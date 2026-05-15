AMD ulepsza stare karty graficzne. Za darmo!

Producent najpopularniejszych procesorów Ryzen wysłuchał społeczności i zrobił to, o co proszono najgłośniej: wprowadził technologię skalowania FSR 4.1 dla starszych układów graficznych. Dotyczy to dwóch generacji: RX 7000 oraz RX 6000. Najpierw wsparcie otrzymają nowsze modele, a w dalszej kolejności oficjalne wsparcie tego istotnego rozwiązania zyskają bardziej leciwe jednostki.

AMD wysłuchało graczy. Lepsze skalowanie dla starszych kart

Wraz z obecną generacją kart graficznych Radeon RX 9000 (9060 XT, 9070, 9070 XT), AMD wprowadziło ulepszoną technikę skalowania obrazu FSR 4.0. Rozwiązanie to jest bezpośrednią odpowiedzią na DLSS od NVIDII – technikę, która do poprawy jakości obrazu wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Wcześniej AMD wspierało FSR w wersjach 3.0 oraz 3.1. One również polegały na skalowaniu obrazu, ale nie wykorzystywały algorytmów SI. W praktyce funkcja ta zapewniała nieco gorsze efekty niż konkurencyjny DLSS, który działa na każdej generacji kart graficznych GeForce RTX. Podczas premiery FSR 4.0 i ulepszonej wersji 4.1 wiele osób (w tym ja) narzekało, że AMD nie oferuje nowej technologii tym, którzy w przeszłości wydali duże pieniądze na karty pokroju RX 7900 XTX.

Teraz to się zmieni. AMD oficjalnie zapowiedziało, że w lipcu tego roku technologia trafi do układów z serii Radeon RX 7000, bazujących na architekturze RDNA 3. Posiadacze kart wydanych pod koniec 2022 roku wreszcie skorzystają ze skalowania opartego na sztucznej inteligencji. Z kolei użytkownicy serii Radeon RX 6000 (architektura RDNA 2) będą mogli liczyć na wsparcie nowej techniki w pierwszym kwartale 2027 roku.

Technika FSR 4.1 działająca na kartach RDNA 3 ma wykorzystywać ten sam model sztucznej inteligencji, który jest stosowany w RDNA 4 (seria RX 9000). Różnica polega na tym, że algorytmy uczenia maszynowego muszą zostać zoptymalizowane pod kątem jednostek przetwarzania INT8. Nowsze modele wspierają formaty INT8 oraz FP8, podczas gdy FSR 4.1 został przygotowany głównie z myślą o tym drugim rozwiązaniu.

Co to oznacza dla graczy?

W skrócie: lepszy i ostrzejszy obraz w grach. Techniki skalowania działają w taki sposób, że gra renderowana jest w niższej rozdzielczości (np. 50 proc. natywnej), dzięki czemu układ graficzny musi przetworzyć znacznie mniejszą liczbę pikseli. Następnie algorytmy uzupełniają brakujące punkty, dostosowując obraz do rozdzielczości monitora. Przykładowo: jeśli ustawimy tryb 50 proc. na monitorze 4K, gra najpierw jest generowana w FullHD, a potem inteligentnie skalowana do 4K.

W przypadku mniej zaawansowanych technik wypełnianie brakujących pikseli zapewniało co najwyżej przeciętne efekty. Dzięki sztucznej inteligencji problem ten jest rozwiązany znacznie lepiej. Właśnie dlatego udostępnienie FSR 4.1 dla starszych kart graficznych jest tak ważnym krokiem.

Albert Żurek 15.05.2026 16:40

