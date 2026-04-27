Google zmienia ikony wszystkich swoich aplikacji. Zauważysz

Wygląd interfejsu systemu Android jednym się podoba, innym nie, ale obiektywnie ma on jedną wadę: identycznie wyglądające ikony aplikacji Google'a. Projektanci z Mountain View z jakiegoś powodu stwierdzili, że świetnym rozwiązaniem będzie wymuszenie stosowania wszystkich czterech kolorów, kanciastych kształtów i białego tła, a potem oczekiwanie, że Kalendarz nie będzie mylił się z Google Meet. Na szczęście nadchodzi zmiana.

REKLAMA

Google szykuje nowe ikonki. Wreszcie będę mogła używać Google Workspace bez okularów

Według informacji ujawnionych przez serwis 9to5Google, Google przygotowuje gruntowny redesign ikon dla całego pakietu Workspace na Androidzie. Mowa o takich aplikacjach jak Gmail, Dokumenty, Dysk, Meet, Kalendarz czy Arkusze. Nowy wygląd ma być ściśle powiązany z Material 3 Expressive, czyli odświeżonym językiem projektowania rozwijanym w ramach Androida 16.

Najważniejsza zmiana dotyczy odejścia od jednolitego, niemal klonowanego stylu. Dotychczasowe ikony opierały się na podobnych kształtach, białym tle i obowiązkowej obecności czterech kolorów Google’a, co prowadziło do sytuacji, w której rozróżnienie aplikacji wymagało uważniejszego spojrzenia. Nowe projekty stawiają na większą różnorodność form, kolorów i proporcji. Każda aplikacja ma zyskać bardziej wyrazistą tożsamość wizualną.

Nowe ikony aplikacji Google'a, źródło: 9to5Google

Na ikonach widoczny jest też wyraźny zwrot w stronę gradientów i efektów świetlnych, a jednocześnie znika narzucony wcześniej wymóg stosowania pełnej palety barw w każdej ikonie.

Zmiany nie ograniczają się do kolorystyki. Ikony Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji zachowują przypisane im kolory, ale Arkusze i Prezentacje przechodzą na orientację poziomą, co lepiej odzwierciedla ich rzeczywiste zastosowanie. Natomiast Dysk Google zyskuje bardziej obły trójkątny kształt, a jednocześnie traci czerwony akcent, pozostając przy zieleni, żółci i niebieskim.

Porównanie starych i nowych ikon: Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje

Ikona Kalendarza wraca do bardziej klasycznego wyglądu, przypominającego zrywany kalendarz. Gmail pozostaje najbardziej konserwatywny - koperta w kształcie litery "M" zostaje, choć jest bardziej zaokrąglona i wyraźniej zdominowana przez czerwony kolor.

Największą metamorfozę przechodzi jednak Google Meet, który przyjmuje żółtą kolorystykę i znacząco odchodzi od obecnego projektu. Google Chat z kolei stawia na zielony, z charakterystycznym "dymkiem" wiadomości.

Porównanie starych i nowych ikon: Google Meet, Google Chat, Gmail, Kalendarz Google, Google Tasks

Istotnym elementem redesignu jest też powiększenie symboli i ograniczenie tła, co ma pomóc w rozpoznaniu aplikacji na pierwszy rzut oka. Ma to szczególne znaczenie na większych ekranach, takich jak tablety czy urządzenia składane, gdzie skalowanie ikon bywa problematyczne, przez co wizualnie różnice w nich są minimalne.

Wprawne oko prawdopodobnie zauważy, że wśród ikon brakuje aplikacji Gemini, Mapy Google czy Zdjęcia. Te doczekały się delikatnego odświeżenia już w ubiegłym roku, jednak była to zmiana czysto kosmetyczna, podobna do tej którą widzimy na ikonie Gmaila - w ich przypadku Google postawiło jedynie na powiększenie rozmiaru i dodanie gradientów, bez przewracania do góry nogami identyfikacji wizualnej.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe ikony oficjalnie trafią do użytkowników. Termin oficjalnej prezentacji może jednak zbiec się z konferencją Google I/O 2026, która odbędzie się na początku maja.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Koshiro K / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 27.04.2026 11:05

