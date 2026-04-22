Odwołują 20 tysięcy lotów w Europie. Tak, Polacy też ucierpią

Ceny paliwa szybują, ale tego samego nie można powiedzieć o pasażerach Lufthansy.

Malwina Kuśmierek
Lufthansa anuluje loty ze względu na ceny paliwa
Jeżeli udało ci się jakiś czas temu zakupić bilet w okazyjnej cenie, koniecznie sprawdź w skrzynce e-mail czy nie dostałeś powiadomienia o anulowaniu lotu. Lufthansa już od poniedziałku zaczęła ograniczać liczbę rejsów, kasując ponad setkę połączeń dziennie i stopniowo wycofując nierentowne trasy z głównych portów lotniczych w Niemczech.

Lufthansa ogranicza loty na lato. Tysiące lotów wypada z kalendarza

Lufthansa w poniedziałek zadecydowała o anulowaniu w sumie 120 codziennych lotów na trasach krótkodystansowych. W sumie niemiecki przewoźnik ma wycofać z rozkładu aż 20 tys. lotów krótkodystansowych z głównych hubów we Frankfurcie i Monachium. Obecne plany zakładają redukcję lotów jedynie w okresie wakacyjnym, tj. od maja do października.

Skala decyzji jest bezpośrednio związana z sytuacją na rynku paliw. Jak wyjaśnia Financial Times, ceny paliwa lotniczego w Europie wzrosły około dwukrotnie od momentu eskalacji konfliktu z udziałem Iranu i zamknięcia cieśniny Ormuz, jednego z kluczowych szlaków transportu ropy. Lufthansa szacuje, że redukcja siatki pozwoli zaoszczędzić około 40 tys. ton paliwa do końca sezonu letniego.

Równolegle europejscy ministrowie transportu prowadzą rozmowy dotyczące zabezpieczenia dostaw paliwa dla sektora lotniczego. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że zapasy w regionie mogą wystarczyć na mniej niż sześć tygodni. Komisja Europejska analizuje możliwość dopuszczenia alternatywnych paliw spoza standardowego rynku UE oraz większej elastyczności w zasadach przydzielania slotów lotniskowych.

Lufthansa nie jest jedynym przewoźnikiem, który zmniejszył liczbę lotów. Na podobny krok zdecydowały się amerykańskie Delta Airlines, hongkońskie Cathay Pacific, malezyjskie Air Asia X czy nowozelandzkie Air New Zealand. Natomiast na podwyżki cen zdecydowały się m.in. francusko-niderlandzkie Air France-KLM, amerykańskie American Airlines czy japońskie Japan Airlines.

Europejskie linie, mimo stosowania zabezpieczeń przed wahaniami cen paliwa, także mierzą się z rosnącymi kosztami. EasyJet ostrzegł przed większymi stratami w sezonie zimowym, a Virgin Atlantic sygnalizuje trudności z powrotem do rentowności mimo wyższych cen biletów.

Tak więc jeżeli masz zaplanowany lot samolotem - wakacyjny lub nie, polecam nie traktować biletu jako gwarancji podróży i zerkać do skrzynki mailowej częściej niż zwykle.

Zdjęcie główne: Pradeep Thomas Thundiyil / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
22.04.2026 08:30
Tagi: linie lotniczelotylufthansa
