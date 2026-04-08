Nvidia znalazła wytrych na RAMagedon. 8-gigowe karty mogą wrócić do łask

Nvidia zaprezentowała algorytm Neural Texture Compression (NTC) w działaniu wprawiając w osłupienie zgromadzonych na GDC 2026 gości. Zmniejszył zapotrzebowanie na tekstury z 6,5 GB do… 970 MB.

Maciej Gajewski
Nvidia Neural Texture Compression
Nvidia od kilku lat próbuje przekonać branżę, że przyszłość renderingu to nie tylko coraz większa moc obliczeniowa, ale też sprytne wykorzystanie małych, wyspecjalizowanych sieci neuronowych. DLSS to tylko wierzchołek góry lodowej - działa na końcu procesu renderowania, poprawiając finalny obraz. Neural Texture Compression działa znacznie wcześniej, w samym sercu pipeline’u, tam gdzie gry przechowują i przetwarzają tekstury.

W tradycyjnym podejściu tekstury są kompresowane blokowo (np. BC7), ale nadal zajmują sporo VRAM-u. NTC idzie krok dalej: zamiast przechowywać teksturę w formie gotowych bloków gra trzyma jej „ukrytą” reprezentację - zakodowaną przez małą sieć neuronową. Podczas renderowania ta sieć na bieżąco dekoduje dane do postaci potrzebnej GPU. Brzmi zawile, ale w praktyce to po prostu inny sposób kompresji, tyle że oparty na uczeniu maszynowym, a nie na sztywnych algorytmach.

Czytaj też:

6,5 GB → 970 MB. I to bez widocznej utraty jakości

Nvdia podczas prezentacji na żywo zademonstrowała, że zestaw tekstur zajmujący około 6,5 GB VRAM-u można skompresować do 970 MB, zachowując jakość „bardzo bliską oryginałowi”. Na dodatek przy tym samym budżecie 970 MB NTC zachowywało więcej detali niż klasyczna kompresja blokowa. To redukcja rzędu 85 proc. -  coś, co w realnych grach mogłoby oznaczać mniejsze instalacje i mniejsze patche,  krótsze czasy ładowania,  mniejszy streaming danych z dysku a przede wszystkim możliwość upchnięcia bardziej szczegółowych tekstur na kartach z mniejszą ilością VRAM-u.

A to nie koniec, bo NTC to tylko jedna część większej układanki. Nvidia pokazała też Neural Materials, czyli podobne podejście do materiałów i shaderów. Zamiast przechowywać kilkanaście czy kilkadziesiąt kanałów opisujących zachowanie powierzchni dane są kompresowane do zwartej reprezentacji, a mała sieć neuronowa odtwarza je podczas renderowania. W demonstracji materiał z 19 kanałów udało się zredukować do 8, a renderowanie przyspieszyło od 1,4× do 7,7× w zależności od sceny.

Czy to koniec problemów z 8 GB VRAM-u?

Scena z neuronową kompresją tekstur (zużycie poniżej 1 GB VRAM)
Scena bez neuronowej kompresji tekstur (zużycie 6,5 GB VRAM)

To pytanie, które zadaje sobie dziś wielu graczy. Ostatnie lata pokazały, że 8 GB stało się wąskim gardłem w grach AAA - zwłaszcza w tytułach opartych na Unreal Engine 5, z teksturami 4K i agresywnym streamingiem danych. Czy NTC może to zmienić? Tak, ale…

Po pierwsze, technologia musi zostać zaimplementowana przez twórców gier. To nie jest magiczny suwak w sterownikach - to zmiana w pipeline’ie produkcyjnym. Po drugie, nawet jeśli NTC zmniejszy zapotrzebowanie na VRAM to gry będą nadal rosnąć pod względem szczegółowości. Historia pokazuje, że każda oszczędność prędzej czy później zostaje „zjedzona” przez ambicje grafików.

Bądźmy jednak sprawiedliwy i zapomnijmy na chwilę o cynizmie. Neural Texture Compression to jedna z najciekawszych technologii, jakie Nvidia pokazała od lat. Nie dlatego, że jest efektowna, ale dlatego, że rozwiązuje realny problem - gigantyczne zapotrzebowanie gier na VRAM i przestrzeń dyskową. Redukcja z 6,5 GB do 970 MB to wynik, którego nie da się zignorować.

08.04.2026 06:11
Tagi: GeForceKarty graficzneNvidia
Najnowsze
21:45
Honor MagicPad 4 genialnie udaje laptopa. Najpierw się zachwyciłem, potem zacząłem liczyć
Aktualizacja: 2026-04-07T21:45:42+02:00
21:42
Starfield na PS5 Pro jest kapitalny - recenzja. Przegrał Xbox, wygrał kosmos
Aktualizacja: 2026-04-07T21:42:45+02:00
21:20
NordVPN sypie rabatami. Wiemy, jak wyrwać 4 miesiące za darmo
Aktualizacja: 2026-04-07T21:20:40+02:00
20:58
Cyberpunk 2077 dostaje dopalacz na PS5 Pro. To będzie graficzna miazga
Aktualizacja: 2026-04-07T20:58:43+02:00
20:27
Hit z Galaxy S26 wleci na starsze Samsungi. Użytkownicy dopięli swego
Aktualizacja: 2026-04-07T20:27:25+02:00
19:54
WhatsApp naprawia irytujący problem. Możesz przestać walczyć z wiatrem
Aktualizacja: 2026-04-07T19:54:57+02:00
19:27
Apple ma problem z MacBookiem Neo. Jest zbyt dobry
Aktualizacja: 2026-04-07T19:27:27+02:00
18:49
PS6 na czas. Sony ma potężnego sojusznika, nie będzie żadnej obsuwy
Aktualizacja: 2026-04-07T18:49:39+02:00
18:14
Sklep Google Play z ważną nowością. Koniec przekopywania się przez śmietnik
Aktualizacja: 2026-04-07T18:14:07+02:00
17:30
Windows 11 gubi zbędny balast. Oto co się zmieni
Aktualizacja: 2026-04-07T17:30:32+02:00
17:20
Piorun uderzył w samolot LOT-u. Chwile grozy, które są... rutyną
Aktualizacja: 2026-04-07T17:20:47+02:00
16:47
Artemis II uchwycił "zachód Ziemi". Patrzę na to i mam ciarki
Aktualizacja: 2026-04-07T16:47:02+02:00
16:05
One UI 8.5 z datą premiery. Twój Samsung zaraz zyska nowe życie
Aktualizacja: 2026-04-07T16:05:16+02:00
15:22
Polskie lotnisko w końcu daje spać. Szkoda, że wydali na to fortunę
Aktualizacja: 2026-04-07T15:22:35+02:00
15:00
RegioJet podpadł polskiemu urzędowi. Miała być rewolucja, są problemy
Aktualizacja: 2026-04-07T15:00:18+02:00
13:53
To tyle ze składanego iPhone'a w tym roku. "Poważne problemy, duże opóźnienia"
Aktualizacja: 2026-04-07T13:53:59+02:00
13:36
Thermomix już nie jest marzeniem Polaków. W kuchni rządzi nowy król
Aktualizacja: 2026-04-07T13:36:38+02:00
12:39
40 minut nerwówki. Dlaczego Artemis II stracił kontakt z Ziemią?
Aktualizacja: 2026-04-07T12:39:31+02:00
12:20
Urzędnicy kupują drogie telefony. Przyznajemy się: to nasza wina
Aktualizacja: 2026-04-07T12:20:10+02:00
12:11
Antyterroryści w Warszawie. To nie były ćwiczenia
Aktualizacja: 2026-04-07T12:11:57+02:00
