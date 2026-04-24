Roje dronów zamiast żołnierzy. Era pilotów i czołgistów dobiega końca

U.S. Southern Command utworzyło Southcom Autonomous Warfare Command, czyli nowe dowództwo odpowiedzialne za wdrażanie autonomicznych, półautonomicznych i bezzałogowych platform w regionie Karaibów, Ameryki Środkowej i Południowej. Oficjalnie chodzi o walkę z kartelami, przemytem morskim oraz reagowanie na kryzysy i katastrofy. Nie ma tu jeszcze mowy o pełnym zastępowaniu ludzi przez maszyny. Jest za to bardzo wyraźny sygnał, że amerykańskie wojsko zaczyna traktować autonomię nie jako dodatek do misji, ale jako jeden z jej głównych filarów.

To nie jest nowy gadżet, tylko nowe dowództwo

Nowy element dowodzenia ma być poświęcony właśnie użyciu systemów autonomicznych, półautonomicznych i bezzałogowych. SAWC ma działać na rzecz celów zapisanych w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa i wspierać przewagę operacyjną. Nie chodzi już tylko o obserwację czy rozpoznanie, ale o pełne wpięcie autonomii w wojskowy sposób prowadzenia działań.

Jeszcze ważniejsze jest to, jak szeroko Southcom opisuje zakres nowego dowództwa. SAWC ma używać systemów działających od dna morza po cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczną, a w praktyce rozwijać i wdrażać drony powietrzne, nawodne i podwodne. To oznacza, że mówimy nie o jednym typie uzbrojenia, ale o próbie zszycia całego pakietu autonomicznych narzędzi w jedną architekturę dowodzenia.

Southcom chce nimi polować nie na czołgi, lecz na sieci przestępcze i kryzysy

Southcom nie jest dowództwem, które szykuje się do klasycznego starcia z armią równorzędnego przeciwnika. Region odpowiedzialności Southcom obejmuje Karaiby, Amerykę Środkową i Południową, a nowe dowództwo ma służyć przede wszystkim do działań przeciwko morskiemu przemytowi narkotyków, kartelom i sieciom określanym przez Amerykanów jako narco-terrorists. W zapowiedzi pojawia się też drugi filar: reagowanie na kryzysy humanitarne i katastrofy naturalne.

Wojsko USA nie buduje autonomii wyłącznie pod klasyczny, intensywny konflikt. Ono próbuje uczynić z niej narzędzie codziennego działania w trudnym regionie: do patrolu morskiego, przechwytywania jednostek, nadzoru nad przestrzenią, uderzeń, ale też misji ratunkowych i współpracy z partnerami. Nowe platformy mają wspierać m.in. zatrzymywanie i przechwytywanie celów.

Czy to oznacza, że USA chcą zastąpić żołnierzy rojami maszyn?

Z wypowiedzi Southcom wynika raczej, że chodzi o zwiększenie siły rażenia, świadomości sytuacyjnej i zasięgu działania istniejących sił, a nie o świat bez ludzi w mundurach. Rzecznik Southcom mówił redakcji DefenseScoop, że nowe dowództwo ma zostać wdrożone etapowo, z zachowaniem integracji z już istniejącymi siłami i zgodnie z obowiązującą polityką. To brzmi bardziej jak rozbudowa ekosystemu walki niż jak wypychanie człowieka z pola decyzji.

Można więc powiedzieć tak: nie chodzi o to, by żołnierzy było mniej, tylko o więcej platform na jednego żołnierza i o to, by ten żołnierz widział dalej, reagował szybciej i mógł działać jednocześnie w kilku domenach. Tu autonomia ma być przede wszystkim mnożnikiem skuteczności.

Marcin Kusz 24.04.2026 06:05

