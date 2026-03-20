Będziesz gadać z wyszukiwarką Google. Koniec z pisaniem

Od teraz możesz rozmawiać z wyszukiwarką Google. Już nie trzeba pisać, aby uzyskać odpowiedź na interesującą nas kwestię.

Albert Żurek
Google rozpoczął udostępnianie nowej funkcji Wyszukiwarki Live w aplikacji Google. Rozwiązanie bazuje oczywiście na sztucznej inteligencji i trybie AI. Zamiast pisania i wysyłania zdjęć możesz mówić i pokazywać przez obiektyw telefonu. Nowość ma być szybka, skuteczna i działać w ponad 200 językach - we wszystkich regionach, gdzie działa tryb AI - Polacy również skorzystają.

Wyszukiwanie na żywo na początku będzie dostępne w dwóch miesjcach - w aplikacji Google na Androida i iOS oraz w Obiektywie Google. Aby skorzystać z rozwiązania, będziemy musieli kliknąć ikonę trybu Live z symbolem trzech pionowych linii i gwiazdki, która pojawi się pod paskiem wyszukiwania.

Po uruchomieniu funkcji od razu można zacząć z niej korzystać. Google wykorzysta tu model głosowy Gemini 3.1 Flash Live, który - jak twierdzi producent - ma zapewnić bardziej naturalną konwersację, większą szybkość i co ważne - niezawodność.

Oprócz rozmawiania ze sztuczną inteligencją użytkownik może też wykorzystać obraz z aparatu w czasie rzeczywistym w celu np. identyfikacji obiektów, a nawet udostępnić obraz z telefonu. Działa to trochę na zasadzie trybu Live w aplikacji Gemini, natomiast tutaj skupiono się na kwestii wyszukiwania. Sztuczna inteligencja w trybie wyszukiwarki na żywo ma proponować wskazówki znalezione w internecie dotyczące omawianego tematu.

Wyszukiwarka na żywo trafiła także do Obiektywu Google. W aplikacji rozwiązanie pojawi się jako ikona Live na dole ekranu. Rozwiązanie zakłada automatyczne udostępnienie obrazu z aparatu - na czym oczywiście polega to narzędzie. Dotychczas Obiektyw Google potrafił tylko wyszukiwać rzeczy w internecie i tłumaczyć tekst z języków obcych. Teraz jest ulepszony o funkcje konwersacji podobnej do tej, jaką prowadzilibyśmy z człowiekiem.

Google udostępnia narzędzie stopniowo

Producent podaje, że wyszukiwarka na żywo w aplikacji Google i Obiektywie Google jest wdrażana dla użytkowników z ponad 200 krajów. Rozwiązanie ma być dostępne wszędzie tam, gdzie można skorzystać z trybu AI. Tak się składa, że Polacy mogą używać tego narzędzia. Pamiętajmy jednak, że Google najczęściej stopniowo wprowadza swoje rozwiązania.

Oznacza to, że różni użytkownicy zyskają dostęp do nowości w różnym czasie. Sam nie widzę opcji skorzystania z wyszukiwania na żywo ani na telefonie z Androidem, ani tym bardziej na urządzeniu z iOS. Polecam uzbroić się w cierpliwość. 

20.03.2026 18:33
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)wyszukiwanie głosoweWyszukiwarka Google
