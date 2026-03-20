Poszła do Maka, obsłużył ją robot. Wideo podbija sieć

Wyobrażacie sobie sytuację: wchodzicie do McDonald’s zamówić frytki lub ulubiony zestaw, a zamiast człowieka obsługuje was robot. To już rzeczywistość w wybranych lokalach McDonald’s. Będzie tego tylko więcej.

Albert Żurek
McDonald’s to najpopularniejsza sieć restauracji typu fast food na całym świecie. Tzw. złote łuki przez ostatnie lata wprowadziły mnóstwo technologicznych usprawnień, polegających na popularyzacji kiosków czy zamawiania jedzenia przez aplikację. Teraz McDonald’s staje się jedną z pierwszych sieci, która korzysta z humanoidalnego robota do obsługi klienta.

Roboty pracownicy już trafiają do McDonald’s

Po sieci krąży wideo nagrane w Chinach - a dokładniej Szanhaju - gdzie kobieta w lokalu jednej z restauracji McDonald’s rozmawia z humanoidalnym robotem. Maszyna firmy Keenon Robotics została postawiona w ramach nowego testowego programu zakładającego witanie klientów i zapewnianie nowoczesnej atmosfery.

Robot ubrany w mundurek sieci McDonald’s oferował bazowe funkcje ograniczone do interakcji z gośćmi oraz przekazywanie prostych informacji. Nie mamy obecne danych na temat bardziej zaawansowanych czynności, które realnie są w stanie zastąpić człowieka.

Urządzenia na ten moment nie potrafią pomóc klientowi w złożeniu zamówienia ani skorzystać komputera w celu obsłużenia człowieka, tak jak prawdziwa osoba. W tej samej restauracji korzysta się jednak również z innego typu robotów, które dostarczają posiłki do stolików czy zbierają tacki. Tego typu roboty są jednak znane od wielu lat. Wystarczy cofnąć się o kilka lat do 2022 r., kiedy to Kerfuś bił rekordy popularności w polskim internecie.

Humanoidalne roboty są znacznie bardziej zaawansowane - to nie tylko wielkie maszyny przypominające roboty odkurzające, które po prostu jeżdżą po lokalu. Wystarczy tylko spojrzeć na przykład trendującego w polskim internecie Edwarda Warchockiego.

Roboty obsługujące klientów to kwestia wielu lat

Patrząc na to, jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja oraz robotyka, w przyszłości widok restauracji wypełnionych robotami może stać się czymś zupełnie standardowym. Zanim jednak faktycznie będą w stanie zastąpić człowieka w obsłudze klientów, minie wiele lat. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie największe sieci takie jak McDonald’s będą pionierami we wprowadzeniu maszyn, które powoli będą zastępować ludzi obsługujących klientów.

Oczywiście takie rozwiązanie niesie za sobą mnóstwo wad. Roboty nie są dziś na tyle zaawansowane, aby mogły pozostawać bez opieki człowieka. Wystarczy tylko spojrzeć na niedawną sytuację, gdzie w Chinach humanoidalna maszyna zaczepiała starszą kobietę, na co musiała reagować policja. Adaptacja robotów do obsługi klienta wymaga mnóstwa pracy i raczej jest to perspektywa co najmniej kilkunastu, a nie kilku lat.

20.03.2026 06:45
