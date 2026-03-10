Platforma B2B na PrestaShop - czy warto?

PrestaShop - czym dokładnie jest i jakie daje możliwości dla platformy B2B?

Skuteczna platforma B2B to dzisiaj jeden z bardziej perspektywicznych sposobów na rozszerzenie swojej aktywności również w branży e-commerce. Chociaż sprzedaż internetowa kojarzy nam się głównie z modelem B2C, to jednak właśnie przedsiębiorstwa stanowią dzisiaj segment klienta, który najbardziej potrzebuje wygodnej przestrzeni do składania zamówień, negocjacji odpowiednich warunków i finalizowania transakcji - w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

W tym celu właśnie coraz częściej firmy działające w modeli B2B rozważają wejście również na rynek e-commerce. Pytanie jednak - jak wdrożyć taką platformę? Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie PrestaShop - wydajnego systemu e-commerce, który daje wszystkie narzędzia do stworzenia i skonfigurowania własnego sklepu internetowego, w tym również platformy B2B.

Platforma B2B to znaczący wzrost efektywności sprzedaży swoich produktów innym przedsiębiorcom przy jednoczesnym ułatwieniu zarządzania skalowalnym biznesem. Taka platforma zapewnia między innymi automatyzację procesów, realne wsparcie dla zespołu handlowego, co minimalizuje czas i energię spędzoną na sprzedaży. Dzięki dostępności 24/7 nasz zespół może realizować swoje zadania w dowolnym czasie, a dostęp do modułu statystyk i analiz ułatwi podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych w oparciu o personalizowanie oferty dla kluczowych klientów.

Najważniejsze funkcje PrestaShop - co zyskamy jako właściciele sklepu online?

Dlaczego właśnie PrestaShop B2B będzie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoje pole działania o przestrzeń cyfrową? Przede wszystkim ze względu na liczne funkcje, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o platformie do sprzedaży B2B. O czym mowa?

Przede wszystkim automatyzacja procesów, które tradycyjnie zajmują wiele godzin. PrestaShop umożliwi usprawnienie ofertowania zamówień, a także daje pełną dowolność w przypisywaniu rabatów dla konkretnej grupy klientów. W modelu B2B wyższa sprzedaż oznacza niższe ceny i platforma daje nam możliwość samodzielnego skonfigurowania progów cenowych dla ilości produktów - wszystko w kilka minut i zapamiętane w naszym profilu administratora.

Oczywiście mało która firma działa dzisiaj w oparciu o zwykły arkusz kalkulacyjny. PrestaShop daje bardzo zaawansowane opcje integrowania platformy z wewnętrznymi systemami magazynowymi i oprogramowaniem ERP - wszystko po to, by zarządzanie biznesem zajmowało nam możliwie jak najmniej czasu.

Jak wygląda proces wdrożenia platformy zakupowej?

Czy założenie sklepu internetowego za pomocą oprogramowania PrestaShop jest trudnym zadaniem? Samemu może być to duże wyzwanie, ale z pomocą wyspecjalizowanej agencji wdrożenie przebiegnie sprawnie. Specjaliści będą w stanie przetłumaczyć wymagania biznesowe na kod, a do tego pomogą w rozwiązywaniu wielu problemów, które wymagają wiedzy na temat silnika PrestaShop. Proces zaczyna się od zebrania wymagań. Często niejednego spotkania. Na tej podstawie przygotowywana jest wycena, która zaakceptowana, prowadzi do podpisania umowy.

To moment, w którym zaczyna się proces twórczy obejmujący stworzenie projektu graficznego i prace programistyczne. Przed finalnym zakończeniem cała platforma jest poddawana rygorystycznym testom, które mają potwierdzić funkcjonalność i użyteczność strony. Gdy ten etap zostaje sfinalizowany, przychodzi moment na uruchomienie platformy B2B. Oczywiście w dalszym ciągu możemy liczyć na wsparcie programistyczne ekspertów PrestaShop, dzięki czemu od samego początku będziemy czerpać korzyści z wdrożenia platformy.

Czy PrestaShop to rozwiązanie dla wszystkich? Sprawdzamy

Ekosystem PrestaShop to uniwersalne rozwiązanie, które stale się rozwija i w coraz większym stopniu stawia na model B2B biznesu i globalizację, co między innymi pozwala na otwarcie sklepów B2B dedykowanych rynkom zagranicznym. I choć rozwiązania w zakresie funkcjonalności, dowolność projektu graficznego i setki dostępnych integracji (nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych z serwisami typu Allegro, Amazon czy firmami kurierskimi) dają ogromny potencjał do wykreowania najlepszej platformy B2B na rynku, to jednak wymaga to sporej odpowiedzialności.

PrestaShop to rozwiązanie typu open source, co sprawia, że późniejsze utrzymanie platformy leży po stronie klienta. Sam proces projektu i wdrożenia może być podstawą współpracy z profesjonalistami, jednak z czasem to my - właściciele firmy - będziemy odpowiedzialni za to, by platforma się rozwijała i działała efektywnie.

Dlaczego założenie platformy B2B z PrestaShop to świetne rozwiązanie?

PrestaShop jest systemem e‑commerce rozwijanym od 2007 roku, który cieszy się dużą popularnością w zakresie budowy sklepów internetowych i rozwiązań B2B na świecie. Dlaczego? Ze względu na niekwestionowane zalety, spośród których najważniejsze to:

Otwarty kod źródłowy platformy zapewniający możliwość dostosowania funkcjonalności i wyglądu do indywidualnych potrzeb;

Szeroka oferta gotowych integracji np.: Allegro, Amazon, eBay, systemy magazynowe, WMSy, PIM);

Relatywnie niskie koszty uruchomienia i utrzymania platformy B2B (szczególnie w porównaniu do rozwiązań dedykowanych);

Popularność umożliwiającą dostęp do szerokiego wachlarza specjalistów i rozbudowaną bazę wiedzy w internecie.

Gotowa baza integracji czeka na nas i daje ogromne możliwości rozwoju naszego biznesu. To w połączeniu z otwartym kodem zapewnia niespotykaną w tej skali uniwersalność, która udostępnia te wszystkie narzędzia każdej firmy, która chce po prostu wejść także ze swoją działalnością do e-commerce.

To tylko najważniejsze z funkcji, dzięki którym PrestaShop zapewnia realny sukces na rynku B2B. Poza tym klienci doceniają również takie dodatkowe funkcje jak: możliwość przypisania produktów do magazynów, wielostopniowa weryfikacja zamówień, kredyt kupiecki czy walidacja VAT EU.

PrestaShop to także prosta i intuicyjna obsługa panelu administratora oraz brak abonamentu za utrzymanie platformy. Brak opłat licencyjnych i mnogość darmowych rozwiązań sprawiają, że możemy stale rozwijać swoją przestrzeń B2B bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Cały zysk zatrzymujemy dla siebie, a przy okazji cieszymy się ogromnymi możliwościami ekosystemu PrestaShop, który daje nam pełen potencjał do osiągnięcia sukcesu.

Spiders Web 10.03.2026 09:53

Lokowanie produktu : prestapros.com