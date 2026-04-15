Przerażający test na morzu. Broń dyktatora nie da wrogom szans

Pjongjang znów pokazał światu efektowny test rakietowy, ale tym razem najważniejsza może być nie sama eksplozja na nagraniu, tylko to, co kryje się w tle. Korea Północna poinformowała, że z niszczyciela Choe Hyon wystrzelono pociski manewrujące i przeciwokrętowe w ramach prób sprawności bojowej okrętu. Kim Dzong Un miał obserwować test osobiście i przy okazji podkreślić, że rozbudowa morskiego komponentu odstraszania nuklearnego pozostaje priorytetem. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że północnokoreańskie media po raz pierwszy zasugerowały budowę nie tylko trzeciego, ale i czwartego niszczyciela tej klasy.

To nie był zwykły pokaz. Kim wysłał dużo szerszy sygnał

Test odbył się w niedzielę 12 kwietnia, a państwowa agencja KCNA poinformowała o nim dwa dni później. Z pokładu Choe Hyon odpalono dwa strategiczne pociski manewrujące i trzy pociski przeciwokrętowe. Pjongjang twierdzi, że sprawdzano zintegrowany system kierowania uzbrojeniem, szkolono załogę w procedurach odpalania i weryfikowano dokładność oraz odporność na zakłócenia zmodernizowanych systemów nawigacyjnych. Sama KCNA twierdzi też, że pociski trafiły cele z ultraprecyzyjną dokładnością, ale tego elementu nie da się niezależnie potwierdzić.

Kim wykorzystał więc test nie tylko do pokazania uzbrojenia, lecz także do wysłania politycznego komunikatu. Przywódca Korei Północnej ponownie mówił o wzmacnianiu odstraszania nuklearnego, poprawie gotowości do szybkiej reakcji oraz rozwijaniu strategicznych i taktycznych zdolności uderzeniowych. To sugeruje, że północnokoreańska flota ma dostać znacznie większą rolę w architekturze odstraszania niż dotąd.

Najbardziej niepokojące jest to, co dzieje się obok samego testu

Najważniejsze nie leży w samym uzbrojeniu Choe Hyon, ale w tempie rozbudowy tej klasy okrętów. KCNA poinformowała o planach uzbrojenia dwóch kolejnych niszczycieli. Korea Północna może chcieć iść dalej niż wcześniej komunikowana para nowych jednostek. To pokazuje, że zmienia interpretację całego programu. Nie chodzi już o pojedynczy pokazowy okręt, ale o budowę zalążka całej flotylli.

Jeśli Pjongjang rzeczywiście przechodzi od pojedynczych platform do szybszej produkcji kolejnych jednostek, oznacza to przyspieszanie formowania zespołu niszczycieli, a nie budowę jednej izolowanej demonstracyjnej jednostki. Według zapowiedzi Kima z czerwca 2025 r. Korea Północna chciała budować dwa niszczyciele rocznie i wprowadzać do służby dwa okręty tej samej lub wyższej klasy każdego roku. To zaczyna wyglądać jak długoterminowy plan, nie jednorazowy, propagandowy pokaz.

Czym w ogóle jest Choe Hyon?

Choe Hyon to 5-tysięczny niszczyciel nowej północnokoreańskiej klasy, po raz pierwszy szerzej pokazany w kwietniu 2025 r. Jednostka została przedstawiona jako wielozadaniowy niszczyciel uzbrojony w najpotężniejsze środki bojowe i mający wejść do służby na początku 2026 r. Już wtedy było jasne, że Kim chce zrobić z tej klasy symbol modernizacji marynarki wojennej i próbę przeniesienia części zdolności odstraszania także na morze.

Od tego czasu okręt był już wykorzystywany do kolejnych prób uzbrojenia. Pierwsze testy systemów broni tej klasy odbyły się w kwietniu 2025 r., a w marcu 2026 r. KCNA informowała o kolejnej próbie, obserwowanej przez Kim Dzong Una, tym razem z użyciem strategicznego pocisku manewrującego typu ziemia-powierzchnia. Program nie ogranicza się więc do ceremonialnych prezentacji, tylko przechodzi rzeczywistą ścieżkę integracji uzbrojenia i sprawdzania procedur operacyjnych.

To wygląda groźnie, ale warto zachować spokój

W północnokoreańskim przekazie test ma budować obraz niemal gotowej, silnej i rosnącej floty. Trzeba jednak pamiętać, że część takich komunikatów jest po prostu elementem propagandy. Południowokoreańscy eksperci spekulują o możliwym wsparciu rosyjskim przy rozwoju tych niszczycieli, ale jednocześnie poddają w wątpliwość ich pełną gotowość bojową. Korea Północna potrafi szybko pokazywać nowe platformy i uzbrojenie, ale dużo trudniej ocenić, jak wygląda ich realna niezawodność, poziom integracji systemów i wartość w długim konflikcie.

W dodatku program ma za sobą także spore problemy. Drugi niszczyciel tej klasy miał nieudane pierwsze wodowanie w maju 2025 r., co wywołało gniew Kima i doprowadziło do zatrzymania części urzędników odpowiedzialnych za projekt. Okręt naprawiono i ponownie zwodowano dopiero w czerwcu. Nawet jeśli Pjongjang wyraźnie przyspiesza, jego przemysł stoczniowy i wojskowy nadal zmaga się z ograniczeniami technicznymi i jakościowymi.

Marcin Kusz 15.04.2026 06:41

