Olbrzymia konstrukcja wraca do bazy. Muszą naprawić uszkodzenia

Ładowanie...

NASA odholowała z powrotem do Vehicle Assembly Building swoją mobilną platformę startową, z której 1 kwietnia wystartowała misja Artemis II. Konstrukcja wróciła do bazy nie tylko po to, by przygotować się do następnego lotu, ale też dlatego, że po starcie trzeba sprawdzić i naprawić uszkodzenia powstałe podczas pracy z rakietą SLS. To istotny etap przed Artemis III, bo właśnie na tej samej konstrukcji ma zostać złożony i obsłużony kolejny zestaw startowy programu księżycowego.

To jeden z najważniejszych elementów całego systemu startowego

Mobile Launcher to nie tylko stalowa konstrukcja stojąca obok rakiety. Jest to mobilna platforma mierząca około 116 metrów, wyposażona w cały zestaw połączeń i naziemnych systemów wsparcia potrzebnych do obsługi rakiety SLS i statku Orion. To ona zapewnia pojazdom zasilanie, komunikację, paliwo oraz chłodzenie na etapie przygotowań do startu. Bez niej Artemis III nie da się ani złożyć w pełnej konfiguracji, ani wyprowadzić na platformę do lotu.

Konstrukcja pełni więc jednocześnie rolę zaplecza technicznego, wieży serwisowej i mobilnej platformy transportowo-startowej. Po powrocie do VAB nie trafia tam na parking, lecz do dalszej pracy. To właśnie wewnątrz hali montażowej ma teraz przejść cały zestaw kontroli, analiz i napraw po Artemis II, zanim rozpocznie się na niej kolejny etap przygotowań do misji Artemis III.

Po misji Artemis II trzeba zrobić więcej niż zwykły przegląd

Niedawny start w ramach misji Artemis II nie obył się bez wyraźnych konsekwencji dla infrastruktury naziemnej. Sama konstrukcja startowa doznała zauważalnych uszkodzeń. Choć agencja nie opublikowała jeszcze szczegółowych raportów dotyczących skali zniszczeń ani nie wskazała, które elementy ucierpiały najmocniej, oficjalne komunikaty nie pozostawiają złudzeń.

Zespoły techniczne czeka teraz żmudny proces rygorystycznych inspekcji, drobiazgowej analizy danych i poważnych napraw wieży. Nie mamy tu do czynienia ze standardowym, rutynowym powrotem sprzętu do hangaru po udanym locie. Mówimy o pełnowymiarowej operacji odtwarzania gotowości infrastruktury po ekstremalnie obciążającym, wręcz fizycznie brutalnym starcie superciężkiej rakiety.

To zrozumiałe, bo start SLS jest dla infrastruktury naziemnej jednym z najbardziej wymagających momentów w całym cyklu programu. Potężne obciążenia termiczne, akustyczne i mechaniczne działają nie tylko na samą rakietę, lecz także na wieżę i pozostałe elementy zaplecza startowego. W przypadku Mobile Launchera każde odkształcenie, zużycie lub uszkodzenie trzeba usunąć przed kolejnym lotem, bo ta sama konstrukcja ma obsłużyć następny zestaw dla Artemis III.

Konstrukcja właśnie zakończyła swój ostatni samotny przejazd

Gigantyczna operacja logistyczna, polegająca na relokacji wieży z powrotem do Vehicle Assembly Building (VAB), wystartowała dokładnie 16 kwietnia. Ważący tysiące ton Mobile Launcher miał do pokonania nieco ponad 6 kilometrów, dzielących platformę 39B od hali montażowej. Tę trasę stalowa konstrukcja przebyła na grzbiecie legendarnego, gąsienicowego kolosa – Crawler-Transporter 2, majestatycznie tocząc się po słynnej drodze crawlerway.

NASA zaznacza, że w standardowych warunkach taki powolny marsz zajmuje od 8 do 12 godzin. Tym razem jednak zrezygnowano z jakiegokolwiek pośpiechu. W harmonogram wpleciono dodatkowe, strategiczne postoje, aby wyczerpane ciągłym napięciem zespoły techniczne mogły złapać zasłużony oddech. Ostatecznie ta ostrożna, inżynieryjna parada zakończyła się 17 kwietnia o 11:40 czasu wschodniego, kiedy to potężna konstrukcja bezpiecznie skryła się w przepastnych trzewiach hali montażowej.

Był to ostatni samotny przejazd tej platformy na stanowisko startowe. Następnym razem Mobile Launcher ma wrócić na wyrzutnię już razem z rakietą SLS i statkiem Orion zintegrowanymi do misji Artemis III. Oznacza to, że obecny pobyt w VAB zamyka etap po Artemisie II i otwiera bezpośrednie przygotowania do kolejnego lotu załogowego programu.

Teraz wszystko podporządkowane jest misji Artemis III

Przekroczenie progu Vehicle Assembly Building to dla inżynierów moment symbolicznego zamknięcia jednego rozdziału i natychmiastowego otwarcia kolejnego. Wewnątrz hali zespoły muszą błyskawicznie domknąć wszystkie procedury związane z zakończoną właśnie misją Artemis II, by płynnie przejść do fazy precyzyjnego montażu kolejnych segmentów potężnego zestawu startowego.

Jest to więc koniec żmudnej diagnostyki powrotnej i początek wielkiego odliczania do misji Artemis III. Gra toczy się o wysoką stawkę. W świecie lotów księżycowych każda, nawet najdrobniejsza obsuwa w naprawie infrastruktury naziemnej działa jak pierwsza kostka domina, która może automatycznie zepchnąć w czasie harmonogram całej, historycznej wyprawy.

Powrót Mobile Launchera do VAB wyrasta daleko poza ramy zwykłego, logistycznego epizodu zamykającego udany lot. To ten decydujący moment, w którym NASA płynnie przechodzi od świętowania sukcesu Artemis II do chłodnego, technicznego sprzątania po nim, przekuwając historyczny triumf w twarde, inżynieryjne przygotowania do kolejnego kroku.

Przeczytaj także:

Jeśli powrót człowieka na Księżyc w ramach misji Artemis III ma dojść do skutku zgodnie z harmonogramem, to droga na Srebrny Glob zaczyna się na nowo właśnie tutaj, na Ziemi. Zaczyna się od tej potężnej, stalowej wieży, którą trzeba rygorystycznie uzdrowić i przywrócić do absolutnej perfekcji po pierwszym tak morderczym starcie w historii całego programu.

Marcin Kusz 18.04.2026 16:13

Ładowanie...