Historyczny powrót po latach. Wielkie miasto znów na mapie

Łomża po ponad 30 latach ma wrócić na mapę pasażerskich połączeń kolejowych. Samorząd województwa podlaskiego zapowiedział uruchomienie od czerwca czterech par pociągów Polregio z Białegostoku do miasta, z czego dwie mają pojechać dalej do Ostrołęki. Równolegle własne połączenia z wjazdem do Łomży przygotowuje PKP Intercity. Jeśli plan się utrzyma, będzie to pierwszy regularny powrót ruchu pasażerskiego do Łomży od 1993 r.

Nie tylko Polregio. W planie są też pociągi PKP Intercity

Powrót Łomży na mapę kolei nie będzie opierał się tylko na przewozach regionalnych. Rynek Kolejowy przypomina, że kursy relacji Białystok - Olsztyn Główny z wjazdem kieszeniowym do Łomży ma uruchomić także PKP Intercity na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Oznacza to, że miasto ma odzyskać nie tylko połączenia regionalne, ale również obecność w ofercie przewoźnika dalekobieżnego.

Łomża nie wraca więc na kolejową mapę jako boczny punkt z jedną czy dwiema lokalnymi relacjami, lecz jako miasto, które znów ma zostać włączone w szerszy układ podróży. Nawet jeśli skala oferty na początku będzie ograniczona, sam fakt wejścia zarówno Polregio, jak i PKP Intercity podnosi rangę całego przedsięwzięcia.

Jak będą kursować pociągi i skąd bierze się dłuższa trasa?

Najważniejszym elementem całego układu jest sposób prowadzenia ruchu między Śniadowem a Łomżą. W przypadku dwóch par połączeń do Ostrołęki pociągi mają wjeżdżać do Łomży i wracać na główny ciąg, a w jednym z kierunków wykorzystywać nową łącznicę pozwalającą ominąć samą stację Śniadowo i uniknąć zmiany czoła. Dzięki temu organizacja ruchu staje się bardziej praktyczna, choć nie eliminuje wydłużenia czasu przejazdu w pełnej relacji Białystok-Ostrołęka.

Dwukrotne pokonanie odcinka Łomża-Śniadowo oznacza niestety dłuższy przejazd dla pasażerów jadących przez całą trasę. Z drugiej jednak strony mieszkańcy samej Łomży zyskują coś, czego nie mieli od dekad, a mianowicie rzeczywisty dostęp do codziennych połączeń kolejowych z wojewódzkim centrum i dalej z ważnymi węzłami w regionie. Samorząd wyraźnie uznał, że ten bilans jest korzystny.

Problemem może być nie tor, ale sam tabor

Nad całą tą historią wisi jednak jeszcze jeden, potężny znak zapytania, a mianowicie fizyczna dostępność spalinowych pojazdów trakcyjnych. Nie jest przecież tajemnicą, że białostocki zakład Polregio od wielu długich miesięcy dramatycznie boryka się z chronicznymi brakami taborowymi, z trudem łatając dziury w rozkładach na niezelektryfikowanych szlakach.

Ten ewidentny kryzys sprzętowy zaskakująco mocno zderza się jednak z oficjalnym, urzędowym stanowiskiem. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konsekwentnie uspokaja i twardo opierając się na deklaracjach samego przewoźnika przekonuje, że maszyn z pewnością wystarczy do płynnej obsługi wszystkich nowo ogłoszonych połączeń.

Przeczytaj także:

To jednak nie znaczy, że sytuacja jest dla pasażerów całkowicie komfortowa. Według danych przytaczanych przez Rynek Kolejowy jeszcze w marcu w długotrwałej naprawie pozostawało 5 pojazdów, a około 4 proc. przewozów realizowano autobusową komunikacją zastępczą. Z punktu widzenia pasażerów oznacza to, że historyczny powrót pociągów do Łomży może być jednym z najważniejszych wydarzeń komunikacyjnych w regionie, ale jego trwałość i punktualność będą zależeć nie tylko od infrastruktury, lecz także od codziennej kondycji taborowej przewoźnika.

Marcin Kusz 17.04.2026 18:55

