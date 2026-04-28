Lód z Antarktydy przemówił. "Usłyszeli wszechświat"

To, co zarejestrowano pod lodem Antarktydy, nie pochodzi od samych gwiazd, tylko od skutków najbardziej brutalnych procesów we Wszechświecie: eksplozji, ekstremalnych akceleratorów cząstek i zderzeń o energiach, których na Ziemi nie potrafimy odtworzyć. Zespół Askaryan Radio Array wykrył 13 nietypowych impulsów radiowych w lodzie i pokazał, że nie są to przypadkowe zakłócenia. To pierwsze eksperymentalne potwierdzenie, że wysokoenergetyczne promienie kosmiczne mogą wywoływać w lodzie tzw. promieniowanie Askaryana – sygnał przewidziany teoretycznie już w 1962 r. przez Gurgena Askaryana.

To bardzo konkretny efekt fizyczny

Wszystko to opiera się na zjawisku, które przez dekady było bardziej obietnicą, niż rutynowym narzędziem obserwacyjnym. Askaryan przewidział, że gdy cząstka o ogromnej energii przechodzi przez gęste ośrodki, takie jak lód, wywołuje lawinę wtórnych cząstek. Taki pędzący prysznic cząstek zbiera po drodze nadmiar elektronów, tworząc ujemnie naładowany front, który emituje krótki, spójny impuls radiowy. To właśnie jest promieniowanie Askaryana. Laboratoria i obserwacje w powietrzu pokazały, że zjawisko jest rzeczywiste, ale lód przez długi czas pozostawał najtrudniejszym testem.

Dokładnie tak samo mają zachowywać się ultrawysokoenergetyczne neutrina, czyli jedne z najbardziej nieuchwytnych cząstek we Wszechświecie. Jeśli lód naprawdę świeci radiowo pod wpływem takich kaskad, to Antarktyda staje się nie tylko pustynią lodu, ale gigantycznym detektorem kosmicznych wiadomości.

Dlaczego akurat Antarktyda?

Lód polarny ma coś, czego bardzo potrzebuje taka fizyka, a mianowicie ogromną objętość, względną radiową ciszę i dobrą przezroczystość dla fal radiowych. Askaryan Radio Array działa przy biegunie południowym i składa się z pięciu stacji z antenami zakopanymi mniej więcej 200 metrów pod powierzchnią. ARA została zaprojektowana właśnie po to, by szukać błysków radiowych wywoływanych przez neutrina o energiach powyżej 10^17 eV. To nie jest jeszcze pełna przyszła maszyna tej klasy, ale eksperyment badawczo-rozwojowy, który ma też przygotować grunt pod większe projekty, w tym radiową część IceCube-Gen2.

To absolutna zmiana paradygmatu, która diametralnie odróżnia to podejście od słynnego, klasycznego obserwatorium IceCube. Podczas gdy tamten gigantyczny detektor zachowuje się jak podziemne oko, wpatrując się w lodową ciemność i wypatrując w niej ulotnych, błękitnych błysków światła Czerenkowa, system ARA postanowił zamknąć oczy i zacząć uważnie nasłuchiwać.

Zamiast szukać światła, skanuje mroźne głębiny w poszukiwaniu emisji radiowych. To w rzeczywistości potężny as w rękawie podczas polowania na najrzadsze, ekstremalnie energetyczne neutrina. Sygnał radiowy potrafi bowiem przebić się przez lód na znacznie większe odległości niż światło. To z kolei pozwala naukowcom zarzucić gigantyczną, wirtualną sieć nasłuchową i objąć obserwacją objętości materii, o jakich tradycyjne detektory optyczne mogą dziś tylko pomarzyć.

13 sygnałów nie brzmi jak rewolucja, ale w tej dziedzinie to dużo

Badacze analizowali dane z 208 dni obserwacji w 2019 r. i znaleźli 13 impulsowych zdarzeń radiowych, które przyszły spod powierzchni lodu. To właśnie ten zestaw zdarzeń stał się tak naprawdę osią nowej analizy. Naukowcy porównali kierunki nadejścia, kształt fali, zawartość częstotliwościową i polaryzację sygnałów z przewidywaniami dla promieniowania Askaryana. Co się okazało? Najprawdopodobniej wszystkie te 13 zdarzeń da się wyjaśnić samym tłem i zakłóceniami, okazało się mniejsze niż 1 do 3,5 mln, co odpowiada istotności 5,1 sigma. W fizyce cząstek to poziom uznawany za próg odkrycia.

Nie chodzi tak naprawdę o to, że naukowcy usłyszeli coś dziwnego i dopisali do tego sensacyjną historię. Chodzi o to, że bardzo konkretne parametry tych impulsów pasują do oczekiwanego efektu fizycznego dużo lepiej niż do zwykłego radiowego śmiecia z otoczenia stacji polarnej, samolotów czy naziemnej infrastruktury.

Co tak naprawdę wywołało te tajemnicze impulsy?

Nie były to jeszcze neutrina, tylko promienie kosmiczne. Zespół uznał, że sygnały zostały wygenerowane przez gęste rdzenie niemal pionowych kaskad promieni kosmicznych, które uderzały w górne metry antarktycznego lodu i uruchamiały w nim wtórne lawiny cząstek skierowane w dół.

System ARA został zaprojektowany i zbudowany z jedną, jasno określoną misją: miał bezszelestnie tropić nieuchwytne neutrina. Tymczasem fizyka po raz kolejny zagrała badaczom na nosie, a pierwszy, historyczny przełom przyszedł z zupełnie niespodziewanej strony. Ten nieoczekiwany zwrot akcji wcale nie umniejsza wagi odkrycia – wręcz przeciwnie, to właśnie on nadaje mu absolutnie bezcenną wartość.

Stanowi ostateczny, twardy dowód na to, że ta ryzykowna, innowacyjna technika nasłuchu po prostu działa w praktyce. Pokazuje czarno na białym, że antarktyczny lód faktycznie rezonuje i emituje poszukiwane sygnały radiowe w ściśle określonej, przewidzianej przez naukowców geometrii.

Promienie kosmiczne pełnią tu po prostu funkcję mimowolnych testerów kalibrujących sprzęt, podczas gdy to neutrina pozostają główną, upragnioną zwierzyną łowną badaczy. Logika tego eksperymentu jest brutalnie wręcz prosta i opiera się na budowaniu zaufania do własnej aparatury. Skoro detektor zdołał bezbłędnie i wiarygodnie wyłapać echa uderzeń od tych pierwszych, fizycy zyskują żelazną pewność. Gdy w lodowej pułapce pojawi się wreszcie ten właściwy, nieuchwytny cel, instrument nie zawiedzie i bezlitośnie go zdemaskuje.

Marcin Kusz 28.04.2026 06:00

