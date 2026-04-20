Apple szykuje największą zmianę od lat. Fani zwątpili, że kiedykolwiek nastąpi

Gigant z Cupertino rzucił rynkowi absolutne minimum: potwierdził datę tegorocznego WWDC 2026 i wydał standardową, wręcz rutynową zapowiedź prezentacji kolejnych generacji swoich systemów operacyjnych. W tych lakonicznych komunikatach na próżno jednak szukać największego branżowego słowa-klucza.

Producent iPhone'ów uparcie nie potwierdza, że to zrewolucjonizowana Siri stanie się główną gwiazdą nadchodzącego wydarzenia, ani nie zdradza choćby cienia szczegółów na temat wdrażania sztucznej inteligencji. Brutalna prawda jest taka, że wszystko, co wykracza dziś poza suchy harmonogram czerwcowej konferencji, to wyłącznie giełda plotek, gorączkowe domysły analityków i zakulisowe przecieki.

Ale… Bo przecież zawsze musi być jakieś ale. Niektóre z przecieków są bardzo prawdopodobne, jak ten od Marka Gurmana z Bloomberga, który po prostu bardzo często ma rację. Z jego przekazu wynika, że Apple szykuje dla Siri nie tylko korektę wyglądu, ale znacznie większą przebudowę: nowy interfejs, bardziej konwersacyjny sposób działania, obsługę wielu poleceń jednocześnie, a także głębsze osadzenie asystenta w systemie.

Logo, Dynamic Island i światełko w tunelu dla Siri

Jednym z ciekawszych elementów przecieku jest interpretacja samej oprawy WWDC 2026. Gurman za pośrednictwem mediów branżowych sugeruje, że to styl tegorocznego logo ma zapowiadać nowy wygląd Siri. Chodzi o efekt świetlny przypominający poświatę, który miałby pojawiać się wokół pola wyszukiwania i wewnątrz Dynamic Island. To właśnie tam użytkownik miałby zobaczyć nowy komunikat w rodzaju Search or Ask i bardziej rozbudowaną, świetlną animację.

To brzmi wiarygodnie o tyle, że Apple od dawna lubi bawić się w zapowiedzi przez estetykę materiałów konferencyjnych. Jednocześnie trzeba tu oczywiście zachować ostrożność, bo interpretacja logo nie jest jeszcze żadnym dowodem. To raczej odczytywanie intencji projektowych firmy i próba powiązania ich z wcześniejszymi przeciekami o interfejsie Siri. Sam Gurman zaznacza zresztą, że wygląd systemu może się jeszcze zmienić przed WWDC.

Siri to nie wszystko. Apple ma też mówić o wydajności

Z przecieków wynika też, że drugim dużym filarem konferencji mają być same poprawki wydajnościowe. Chodzi o szybsze działanie systemów, lepsze zarządzanie energią, dłuższy czas pracy na baterii i porządkowanie błędów. To bardzo typowy ruch Apple w momentach, gdy firma chce pokazać nie tylko nowe funkcje, ale też odzyskać zaufanie użytkowników do stabilności całego ekosystemu.

Jeśli odświeżona Siri rzeczywiście ma zostać uzbrojona w nową, potężną warstwę sztucznej inteligencji, to gigant z Cupertino będzie musiał zaserwować rynkowi równie bezkompromisową narrację o surowej wydajności. Same obietnice inteligentnego oprogramowania to dziś za mało. Musi za nimi stać spektakularna opowieść o potężnym, krzemowym silniku zdolnym to wszystko bez wysiłku udźwignąć.

Mają się też pojawić nowości kierowane do użytkowników biznesowych i edukacyjnych. To z kolei sugeruje, że Apple nie chce opowiadać WWDC 2026 wyłącznie językiem generatywnej AI, ale spróbować zbudować szerszy przekaz: nowa Siri jako twarz wydarzenia, a wokół niej poprawki systemowe i funkcje bardziej praktyczne dla organizacji i instytucji.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Tada Images / Shutterstock, Canva Pro

Marcin Kusz 20.04.2026 06:30

