniej było posłużyć się Messengerem czy WhatsAppem. Teraz posiadacze pierwszych modeli, takich jak: Galaxy S26, Pixel 10 oraz 9, Oppo Find X9, Vivo X300 Ultra, mogą skorzystać z oficjalnych metod.

Google jednak nie zatrzymuje się i w 2026 r. zwiększy obsługę AirDropa przez Quick Share dla:

serii Samsung Galaxy S25, Galaxy S24, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, TriFold;

Oppo Find X8;

OnePlus 15;

Honor Magic 8 Pro, Honor Magic V6.

Oznacza to, że wsparcie AirDropa, przynajmniej na początku, będzie domeną sztandarowych modeli z Androidem. Google nic nie mówi o obsłudze rozwiązania dla modeli z niższej półki cenowej. Powinniśmy jednak oczekiwać, że z czasem to się zmieni. Wiele funkcji od Google, takich jak Circle to Search, które początkowo były dostępne dla najdroższych modeli, z czasem trafiło do tańszych urządzeń.

Dla modeli, które nie będą zgodne z AirDropem, przygotowano inne rozwiązanie umożliwiające przesyłanie plików między Androidem a iOS. W tym celu użytkownik wygeneruje kod QR, który będzie trzeba zeskanować drugim smartfonem, którym pliki mają zostać odebrane. Proces zostanie zrealizowany za pomocą chmury.

Według Google funkcja przesyłania plików Quick Share z kodem QR ma być już dziś dostępna dla pierwszych urządzeń z Androidem. Z czasem, w ciągu najbliższego miesiąca, ma być w pełni dostępna dla wszystkich. Producent chce również udostępnić Quick Share w aplikacjach firm trzecich, takich jak WhatsApp.

Google zbratał się z Applem, aby ułatwić życie użytkownikom

Oprócz uproszczenia wysyłania plików między Androidem i iPhonem Google podkreślił, że pracował z Applem, aby ułatwić kwestię przejścia z iPhone’a na system sygnowany zielonym robocikiem i na odwrót. To oczywiście wymóg wynikający z ustawy o rynkach cyfrowych wprowadzonej przez Unię Europejską.

Dzięki temu podczas transferu z iOS na Androida skopiowane zostaną nie tylko zdjęcia, wiadomości czy kontakty, ale też hasła, karty eSIM, aplikacje czy układ ekranu głównego. Identyczne rozwiązanie wdrożono do Androida, dzięki czemu łatwiej przejść na iPhone’a.

Albert Żurek 13.05.2026 16:53

