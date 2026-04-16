Kosmiczny kataklizm wywoła zamieszki. Przerażająca prognoza

Ładowanie...

Brytyjski raport Summary of space weather worst-case environments ostrzega, że skrajne zjawisko pogody kosmicznej mogłoby uruchomić wtórną falę problemów społecznych: wykupywanie sklepów, teorie spiskowe, protesty i lokalne zaburzenia porządku. Autorzy dokumentu podkreślają jednak, że nie jest to twarda prognoza, iż taki kataklizm zaraz nastąpi, lecz analiza rozsądnego scenariusza skrajnego, porównywanego do zdarzeń z kategorii raz na 100-200 lat.

Najpierw uderza Słońce, a dopiero potem zaczynają się prawdziwe problemy

Pogoda kosmiczna to wpływ aktywności Słońca na Ziemię i jej najbliższe otoczenie. Koronalne wyrzuty masy mogą wywoływać burze geomagnetyczne, wzbudzać dodatkowe prądy w sieciach energetycznych i pogarszać działanie systemów GPS oraz GNSS. Oznacza to, że nawet jeśli samo zjawisko zachodzi setki milionów kilometrów od nas, jego skutki mogą bardzo szybko zejść na poziom codziennego życia: transportu, płatności, komunikacji i działania infrastruktury krytycznej.

Skutków ekstremalnej pogody kosmicznej nie da się dziś oddzielić na techniczne i społeczne. Awarie technologii bardzo szybko zmieniają nasze zachowanie, a ludzkie reakcje potrafią jeszcze bardziej pogłębić sam kryzys. To właśnie dlatego dokument tak dużo miejsca poświęca nie samym satelitom czy sieciom energetycznym, ale panice, dezinformacji i napięciom społecznym.

Ludzie mogą spanikować szybciej, niż padnie sama infrastruktura

Jednym z najmocniejszych fragmentów raportu jest ostrzeżenie dotyczące masowego wykupywaniu towarów. Autorzy piszą, że jeśli pojawią się komunikaty o możliwych awariach prądu, zakłóceniach dostaw i problemach z usługami, część ludzi może ruszyć do sklepów po wodę, paliwo i żywność. Mechanizm jest dobrze nam znany z innych kryzysów. To nie rzeczywisty brak towaru pojawia się jako pierwszy, tylko gwałtowny wzrost popytu, który sam ten brak tworzy. Raport wprost wskazuje, że w takim scenariuszu możliwe byłyby puste półki, długie kolejki i lokalne niedobory, nawet jeśli sam łańcuch dostaw nie zostałby od razu fizycznie zniszczony.

To szczególnie ważne w państwach, których systemy zaopatrzenia działają na niewielkich zapasach magazynowych. Jeśli do zwykłej sieci logistycznej nagle doklei się panika, problem zaczyna żyć własnym życiem. Wtedy kryzys technologiczny zmienia się w kryzys psychologiczny i organizacyjny, a to zwykle jest moment, w którym sytuacja robi się naprawdę trudna do opanowania.

Teorie spiskowe mogą podlać chaos benzyną

Raport zwraca uwagę na jeszcze na niski poziom wiedzy społecznej o pogodzie kosmicznej. Cytowane w dokumencie badanie z Anglii i Walii pokazywało, że aż 46 proc. respondentów nigdy nie słyszało o pogodzie kosmicznej, a kolejne 29 proc. słyszało ten termin, ale prawie nic o nim nie wiedziało. W takim środowisku oficjalne komunikaty naukowe łatwo mogą przegrać z sensacyjnymi interpretacjami i teoriami spiskowymi rozchodzącymi się w mediach społecznościowych.

Autorzy raportu piszą wprost o ryzyku, że naukowe wyjaśnienia zostaną zagłuszone przez plotki, fałszywe narracje i efekt kabiny pogłosowej w social mediach. To bardzo groźne, bo w kryzysie ludzie nie szukają tylko informacji, ale też emocjonalnego wytłumaczenia sytuacji. A to sprawia, że najbardziej nośne bywają nie fakty, tylko najbardziej przerażające albo politycznie wygodne opowieści.

W scenariuszu są też protesty i poczucie nierównego traktowania

Raport nie zatrzymuje się na wykupywaniu sklepów. Ostrzega również, że jeśli dojdzie do rozległych awarii, bardzo szybko może pojawić się pytanie, kto dostaje pomoc pierwszy, a kto zostaje zepchnięty na dalszy plan. Autorzy piszą, że nierówności w przywracaniu zasilania czy usług mogłyby stać się poważnym zapalnikiem frustracji społecznej, a nawet katalizatorem protestów. W skrajnym przypadku poważne zakłócenia pogody kosmicznej mogłyby więc wywołać nie tylko problemy techniczne, ale też otwarty konflikt społeczny wokół tego, jak państwo zarządza kryzysem.

Płynie z tego niezwykle ważny wniosek, że podczas burzy słonecznej największym sprawdzianem wcale nie musi być fizyczna siła samego żywiołu, ale to, jak zareagują państwowe instytucje i czy obywatele im zaufają. Jeśli komunikacja leży, a ludzie mają poczucie chaosu lub niesprawiedliwości, to każda, nawet czysto techniczna awaria, błyskawicznie przeradza się w potężny kryzys polityczny.

To nie jest prognoza końca świata, ale ostrzeżenie przed potencjalnym ryzykiem

Warto jasno podkreślić, że raport STFC wcale nie wieszczy, że lada dzień czeka nas kosmiczny kataklizm. Jest to po prostu dokument, który zarysowuje najgorszy, ale wciąż rzeczywisty scenariusz. Chodzi o to, by dać instytucjom szansę na przygotowanie się do zjawiska rzadkiego, lecz możliwego. Działa to dokładnie tak samo, jak plany awaryjne na wypadek powodzi, rozległych blackoutów czy burz stulecia. Celem tego raportu nie jest sianie paniki, ale wskazanie słabych punktów systemu, gdyby sprawy faktycznie przybrały najgorszy możliwy obrót.

I właśnie to sprawia, że wnioski z raportu budzą taki niepokój. Uświadamiają nam, że w XXI w. potężna burza słoneczna to coś znacznie więcej, niż tylko zjawisko astronomiczne i piękna zorza na niebie. Kosmiczny żywioł uderzyłby bezpośrednio w technologie, na których opiera się cała nasza codzienność. Co gorsza, ten technologiczny paraliż mógłby wywołać lawinę niepokojów społecznych, a rosnąca panika i chaos szybko stałyby się kolejnym, równie niebezpiecznym kryzysem.

Marcin Kusz 16.04.2026 06:10

Ładowanie...