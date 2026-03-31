MacBook Air M2 w świetnej cenie. Za taką kwotę trudno o coś lepszego

Mowa o MacBooku Air z procesorem M2. Sprzęt można kupić za niespełna 3,5 tys. zł na Allegro, gdzie sprzedawcą jest znany sklep Lantre. Konkretna wersja wyróżnia się mnóstwem pamięci operacyjnej. Kupimy go aż 2000 zł taniej w porównaniu z najnowszym MacBookiem Air wyposażonym w układ Apple M5.

MacBook Air M2 w świetnej promocji. Mnóstwo pamięci

Sklep Lantre na Allegro uruchomił promocję na MacBooka Air M2 (8 rdzeni CPU, 10 GPU) wyposażonego w 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej i 1 TB przestrzeni na dysku SSD. Sprzęt jest dostępny w cenie 3499 zł, a najniższa z 30 dni przed obniżką wynosiła 3899 zł. Możemy zaoszczędzić zatem 400 zł.

Promocja jednak dotyczy szarej wersji kolorystycznej. Złoty jest dostępny w regularnej cenie. Laptop charakteryzuje się układem klawiatury ANSI (angielski US), a w zestawie sprzedażowym znajdziemy zasilacz o mocy 30 W oraz kabel z końcówką MagSafe.

MacBook Air M2 to sprzęt wydany niemal cztery lata temu. Przez ten czas Apple zdążył wydać trzy kolejne generacje MacBooków z układami M3, M4 oraz ostatnio M5. Prawda jest jednak taka, że producent nie wprowadza ogromnych zmian do kolejnych wersji swoich laptopów. Największym usprawnieniem w nowszych wersjach są nieco wydajniejsze procesory.

MacBook Air M2 charakteryzuje się również wsparciem jednego monitora zewnętrznego, gdy nowsze wersje są w stanie obsłużyć nawet dwa ekrany przy zamkniętej klapie. W cenie 3499 zł sprzęt kosztuje tyle, co najnowszy MacBook Neo w wersji 8/512 GB, a tutaj mamy nie tylko lepszy procesor, ale też znacznie więcej pamięci operacyjnej oraz przestrzeni na dane SSD.

MacBook Air M2 kontra Air M4 i M5. Starszy model wygrywa ceną

Aktualnie w regularnej sprzedaży znajdziemy dwa modele MacBooków Air: z procesorem M4 i M5. Zeszłoroczny model M4 kosztuje ok. 4000 zł za wersję 16 GB RAM i 256 GB SSD, natomiast za tegoroczny wariant M5 wyposażony w 16 GB RAM i 512 GB SSD trzeba zapłacić 5499 zł. Oznacza to, że starszy MacBook Air M2 w omawianej wersji jest nie tylko znacznie tańszy, ale też oferuje znacznie więcej pamięci.

Osobiście gdybym potrzebował prostego komputera na studia albo do lżejszej pracy, wolałbym zaoszczędzić 500 zł względem MacBooka Air M4 i otrzymać sprzęt zapewniający ponad 750 GB więcej przestrzeni na dysku. Aby kupić najnowszy wariant MacBooka Air M5 16 GB + 1 TB trzeba wydać 6499 zł, więc nowy Air M2 ze słabszym procesorem pozwala zaoszczędzić 3000 zł.

Albert Żurek 31.03.2026 18:08

