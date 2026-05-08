PC do gier z RTX 5050 za 3649 zł. Urwali pół tysiąca, rusza promocja na komunię

Czas pierwszej komunii świętej to dla wielu młodych Polaków nie tylko okres duchowego przeżycia, ale również wspaniałych prezentów. Upragniony rower. Elektryczna hulajnoga. Wyczekiwany komputer. Marzenia zostają spełnione, często nadwyrężając domowe budżety. Dlatego warto mieć oko na dobre promocje, a marka HIRO właśnie odpaliła korzystną wyprzedaż.

W trakcie najnowszych HIRO DAYS pod cenowe cięcia trafiły gotowe komputery do gier, gamingowe i biurowe laptopy oraz akcesoria takie jak myszki czy słuchawki. Organizatorzy promocji przewidzieli kilka różnych kategorii, odpowiadając na potrzeby osób dysponujących różnym budżetem. Wspólny mianownik ofert to aż pół tysiąca złotych – maksymalnie tyle można oszczędzić na wybranych konfiguracjach i sprzętach.

Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie w tym miejscu, z kolei poniżej chciałbym pokazać wam kilka moich ulubionych pozycji:

PC do gier z GeForce RTX 5050 8 GB za 3649 zł. Do tego z premium obsługą, systemem i wydłużoną gwarancją

Na Spider’s Web regularnie opisujemy oferty marki HIRO i robimy to z autentyczną przyjemnością. Po pierwsze, mamy do czynienia z polskim producentem (NTT System) istniejącym w branży niemal od czterech dekad. To samo w sobie wiele mówi. Po drugie, HIRO oferuje rozszerzoną, trzyletnią gwarancję na PC, co wyróżnia ich na rynku. Po trzecie, każdy PC HIRO jest testowany przed wysyłką. Pod dużym obciążeniem, przez wiele godzin, co potwierdza certyfikat załączony do produktu. Użytkownik ma pewność, że wszystko działa tak, jak powinno.

Mamy więc do czynienia z absolutną jakością premium, jeśli chodzi o obsługę klienta oraz dobór komponentów. Za to ceny pozostają przystępne. Dzięki temu komputer taki jak HIRO WILDCAT z kartą graficzną GeForce RTX 5050 8 GB kupimy za 3649 zł. Mówimy o kompletnej jednostce z preinstalowanym systemem Windows 11, 1 TB SSD na dane oraz 16 GB RAM. Do tego mamy solidną obudowę z przeszklonym bokiem oraz podświetleniem LED. Wszystko złożone i sprawdzone bezpośrednio przez inżynierów HIRO.

HIRO WILDCAT

Sprzęt taki jak HIRO WILDCAT jest marzeniem wielu młodych graczy, chcących wejść do świata gamingu na poważnie. Karty RTX 50 to najnowsza rodzina wydajnych GPU do gier firmy NVIDIA, oferująca pakiet potężnych narzędzi DLSS, na czele z dynamicznym generatorem klatek oraz Super Rozdzielczością. Takie rozwiązania pozwalają uzyskać wysoką płynność w bardzo wymagających produkcjach. Za to z popularnymi tytułami multiplayer, jak Fortnite, CS2 czy Valorant, HIRO WILDCAT poradzi sobie śpiewająco bez DLSS.

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: GeForce RTX 5050 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Cena: 3649 zł

Ważne: może być jeszcze taniej. Firma NTT System ma w ofercie także jednostkę z kartą RTX 5050 w cenie 3589 zł. Bardzo atrakcyjna stawka, ale należy zwrócić uwagę, iż mamy tu do czynienia z kartą graficzną dysponującą 6 GB pamięci. W mojej opinii warto dopłacić kilkadziesiąt złotych do 8 GB, aby skuteczniej wykorzystywać nowoczesne możliwości GPU wspomagające rozgrywkę.

Komunijna petarda to biała, piękna HIRO AURORA z GeForce RTX 5070, tańsza o 450 zł

Jeśli zależy wam na potężnej maszynie na długie lata użytkowania, to HIRO AURORA WHITE stanowi spełnienie marzeń niemal każdego gracza. Duża w tym zasługa karty graficznej GeForce RTX 5070 12 GB, która poradzi sobie natywnie z najbardziej zasobożernymi produkcjami AAA, oferując zadowalającą płynność na poziomie 60+ klatek na sekundę. Z kolei w przypadku popularnych gier multiplayer, jak CS2 czy Valorant, mówimy już o rozgrywce na poziomie ligowym, z 144+ natywnymi klatkami, w zależności od ustawień.

Z pomocą narzędzi DLSS od NVIDIA, AURORA pozwala cieszyć się najbardziej zaawansowanymi efektami graficznymi: ray tracingiem oraz path tracingiem. To technologie odwzorowujące pracę promieni światła, cieni, odbić i odblasków w czasie rzeczywistym. Dzięki temu środowisko 3D w grze wideo zyskuje dodatkową głębię oraz jeszcze więcej autentyczności. Mówimy o hiperrealiźmie, jak odbicia sklepowych szyldów w łysinie przechodnia.

HIRO AURORA WHITE

HIRO AURORA WHITE jest dostępna z rabatem wynoszącym 450 zł. Jej biała obudowa idealnie współgra z okresem komunijnym, do tego świetnie się prezentuje. Wraca moda na jasne jednostki, a omawiana zdecydowanie przykuwa uwagę. PC jest dostępny w dwóch wariantach, z mniej i bardziej wydajnym procesorem Intela, co widzicie poniżej.

CPU: Intel Core i5-14400F/i7-14700F

GPU: GeForce RTX 5070 12 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Cena: 7359 zł oraz 8359 zł

Może mocny laptop do szkoły albo na studia? Tutaj lekki, poręczny NTT Book dobrze się spisze

Nie każdy potrzebuje mocarnego sprzętu do gier. Jeśli szukacie solidnego laptopa do pracy, nauki, działania w terenie oraz przeglądania multimediów, NTT BOOK B14IP jest teraz dostępny w promocji. Jego cena wynosi aktualnie 2689 zł, co jest bardzo uczciwą stawką jak za taką konfigurację.

NTT BOOK B14IP to laptop z ekranem IPS 14 cali, co sprawia, że urządzenie jest kompaktową maszyną. Zmieści się nie tylko do plecaka, ale też większej kobiecej torebki. Mimo niskiej ceny, w laptopie mamy 1 TB na swoje dane (producenci coraz częściej oferują tylko 512 GB) i aż 32 GB RAM. W połączeniu z procesorem Intel Core i5-1235U oznacza to wydajną wielozadaniową pracę. Poczta, prezentacja, Teamsy, przeglądarka, muzyka – wszystko będzie działać jak należy.

NTT BOOK B14IP

Chociaż NTT BOOK B14IP to model przystępny cenowo, producent nie oszczędza na wykonaniu. Mamy do czynienia z metalową obudową, co w tym segmencie jest rzadkością, podświetlaną klawiaturą, kamerką z mikrofonem, bardzo dużym gładzikiem i naprawdę obfitym zestawem portów, wliczając w to 2x USB-A, 2x USB-C (z PD i TB4), HDMI, Ethernet, audio combo jack oraz… czytnik kart microSD. Idealny zestaw do pracy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość zasilania laptopa kabelkiem USB-C, bez konieczności noszenia ze sobą dedykowanego zasilacza.

CPU: Intel Core i5-1235U

GPU: Intel Iris Xe (zintegrowane)

SSD: 1 TB

RAM: 32 GBEkran: IPS, 14 cali, 60 Hz, Full HD, 250 nitów

Cena: 2689 zł

Nowa promocja HIRO DAYS potrwa do 31 maja 2026 r. Rabaty sięgają do pół tysiąca złotych. Klienci mają wydłużoną możliwość zwrotu sięgającą 30 dni, z kolei zakupów można dokonać w systemie ratalnym RRSO 0%.

Szymon Radzewicz 08.05.2026 16:37

Lokowanie produktu : NTT System