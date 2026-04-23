Europa sięga po rezerwistów. "Zmienia sposób myślenia o wojnie"

Ładowanie...

Rezerwy przestają być traktowane jak odległe zaplecze na czarną godzinę, a zaczynają wracać do realnej architektury bezpieczeństwa. Finlandia już sięga po rezerwistów do zadań operacyjnych przy granicy i w ochronie przestrzeni powietrznej. Francja chce budować duży komponent rezerwowy jako trzeci filar wojsk lądowych. W Niemczech trwa debata o zwiększeniu wieku służby rezerwistów i podniesieniu liczebności sił zbrojnych oraz rezerwy do 2035 r.

Finlandia już się przygotowuje

Najbardziej konkretne działanie widać dziś po stronie Finlandii. Tamtejsze wojska lądowe poinformowały, że do monitorowania i zabezpieczania integralności terytorialnej kraju zostaną wykorzystani rezerwiści. Chodzi o wsparcie działań związanych z ochroną granic i przestrzeni powietrznej, a więc nie o odległe ćwiczenia czy teoretyczne scenariusze, ale o rzeczywiste zadania operacyjne. Fińska armia podkreśla przy tym, że decyzja ma pomóc odciążyć żołnierzy służby czynnej w sytuacji utrzymującej się presji i podwyższonej aktywności w regionie.

To ruch ważny nie dlatego, że Finlandia ma rezerwy, bo to wiedzieliśmy od dawna, ale dlatego, że przesuwa je bliżej codziennego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. Fiński model obronny od lat opiera się na powszechnym szkoleniu i dużej bazie rezerwistów, ale teraz widać coś więcej: państwo zaczyna używać tego zasobu nie tylko jako potencjału na czas pełnoskalowego konfliktu, lecz także jako narzędzia reagowania na napięcie hybrydowe i presję w czasie pokoju.

Drony i granice pokazują, jak zmienia się logika obrony

Fiński komunikat jest szczególnie ciekawy, bo pada w kontekście wzmożonej aktywności dronów w pobliżu granic. To dobra ilustracja tego, jak zmienił się dzisiejszy pejzaż zagrożeń. W klasycznej wizji mobilizacja kojarzyła się z masowym zagrożeniem konwencjonalnym: kolumnami wojsk, czołgami i frontem. Dziś państwo może potrzebować więcej ludzi także dlatego, że musi stale obserwować przestrzeń powietrzną, reagować na incydenty przygraniczne, chronić infrastrukturę i utrzymywać wysoką gotowość przez długi czas.

Rezerwy nie wracają tylko dlatego, że wojna może wybuchnąć. Wracają także dlatego, że granica między wojną, kryzysem i presją poniżej progu wojny staje się coraz bardziej rozmyta. A właśnie w takich warunkach duży, przeszkolony zasób ludzi zaczyna znowu mieć strategiczne znaczenie.

Niemcy pokazują, że problemem nie jest tylko wola, ale także sama demografia

W Niemczech debata dotyczy już nie tylko liczby rezerwistów, ale też tego, kto ma nimi być. Według analiz Bundeswehra do 2035 r. potrzebowałaby około 260 tys. żołnierzy służby czynnej i 200 tys. rezerwistów, czyli znacznie więcej niż obecnie. Padła także propozycja ze strony niemieckiego rządu, by podnieść górny limit wieku służby rezerwistów z 65 do 70 lat, co ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby kadrowe i starzenie się społeczeństwa.

Niemcy pokazują więc, że problem obronności nie sprowadza się dziś wyłącznie do pieniędzy i sprzętu. Nawet jeśli państwo chce szybciej zwiększać potencjał, natychmiast zderza się z pytaniem o ludzi: skąd ich wziąć, jak ich szkolić, jak utrzymać motywację i jak pogodzić potrzeby armii z realiami rynku pracy oraz demografii. Bezpieczeństwo wymaga nie tylko budżetów, ale też masy ludzkiej, której po prostu zaczyna brakować.

Francja buduje trzeci filar

W przypadku Francji najmocniejszy sygnał płynie tak naprawdę z planów rozbudowy komponentu rezerwowego do poziomu 80 tys. do 2030 r. i 105 tys. do 2035 r. oraz z koncepcji utworzenia trzeciej dywizji wojsk lądowych, która miałaby w dużej mierze opierać się właśnie na rezerwie. Nie ma być ona tylko magazynem ludzi na wszelki wypadek, ale strukturą, którą da się wpisać w rzeczywiste planowanie obrony terytorium.

To dobrze pokazuje, jak bardzo zmienia się myślenie państw zachodnich. Dotąd dominował model oparty na mniejszych, zawodowych armiach, wysoko wyspecjalizowanych, ale liczebnie ograniczonych. Teraz coraz częściej wraca pytanie, kto przejmie zadania ochrony kraju, infrastruktury krytycznej i zaplecza, jeśli główne siły zostaną związane gdzie indziej – choćby na wschodniej flance NATO. I właśnie tu rezerwy przestają być dodatkiem, a stają się jednym z filarów planowania.

Wszystkie te ruchy składają się na jeden większy obraz

Najciekawsze jest to, że Finlandia, Niemcy i Francja robią różne rzeczy, ale wszystkie prowadzą w tę samą stronę. Finlandia używa rezerwistów operacyjnie już teraz. Francja próbuje zbudować z rezerw realną strukturę zdolną odciążyć lub uzupełnić wojska lądowe. Niemcy z kolei próbują odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle zapełnić luki kadrowe i utrzymać zdolność mobilizacyjną w państwie z ogromną gospodarką, ale coraz trudniejszą demografią. Powrotu do myślenia o obronie terytorium, skali i długotrwałej odporności.

Przeczytaj także:

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: bumblee-dee, Canva Pro

Marcin Kusz 23.04.2026 06:10

Ładowanie...