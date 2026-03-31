Wideorozmowa Android - iPhone to już nie baśń. Obejdzie się bez apek

Posiadacze smartfonów z Androidem są w stanie skorzystać z technologii ViLTE, która umożliwia zrealizowanie połączenia wideo za pomocą sieci komórkowej. W wielu modelach można to zrobić z poziomu bazowej aplikacji do połączeń dostarczonej przez Google, inicjując zwykłe połączenie telefoniczne i klikając ikonę kamery. Takie połączenia są realizowane bezpośrednio przez operatorów. Nie ma jednak możliwości zadzwonienia do posiadaczy iPhone’a. Dzięki nowemu standardowi RCS stanie się to wreszcie możliwe.

Zadzwonisz do wszystkich przez kamerkę bez komunikatorów internetowych

Posiadacze iPhone’ów mają własną technologię połączeń realizowanych przez numer telefonu: FaceTime. Jest to komunikator internetowy stanowiący element systemu operacyjnego iOS. Rozwiązanie bazuje na numerach telefonu łączących się z kontem Apple, ale do działania nie wymaga wsparcia operatorów komórkowych tak jak to jest w przypadku ViLTE czy RCS.

Ograniczeniem tej funkcji jest brak natywnej możliwości zadzwonienia przez kamerkę do posiadacza Androida i na odwrót. W tym celu trzeba korzystać z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp.

Natomiast organizacja GSM Association (GSMA) ogłosiła nową wersję standardu RCS Universal Profile 4.0, który pozwoli przekształcić prywatne czaty w połączenia wideo. Technologię nazwano Messaging‑Initiated Video Calls (MIVC).

RCS to z kolei standard wysyłania wiadomości, którego można nazwać następcą SMS-ów. To właściwie lepsza wersja klasycznych tekstowych komunikatów wysyłanych przez numer telefonów. Pozwala nie tylko wysyłać wiadomości, ale też zdjęcia, reakcje, czy nawet notatki głosowe. Rozwiązanie zostało stworzone, aby Android oferował funkcję podobną do Apple’owego iMessage i posiadacze telefonów z systemem Google’a mogli łatwiej i lepiej wysyłać wiadomości bez komunikatorów.

Apple dodał wsparcie wiadomości RCS do iPhone’ów, dzięki czemu posiadacze iPhone’ów i Androida mogą wysyłać do siebie wiadomości w lepszej technologii. Wiecie co to oznacza? Że w przyszłości Apple i Google będą mogli wprowadzić wsparcie interoperacyjnej technologii połączeń wideo MIVC między Androidem i Phone’ami. Dzięki temu realizowanie rozmów bez użycia komunikatorów będzie możliwe.

RCS na iPhone w Polsce to wciąż problem

Z dziennikarskiego obowiązku muszę dodać, że obecny stan wdrożenia RCS przez polskich operatorów jest co najmniej marny. Większość największych telekomów obsługuje wiadomości RCS na Androidzie - wyjątkiem jest Play - ale brakuje wsparcia RCS dla iPhone’ów. Żaden operator nie oferuje tej funkcji, przynajmniej obecnie.

Dlatego w Polsce będziemy zmuszeni pozostać przy klasycznych komunikatorach internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp.

Albert Żurek 31.03.2026 16:07

