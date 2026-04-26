Wyrzucił worek z kasą na śmieci. Musiał nurkować w odpadkach

To miała być jedna z tych zwykłych czynności, o których zapomina się po kilku minutach. Wyniesienie odpadów, wrzucenie worka do pojemnika, powrót do swoich spraw. Problem w tym, że wśród rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia znalazło się coś, czego właściciel absolutnie nie chciał się pozbywać: foliowa torba z 7 tys. euro w gotówce.

Do zdarzenia doszło w Trieście, mieście położonym na północnym wschodzie Włoch, tuż przy granicy ze Słowenią. Bohaterem pechowej historii był miejscowy przedsiębiorca. W torbie miał przechowywać część swoich oszczędności oraz utarg z ostatnich dni. Przez nieuwagę pakunek trafił jednak do odpadów, a potem do systemu miejskiej zbiórki.

W takich sytuacjach najgorszy jest moment, w którym człowiek łączy fakty. Najpierw zwykłe zdziwienie, potem nerwowe sprawdzanie miejsc, w których pieniądze mogły leżeć, a na końcu uderzenie zimna świadomość: to nie jest zguba w mieszkaniu, samochodzie ani sklepie. To coś, co mogło już odjechać śmieciarką.

Mężczyzna nie próbował działać na własną rękę. Poszedł na posterunek karabinierów i zgłosił utratę pieniędzy. Dla służb była to nietypowa, ale bardzo konkretna sprawa: trzeba było jak najszybciej ustalić, do którego pojemnika trafiły odpady, jaka trasa obsługiwała tę część miasta i który pojazd zabrał worek z banknotami.

W takich sprawach liczy się nie szczęście, tylko czas

Odzyskanie pieniędzy wyrzuconych do kubła ze śmieciami jest tak naprawdę wyścigiem z czasem. Odpady nie leżą spokojnie w jednym miejscu i nie czekają, aż właściciel zorientuje się, co się stało. Trafiają do pojazdu, są mieszane z innymi workami, przewożone, przeładowywane, kierowane do dalszej obróbki albo na instalacje przetwarzania. Im więcej etapów przejdą, tym mniejsza szansa, że pojedynczą torbę da się jeszcze namierzyć.

Właśnie dlatego najważniejsze było szybkie zaangażowanie miejskiej firmy zajmującej się odbiorem odpadów. Karabinierzy skontaktowali się z odpowiednimi służbami i ustalili, który samochód obsługiwał rejon wskazany przez przedsiębiorcę. Pojazd udało się zlokalizować i zatrzymać, zanim ślad po torbie rozpłynął się w masie innych odpadów.

Następnie nadszedł czas na zdecydowanie najmniej przyjemny, wręcz odpychający etap całej operacji. Trzeba było dosłownie zanurkować w tonach odpadów, wśród których miały spoczywać zaginione banknoty. Rozpoczęło się żmudne, wycieńczające przeczesywanie ładunku, które trwało bite dwa dni. Dopiero po upływie tych 48 godzin z góry śmieci udało się ostatecznie wygrzebać uratowaną gotówkę.

Gdyby banknoty były zniszczone, to sprawa nie musiałaby być z góry przegrana

Szczęście przedsiębiorcy polegało nie tylko na tym, że pieniądze się odnalazły. Równie ważne było to, że banknoty były całe. Gdyby zostały podarte, przemoczone, zabrudzone albo częściowo zniszczone, sprawa stałaby się trudniejsza, ale nie zawsze beznadziejna.

W strefie euro istnieją procedury wymiany banknotów uszkodzonych, zużytych lub zniszczonych w wyniku wypadku. Co do zasady można ubiegać się o ich wymianę, jeśli zachowała się więcej niż połowa banknotu albo jeśli właściciel potrafi wykazać, że brakująca część została przypadkowo zniszczona. Oznacza to, że nawet bardzo pechowy kontakt gotówki z wodą, ogniem czy odpadami nie musi automatycznie oznaczać utraty całej wartości.

To jednak teoria, której nikt rozsądny nie chce testować. Banknoty odnalezione po kilku dniach w odpadach mogłyby być brudne, wilgotne, uszkodzone albo tak wymieszane z innymi śmieciami, że ich identyfikacja byłaby trudna. Do tego dochodzi kwestia udowodnienia, komu właściwie należały się pieniądze. W Trieście sytuację ułatwiała szybka reakcja właściciela i odtworzenie trasy odpadów. Gdyby zgłosił się później, nawet znalezienie gotówki mogłoby nie zamknąć wszystkich pytań.

Marcin Kusz 26.04.2026 16:10

