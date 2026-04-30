Polska zbrojeniówka z potężnym kontraktem. Czołgi nie mają z tym szans

Rząd podpisał kontrakt za blisko 3,5 mld zł na dostawy kilkudziesięciu tysięcy min przeiwpancernych MN-123. Producentem jest bydgoska Belma, będąca częcią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To wielka umowa, dzięki której będziemy mogli czuć się bezpieczniej w Polsce.

Głównym nosicielem nowego uzbrojenia będzie system minowania narzutowego Baobab-K osadzony na potężnym, ośmiokołowym podwoziu Jelcza, Transporterów Minowania Narzutowego (TMN) na podwoziu gąsienicowym, jak i eksploatowanych wcześniej systemów Kroton.

To wszystko jest produkowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Projekt, który dziś realizujemy - zakup min przeciwpancernych - wpisuje się w budowę ochrony wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. Jest strategicznym programem bezpieczeństwa naszego kontynentu, a przez to całej Rzeczypospolitej – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.

Miny przeciwpancerne MN-123 pozwalają na skuteczne unieszkodliwianie i niszczenie pojazdów przeciwnika. Jeden Baobab-K potrafi zabrać na pokład aż 600 min przeciwpancernych MN-123. Są one upakowane w sześciu zautomatyzowanych miotaczach, z których każdy posiada dwadzieścia luf.

Mina przeciwpancerna MN-123

Wystarczy zaledwie 20 min., aby maszyna całkowicie opróżniła swoje magazynki w trakcie jazdy, tworząc gęstą barierę dla wrogiej broni pancernej. Ponowne załadowanie wyrzutni to kwestia zaledwie pół godziny.

W praktyce oznacza to, że pojedynczy pojazd operujący przez 10 godz. potrafi obsłużyć pas terenu o długości niemal 20 km. Do 2028 r. polska armia ma dysponować ponad dwudziestoma takimi maszynami, co daje strategiczną zdolność błyskawicznego blokowania całych kierunków natarcia przeciwnika.

Systemy dostarczane przez krajową zbrojeniówkę to zaawansowana technologia, w której proces minowania przebiega niemal bezobsługowo. Komputer pokładowy sam dba o to, by głębokość i gęstość rozrzucenia ładunków idealnie odpowiadała założeniom taktycznym, choć w razie potrzeby operator ma możliwość przejęcia ręcznego sterowania nad wyrzutniami.

Parametry i dokładne współrzędne każdego postawionego pasa są na bieżąco i z ogromną precyzją rejestrowane na wojskowych mapach cyfrowych. Gdy konflikt dobiegnie końca lub gdy własne oddziały będą musiały bezpiecznie przejść do kontrofensywy, neutralizacja takiego terenu potrwa ułamek czasu wymaganego przy klasycznych metodach.

Same miny to inteligentne urządzenia wyposażone w zapalniki, a także z wbudowaną opcją programowalnej samolikwidacji. Dzięki temu oznaczony obszar po określonym czasie sam staje się z powrotem bezpieczny dla cywilów i własnych wojsk.

Wielkie zakupy to dopiero początek

Miny przeciwpancerne to jednak nie wszystko. Polska szykuje się do wznowienia produckji min przeciwpiechotnych i to w gigantyczneych ilościach.

Dziś otrzymałem informację, że zdolność produkcyjna min przeciwpiechotnych może już niedługo osiągnąć 100 tysięcy miesięcznie, czyli ponad milion rocznie. To szansa nie tylko dla Polski, ale także dla naszych przyjaciół z państw Bałtyckich. Oni stoją wobec bardzo poważnych zagrożeń. Wypowiedzieli - razem z nami - konwencję ottawską, podobnie jak Finlandia. To dobry rynek zbytu, ale także wyraz solidarności i sojuszniczej odpowiedzialności - dodał szef MON.

Wartość umowy wynosi około 3,4 mld zł brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2027–2029.

Bogdan Stech 30.04.2026 15:40

