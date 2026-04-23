One UI 8.5 zaraz na twoim Galaxy. Lista nowości robi wrażenie

Ujawniono pełną listę zmian, które przyniesie aktualizacja One UI 8.5 dla starszych smartfonów Galaxy. To potwierdza, że już w najbliższych dniach ruszy proces wdrażania najnowszego systemu operacyjnego dla pierwszych użytkowników.

Albert Żurek
Samsung One UI 8.5 aktualizacja
Niedawno informowaliśmy, że Samsung planuje rozpocząć aktualizację serii Galaxy S25 już w przyszłym tygodniu. Według harmonogramów, które wyciekły do sieci, One UI 8.5 ma być dostępne do pobrania w najbliższy czwartek na wybranych rynkach, a tuż po weekendzie majowym trafi także do Europy. Teraz dostajemy kolejne potwierdzenie, że uaktualnienie jest bliżej, niż myśleliśmy.

Aktualizacja do One UI 8.5 pojawi się już zaraz. Już znamy listę zmian

Na początku tygodnia Samsung wydał najprawdopodobniej ostatnią (dziesiątą) wersję beta One UI 8.5 dla zeszłorocznych urządzeń z rodziny Galaxy S25. W nadchodzącym tygodniu oprogramowanie ma stać się ogólnodostępne. Dotychczas mogli z niego skorzystać tylko nieliczni testerzy, a instalowanie wersji beta na swoim głównym telefonie - jak wiadomo - nie należy do najrozsądniejszych decyzji.

Wkróce Samsung udostępni stabilną wersję systemu, gotową do codziennego użytku i pozbawioną błędów. Skąd takie wnioski? W sieci pojawiła się kompletna lista zmian, która zostanie wdrożona do smartfonów z serii Galaxy S25 wraz z aktualizacją do One UI 8.5. Godny zaufania informator Tarun Vats opublikował zrzuty ekranu z opisem uaktualnienia. Nowości mają obejmować m.in.:

  • nowy, odświeżony wygląd - w tym centrum sterowania;
  • filtrowanie połączeń przed odebraniem;
  • edytowanie obrazów za pomocą tekstu;
  • dodawanie elementów z jednego zdjęcia do drugiego;
  • zmianę stylu dowolnego zdjęcia;
  • generowanie obrazów bez konieczności zapisywania każdego z nich;
  • aplikację Creative Studio;
  • skróty ekranu blokady;
  • automatyczne wykrywanie języka w tłumaczu;
  • ulepszone skanowanie dokumentów;
  • zdjęcia ruchome;
  • tryb podwójny aparatu;
  • ulepszony widżet pogody;
  • spersonalizowane alarmy dostosowujące się do pogody.

Lista zmian jest znacznie dłuższa, lecz wybrałem tylko te najbardziej znaczące. Wszystkie szczegóły można znaleźć bezpośrednio na zrzutach ekranu udostępnionych przez informatora.

Aktualizacja do One UI 8.5 dla smartfonów z serii Galaxy S25 została oznaczona kodem S931BXXU9CZDN, lecz według Taruna Vatsa może się on jeszcze zmienić. Na liście brakuje jednak kilku funkcji, które otrzymały tegoroczne Samsungi Galaxy S26, działające pod kontrolą One UI 8.5 już od wyciągnięcia z pudełka. Są to np. Now Nudge, priorytetowe powiadomienia czy tryb 24 Mpix.

Mimo wszystko większość rozwiązań z Galaxy S26 trafi do zeszłorocznych modeli. Pamiętajmy jednak, że Samsung podchodzi do aktualizacji falami. Uaktualnienia początkowo będą dostępne tylko dla serii S25, a dopiero potem dla innych modeli, takich jak Galaxy S24, S23 czy Galaxy A56/A55.

23.04.2026 17:25
Tagi: aktualizacjaOne UISamsungSmartfony
One UI 8.5 zaraz na twoim Galaxy. Lista nowości robi wrażenie
