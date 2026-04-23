Samsung zrobił niesamowity ekran. Zamieni telefon w kino

Technologia ekranów 3D od dawna nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla kin. Wyświetlacze tworzące efekt trójwymiarowości są powszechnie dostępne na rynku, a niektóre - takie jak Samsung Odyssey 3D -nie wymagają nawet okularów do działania. Podobna technologia ma szansę trafić do przyszłych smartfonów.

Samsung zrobił ekrany 3D, które są też wyświetlaczami 2D

Samsung w czasopiśmie Nature pochwalił się specjalnym ekranem, który umożliwia przełączanie się między dwoma trybami: 2D oraz 3D. Został opracowany wraz z firmą Postech i bazuje na soczewce metasurface. Rozwiązanie ma być odpowiedzią na problemy, które sprawiły, że jak dotąd technologia 3D była praktycznie niewidoczna w urządzeniach mobilnych.

Nowa technologia ma działać w pełni automatycznie i dynamicznie, a więc pozwala wyświetlaczowi decydować, kiedy ma zachowywać się jak zwykły ekran ze smartfona, a kiedy zakrzywiać światło. Dzięki temu jest możliwe stworzenie pola widzenia zapewniającego wrażenia wielu ekranów. Zmiana trybu jest możliwa dzięki kontroli polaryzacji:

tryb 2D - optyka jest wyłączana, a więc światło może przechodzić prosto przez taflę szkła, wyświetla się obraz w wysokiej rozdzielczości;

tryb 3D - optyka zmienia kształt pola świetlnego, tworząc efekt głębi, a perspektywa jest zależna od kąta patrzenia użytkownika.

Rozwiązanie nie wymaga dodatkowych okularów 3D oraz mechanizmu kamer śledzących ruchy głowy osoby korzystającej z wyświetlacza. Tak jak to jest w przypadku wielu monitorów obsługujących tę technologię dostępnych na rynku.

W trybie 3D technologia Samsunga zwiększa kąt widzenia do aż 100 stopni. Czyli wiele osób będzie mogło oglądać tę samą treść, tyle że z różnych kątów. W rozwiązaniu istotne jest też to, że działa z istniejącymi wyświetlaczami typu OLED. Panel pozwalający na uzyskanie efektu trójwymiaru ma również tylko 1,2 mm grubości, więc producenci będą mogli je zmieścić w klasycznych telefonach.

Czy to oznacza, że przyszłe smartfony Galaxy będą wyświetlały w 3D?

Obecnie technologia jest w fazie laboratoryjnej. Trudno powiedzieć, kiedy i czy w ogóle trafi do ogólnodostępnych smartfonów. Jeśli tak, jest to raczej kwestia wielu lat. Funkcja może w przyszłości ulepszyć kolejne generacje Samsunga Galaxy S Ultra. Lub Galaxy Z Foldy, które od zawsze były pokazem możliwości technologicznych firmy - nie bez powodu w telefonach przez jakiś czas stosowano np. aparaty pod ekranem.

Mimo wszystko nie oczekujcie rychłej premiery rozwiązania, a raczej długich lat.

Albert Żurek 23.04.2026 20:23

