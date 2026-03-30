Największa zmiana w historii iPhone’a. Apple zmieni wszystko

Ładowanie...

W historii rozwoju smartfonów Apple wyraźnie odznaczają się trzy modele, które zdefiniowały kierunek dla całej branży mobilnej na długie lata. Pierwszym z nich był bez wątpienia iPhone 4, który wprowadził rewolucyjny ekran Retina o niespotykanej wcześniej ostrości obrazu oraz nową bryłę opartą w całości na szkle i metalu.

Następnie pojawił się iPhone 6, który skutecznie odpowiedział na rynkowe zapotrzebowanie na większe wyświetlacze, oferując użytkownikom przekątne 4,7 oraz 5,5 cala. Ta decyzja okazała się trafna, ponieważ pozwoliła pobić wszelkie rekordy sprzedaży i ugruntowała pozycję firmy na szczycie.

Trzecim, niezwykle ważnym krokiem był model iPhone X, który przyniósł kolosalną przebudowę wizualną i funkcjonalną. Producent zrezygnował z fizycznego przycisku Home i szerokich ramek na rzecz pięknego ekranu OLED wypełniającego niemal cały front urządzenia.

Wprowadzenie systemu rozpoznawania twarzy Face ID oraz oparcie nawigacji wyłącznie na intuicyjnych gestach zmieniło sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze sprzętem mobilnym aż do dzisiaj. Pominąłem pierwszego iPhone'a, bo każdy wie, że był to historyczny przełom. A teraz, po latach ewolucji, nadszedł czas na kolejny wielki zwrot.

Dwa ekrany, tytanowa rama i zawias z ciekłego metalu

Apple intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego składanego smartfona. Mark Gurman z Bloomberga określa to bardzo poważne wydarzenie:

To będzie najbardziej znacząca przebudowa w historii iPhone'a i pierwsza faktyczna zmiana formatu, nawet jeśli to w zasadzie kopia tego, co inni producenci robią od lat.

Składany iPhone, nazywany w przeciekach jako iPhone Fold, przyjmie popularną konstrukcję przypominającą zamykaną książkę, stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla serii Galaxy Fold. Wewnętrzny, elastyczny panel OLED będzie miał przekątną aż 7,8 cala.

Według Gurmana zaoferuje on przestrzeń roboczą, która „może być nawet zastępstwem dla iPada w wielu przypadkach”, idealną do pracy, gier i niesamowitych wrażeń podczas oglądania wideo. Zewnętrzny wyświetlacz osiągnie z kolei 5,5 cala, ułatwiając obsługę urządzenia jedną ręką.

Konstrukcja tego innowacyjnego sprzętu będzie opierać się na solidnej ramie wykonanej z tytanu i aluminium, co zapewni odpowiednią sztywność przy smukłym profilu. Przewiduje się, że po rozłożeniu telefon będzie miał zaledwie 4,5 mm grubości, stając się tym samym najcieńszym iPhonem w dotychczasowej historii marki.

Aby sprostać wymaganiom estetycznym swoich klientów, producent poświęcił gigantyczną ilość czasu na opracowanie nowoczesnego zawiasu z ciekłego metalu. Rozwiązanie to ma na celu drastyczne zredukowanie problemu nieestetycznej, widocznej bruzdy w miejscu zginania ekranu, oferując idealnie płaską powierzchnię.

Brak Face ID i kompromisy fotograficzne

Tak cienka i skomplikowana obudowa wymusiła jednak na projektantach pewne, dość bolesne kompromisy sprzętowe. Wewnątrz zabraknie fizycznego miejsca na zaawansowany moduł Face ID, dlatego producent zdecydował się na awaryjny powrót do technologii Touch ID.

Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony w bocznym przycisku zasilania, a z racji ograniczonego miejsca, firma ostatecznie zrezygnowała również z fizycznego slotu na kartę SIM, stawiając wyłącznie na cyfrowe profile eSIM.

Duże zmiany dotkną również zestawu aparatów umieszczonych na tylnym panelu. Zabraknie tam uwielbianego przez profesjonalistów teleobiektywu, a wyspa fotograficzna zostanie zredukowana do zaledwie dwóch obiektywów.

Znajdzie się tam główna matryca oraz obiektyw ultraszerokokątny - oba o rozdzielczości 48 megapikseli. Choć jakość samych zdjęć z pewnością utrzyma wysoki, flagowy poziom, brak optycznego przybliżenia w najdroższym sprzęcie w ofercie może stanowić dla wielu klientów spore rozczarowanie.

Potężna specyfikacja: układ A20, 12 GB RAM i wielka bateria

Pod kątem czystej wydajności składany iPhone Fold nie będzie brał absolutnie żadnych jeńców. Model ten otrzyma najnowszy procesor A20, produkowany w rewolucyjnej technologii 2 nm, który zagwarantuje gigantyczny skok mocy obliczeniowej przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.

Układ ten będzie wspierany przez 12 GB RAM-u, wszak zwiększona ilość pamięci operacyjnej jest w tym przypadku absolutnie niezbędna do sprawnej i płynnej obsługi funkcji AI oraz wymagającej wielozadaniowości na dużym ekranie.

W smukłym wnętrzu znajdzie się również nowej generacji moduł łączności 5G oraz, co niezwykle imponujące, potężna bateria o łącznej pojemności sięgającej nawet 5800 mAh. Tak duże ogniwo to konieczność, by zasilić blisko 8-calowy wewnętrzny wyświetlacz i zapewnić użytkownikom pełny dzień intensywnej pracy bez konieczności szukania gniazdka.

Aby w pełni wykorzystać ogromny potencjał ekranu o proporcjach 4:3, oprogramowanie przejdzie gruntowną metamorfozę. System iOS 27 zostanie specjalnie dostosowany do nowego formatu, oferując środowisko wizualne i użytkowe mocno przypominające to znane z tabletów.

Premiera obok iPhone'a 18 Pro i astronomiczne ceny

Wielka premiera urządzenia jest aktualnie planowana na wrzesień 2026 r. Składany smartfon ma zostać zaprezentowany na jednej scenie obok standardowych modeli iPhone 18 Pro, chociaż pierwsze, masowe dostawy sprzętu mogą rozpocząć się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Założenie jest proste: sprzęt ten ma stanowić absolutną koronę w ofercie producenta z Cupertino.

Za te wszystkie technologiczne nowości trzeba będzie jednak niezwykle słono zapłacić. Skomplikowana konstrukcja, elastyczne ekrany i tytanowa rama pociągają za sobą wysokie koszty produkcji, co bezpośrednio przekłada się na ostateczną cenę detaliczną, znacznie wyższą od obecnych modeli Pro Max.

Ceny mają rozpoczynać się od około 2300 dol, czyli co najmniej 11 tys. zł za bazowy wariant o pojemności 256 GB. Bardziej pojemna wersja 512 GB uszczupli portfel o ok. 13 tys. zł, a za topowy model oferujący aż 1 TB przestrzeni na dane trzeba będzie zapłacić zawrotne 14,5-15 tys. zł. Tym samym iPhone Fold stanie się produktem z najwyższej możliwej półki cenowej, skierowanym do najbardziej zamożnych entuzjastów nowych technologii.

Oliwier Nytko 30.03.2026 06:15

Ładowanie...