REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android w końcu uprościł logowanie. Prostota na maksa, zero kodów

Google uprościł proces logowania i rejestracji w aplikacjach na Androidzie. System będzie robił to niemal automatycznie. Koniec z kopiowaniem kodów.

Albert Żurek
REKLAMA

Google wprowadził nową funkcję weryfikacji adresu e-mail dla aplikacji stworzonych z myślą o systemie Android. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego wpisywania jednorazowych haseł i kodów wysyłanych mailowo. Mechanizm działa podobnie do znanego już autouzupełniania kodów z wiadomości SMS, co znacząco przyspiesza logowanie oraz odzyskiwanie dostępu do kont.

REKLAMA

Logowanie się, rejestracja i odzyskiwanie haseł na Androidzie stało się prostsze

Google pochwalił się, że wdrożył specjalny zestaw narzędzi, który wprowadza do aplikacji funkcję weryfikacji adresu e-mail. Rozwiązanie będzie dostępne dla twórców oprogramowania, którzy wymagają logowania się do swoich usług.

Nowy system umożliwia aplikacjom bezpieczny dostęp do adresu e-mail bezpośrednio z poziomu urządzenia. W wielu serwisach, oprócz klasycznego hasła, wymagana jest weryfikacja dwuskładnikowa. Często są to kody SMS wysyłane na numer telefonu lub przez pocztę internetową.

Nowa funkcja sprawia, że użytkownicy nie muszą już polegać na jednorazowych hasłach czy kodach OTP ani klikać w linki aktywacyjne. W praktyce na ekranie pojawi się systemowy monit z prośbą o zgodę na automatyczne pobranie kodu lub linku. Jeśli użytkownik to zaakceptuje, proces rejestracji czy odzyskiwania konta dokona się samoczynnie w tle.

Czytaj też:

To ogromna zmiana w komforcie użytkowania. Nie trzeba już przełączać się między aplikacjami, otwierać klienta poczty i kopiować ciągu cyfr. W momencie, gdy otrzymujemy powiadomienia z aplikacji generujących jednorazowe hasła OTP, przepisanie ich nie stanowi większego problemu, o tyle weryfikacja mailowa zawsze wymagała przejścia do skrzynki odbiorczej.

W erze menedżerów haseł, które dbają o nasze bezpieczeństwo i wygodę, taka automatyzacja jest naturalnym krokiem naprzód. Skraca ona zbędne procesy do absolutnego minimum.

REKLAMA

Obecnie rozwiązanie zostało przygotowane pod kątem kont Google (w tym Gmaila), jednak gigant zapowiada, że w przyszłości będzie obsługiwać także dostawców zewnętrznych.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
27.04.2026 20:04
Tagi: AndroidGoogleSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA