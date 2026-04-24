Koniec wielkiej zagadki fizyki. Rozwiali 60 lat wątpliwości

Przez ponad 60 lat pomiary jednej z właściwości mionu, ciężkiego kuzyna elektronu, nie zgadzały się z tym, co przewidywała teoria. Ta niewielka, ale uporczywa rozbieżność była jedną z najbardziej ekscytujących poszlak w fizyce cząstek, bo mogła oznaczać istnienie nieznanej siły natury lub nieodkrytych cząstek. Międzynarodowy zespół kierowany przez fizyka z Penn State University właśnie opublikował w Nature obliczenie, którego wykonanie zajęło 10 lat i które pokazuje, że rozbieżność nie istnieje. Model Standardowy trzyma się mocno. Piątej siły po prostu nie ma.

Mion już dawno przestał się zgadzać

Mion to cząstka elementarna (brat bliźniak elektronu), tyle że około 200 razy cięższy i znacznie krócej żyjący. Powstaje naturalnie, gdy promieniowanie kosmiczne uderza w górne warstwy atmosfery. Co sekundę przez ciało każdego człowieka przelatuje około 50 mionów i żaden z nich nie robi nam krzywdy.

Mionu nie da się zobaczyć gołym okiem, ale da się zmierzyć jedną z jego kluczowych właściwości, a mianowicie moment magnetyczny. To wielkość opisująca, jak silnie cząstka zachowuje się jak maleńki magnes. Teoria kwantowa przewiduje, że moment magnetyczny mionu powinien wynosić dokładnie 2, ale w praktyce jest odrobinę większy. Ta drobna nadwyżka, określana jako anomalny moment magnetyczny (albo g-2), wynika z tego, że mion nieustannie oddziałuje z innymi cząstkami, które wyskakują i znikają w kwantowej próżni wokół niego, delikatnie podciągając jego magnetyczne właściwości.

Problem jednak w tym, że wartość g-2 zmierzona w eksperymentach nie zgadzała się z wartością obliczoną na podstawie Modelu Standardowego, czyli najlepszej teorii opisującej znane cząstki elementarne i trzy z czterech fundamentalnych sił natury (elektromagnetyzm, siłę słabą i siłę silną). Rozbieżność była mała (rzędu kilku milionowych procenta), ale utrzymywała się przez dekady i z kolejnymi, coraz precyzyjniejszymi pomiarami nie znikała. Wręcz przeciwnie: wydawała się stawać coraz bardziej wiarygodna.

Cały świat fizyki wstrzymywał oddech przez pół wieku

Pierwsze precyzyjne pomiary g-2 mionu wykonano w CERN w latach 60. i 70. XX w. Na początku XXI w. eksperymenty przeniosły się do Brookhaven National Laboratory w Nowym Jorku, a następnie do Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) pod Chicago, gdzie ogromny, 15-metrowy pierścień nadprzewodzącego magnesu służył do mierzenia tego, jak miony chybotają się w polu magnetycznym.

W czerwcu 2025 r. Fermilab opublikował swój ostateczny, najdokładniejszy pomiar, oparty na sześciu latach zbierania danych. Wynik eksperymentalny był niezwykle precyzyjny, ale wciąż nie zgadzał się z dotychczasową teoretyczną przewidywaną wartością Modelu Standardowego – rozbieżność na poziomie ponad 3 odchyleń standardowych. W fizyce cząstek uznaje się, że 5 odchyleń standardowych to próg odkrycia. Trzy to za mało, żeby ogłosić nową fizykę, ale wystarczająco dużo, żeby utrzymywać środowisko w stanie permanentnego podekscytowania.

Gdyby Model Standardowy naprawdę nie dawał się pogodzić z eksperymentem, oznaczałoby to, że w naturze istnieje coś, o czym nie wiemy, czyli piąta siła. Całe nowe piętro fizyki, którego dotąd nie widzieliśmy. Dla fizyków cząstek to święty Graal.

Nikt nie potrafił policzyć tej siły

Dlaczego rozbieżność utrzymywała się tak długo? Odpowiedź kryje się w jednym z najtrudniejszych zakątków fizyki teoretycznej, a mianowicie w oddziaływaniu silnym. To najsilniejsza z czterech fundamentalnych sił natury, wynosząca około 100 bilionów bilionów bilionów razy silniejsza od grawitacji. Wiąże kwarki w protony i neutrony, a protony i neutrony w jądra atomowe.

Problem z siłą silną polega na tym, że zachowuje się ona w sposób niemal paradoksalny. Im bardziej próbujesz rozciągnąć dwa kwarki (im dalej je od siebie odciągasz), tym silniejsza staje się łącząca je siła. Jak gumka recepturka, która staje się tym twardsza, im bardziej ją naciągasz. W pewnym momencie energia jest tak duża, że z próżni wyskakują nowe cząstki, co z kolei wpływa na pomiar siły, którą próbujesz obliczyć. To błędne koło sprawia, że precyzyjne obliczanie efektów siły silnej na moment magnetyczny mionu jest jednym z najtrudniejszych problemów w całej fizyce.

Dotychczasowa metoda polegała na zbieraniu tysięcy pomiarów tego, jak elektrony i pozytony zderzają się i produkują hadrony (cząstki złożone z kwarków) i reinterpretowaniu ich, żeby wyciągnąć jedną liczbę. Takie podejście dawało wynik, który nie zgadzał się z eksperymentem na Fermilabie. I to właśnie ta rozbieżność napędzała nadzieje na piątą siłę.

10 lat, najpotężniejsze komputery świata i jedno równanie, które nie chciało się rozwiązać

Zespół kierowany przez Zoltana Fodora, profesora fizyki z Penn State University, podszedł do problemu zupełnie inaczej. Zamiast opierać się na tysiącach rozproszonych eksperymentów, zbudowali od podstaw obliczenie w ramach tzw. siatkowej chromodynamiki kwantowej (lattice QCD). To metoda, w której czasoprzestrzeń jest dzielona na siatkę, a równania Modelu Standardowego są rozwiązywane numerycznie w każdym punkcie tej kratki na ogromnych superkompurterach.

Obliczenie zajęło ponad 10 lat i wymagało jednych z najpotężniejszych maszyn obliczeniowych na świecie, w tym infrastruktury superkomputerowej w Niemczech, w Centrum Superkomputerowym w Jülich. Największą innowacją było zastosowanie metody hybrydowej: na krótkich i średnich dystansach zespół korzystał z obliczeń siatkowych, a na dużych dystansach, gdzie istniejące dane eksperymentalne są najbardziej wiarygodne i panuje zgoda, opierał się na pomiarach. To pozwoliło zredukować niepewności skuteczniej, niż mogłaby to zrobić którakolwiek z metod osobno.

Zespół pracował też na siatkach o drobniejszej rozdzielczości niż w jakichkolwiek wcześniejszych badaniach, zmniejszając margines błędu do poziomu, który jeszcze dekadę temu wydawał się po prostu nieosiągalny. Jaki wynik uzyskano? Najbardziej precyzyjne w historii obliczenie wkładu hadronowej polaryzacji próżni, czyli właśnie tego komponentu, który od lat był największym źródłem niepewności w przewidywaniach Modelu Standardowego.

Rozbieżność po prostu zniknęła

Gdy nowa wartość teoretyczna została zestawiona z pomiarem eksperymentalnym z Fermilabu, rozbieżność po prostu zniknęła. Teoria i eksperyment zgadzają się do pół odchylenia standardowego. Model Standardowy potwierdził się z precyzją do 11 miejsc po przecinku. Żeby uzmysłowić sobie, co to oznacza: precyzja rzędu miliardowych części jest porównywalna z mierzeniem szerokości ludzkiego włosa na powierzchni Księżyca. I na tym poziomie odchylenia nie ma.

Jak sam Fodor przyznaje, to odkrycie budzi w nim bardzo mieszane uczucia. Zaczął tę pracę z nadzieją, że znajdzie twardą podstawę dla piątej siły natury. Zamiast tego znalazł najbardziej precyzyjne potwierdzenie, że siły, które już znamy, wyjaśniają wszystko. To nie tylko potwierdzenie Modelu Standardowego. To potwierdzenie kwantowej teorii pola, czyli matematycznego fundamentu, na którym cały Model Standardowy jest zbudowany.

Wynik nie oznacza oczywiście, że nowa fizyka nie istnieje. Oznacza natomiast, że jedna z najbardziej obiecujących ścieżek do jej odkrycia, czyli anomalia w momencie magnetycznym mionu, właśnie się zamknęła. Przestrzeń, w której mogłyby się ukrywać nieznane siły lub cząstki, po prostu dramatycznie się skurczyła.

Marcin Kusz 24.04.2026 06:16

