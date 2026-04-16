Polacy budują bazę na końcu świata. Walczą mrozem i z wiatrem 150 km/h

Ładowanie...

Na Wyspie Króla Jerzego, ponad 14 tys. km od Polski, trwa inwestycja, która przeniesie naszą naukę na zupełnie nowy poziom. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN wkracza w decydującą fazę budowy, a my sprawdzamy, z jak ekstremalnymi wyzwaniami muszą mierzyć się polscy inżynierowie.

Budowa nowego serca stacji trwa od 2018 r., jednak specyfika Antarktydy nie wybacza błędów i wymusza realizację prac w ściśle określonych, rygorystycznych etapach. Do tej pory polskim specjalistom udało się postawić nową halę dla sprzętu pływającego, magazyn oraz fundamenty z imponującą stalową konstrukcją nośną.

Prawdziwy test logistyczny przyszedł jednak teraz. Aby uniknąć niespodzianek na miejscu, niemal jedną trzecią powierzchni nowego budynku głównego najpierw próbnie zmontowano w kraju. Po pomyślnych testach całą konstrukcję, włącznie z panelami elewacyjnymi i niezbędnym wyposażeniem, rozebrano na części pierwsze.

Ten gigantyczny ładunek wyruszył z portu w Gdyni prosto do Zatoki Admiralicji. Tam na ekipę czekała już pierwsza potężna przeszkoda w postaci całkowitego braku infrastruktury portowej, co zamieniło rozładunek ogromnych elementów w karkołomną operację wymagającą nie lada sprytu. Polak potrafi - to, że powiedzenie jest prawdziwe udowodnili właśnie nasi inżynierowie i budowlańcy z polskiego konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction.

Wyścig z czasem i wiatrem, który urywa głowę

Na Antarktydzie nikt nie ma luksusu pracy od ósmej do szesnastej. Roboty zewnętrzne mogą być prowadzone wyłącznie podczas krótkiego, kapryśnego antarktycznego lata, co sprawia, że misja jest jeszcze trudniejsza.

Budowa Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Fot. K. Greń, Z. Komorowska

Największym wrogiem budowniczych nie jest jednak sam mróz, a potężne, huraganowe porywy wiatru. Gdy prędkość podmuchów przekracza 150 km/h, wszelkie działania na zewnątrz muszą zostać natychmiast przerwane, a materiały skrupulatnie zabezpieczone do czasu pojawienia się kolejnego okna pogodowego.

W takich ekstremalnych warunkach precyzja i terminowość graniczą z cudem, a są one absolutnie kluczowe. Inżynierowie muszą bowiem perfekcyjnie uszczelnić połączenia paneli elewacyjnych, od których bezpośrednio zależy szczelność, trwałość oraz bezpieczeństwo całego obiektu i przebywających w nim ludzi.

Nowy budynek zyskał już ogromną ilość paneli, a obecnie montowane są trzy ostatnie ramy jego drewnianej konstrukcji. Ekipa dekarzy pracuje nad uszczelnianiem połączeń paneli, by jak najszybciej uzyskał on całkowitą szczelność. Równolegle trwają intensywne prace wewnątrz. Montowane są ścianki działowe oraz stolarka drzwiowa. Większość pomieszczeń zyskała już swoje kształty, a w niektórych świeci już światło! - czytamy na facebookowym profilu Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Ukończenie tego obiektu to dla polskich badaczy prawdziwe być albo nie być. Nowa siedziba główna wreszcie zastąpi wysłużone, mocno wyeksploatowane budynki pamiętające jeszcze lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku.

Zamiast walki o przetrwanie w przestarzałych barakach, naukowcy otrzymają do dyspozycji zaplecze badawcze na miarę XXI wieku. Wewnątrz znajdą się zaawansowane technologicznie laboratoria oraz komfortowa strefa mieszkalna.

Projektanci pomyśleli o wszystkim, planując przestronną jadalnię z nowoczesnym zapleczem kuchennym, duży hol, pokoje mieszkalne, salę gimnastyczną ułatwiającą dbanie o kondycję podczas długich nocy polarnych, a także bibliotekę i potężną chłodnię.

Prawdziwym hitem będzie jednak w pełni funkcjonalna szklarnia, która pozwoli badaczom na uprawę roślin w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi.

W strefie energetycznej również możemy pochwalić się kilkoma sukcesami. Przede wszystkim zwiększamy potencjał produkcji zielonej energii wytwarzanej z promieniowania słonecznego! Nowy budynek Stacji przechodzi obecnie testy zasilania z uruchomionego w tym roku magazynu energii. Nasi elektrycy kładą kolejne panele na dachach naszych budynków. Zakończyli już montaż na Hali Agregatów i rozpoczęli go na Hali Garażowej. Nowy bydynek Stacji z każdym dniem coraz bardziej zbliża się do momentu całkowitego zamknięcia, a my nie możemy się doczekać, aż nabierze pełnych kształtów - podaje stacja w komunikacie.

Bilet wstępu do elitarnego klubu

To przedsięwzięcie wykracza daleko poza zwykłą budowlankę. Inwestycja realizowana przez IBB PAN ma strategiczne znaczenie dla całej polskiej nauki. Nowy budynek pozwoli na nieprzerwane, całoroczne prowadzenie krytycznych badań z zakresu ekologii, oceanografii, klimatologii i dyscyplin pokrewnych.

W czasach gwałtownych zmian klimatycznych dane pozyskiwane na biegunach są dosłownie na wagę złota.

Co równie istotne, nowoczesny i samowystarczalny Arctowski umacnia pozycję Polski w ekskluzywnym, zaledwie około dwudziestoosobowym gronie państw, które mogą pochwalić się posiadaniem stałych stacji badawczych na Antarktydzie.

Cały projekt jest potężnym wysiłkiem finansowym, wspieranym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dofinansowanie modernizacji opiewa na ponad 173 mlny zł.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Bogdan Stech 16.04.2026 06:06

Ładowanie...