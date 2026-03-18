Koniec z zastanawianiem się, co obiad. Polska aplikacja cię wyręczy

Twórcy polskiej aplikacji do zakupów Listonic postanowili wprowadzić świetny dodatek. Dodali narzędzie, które podpowie nam, co możemy zrobić na obiad. Wreszcie nie będę się głowić, co ugotować.

Albert Żurek
Listonic to aplikacja do inteligentnej listy zakupów. Rozwiązanie poza tworzeniem i edytowaniem pozwala udostępniać listy innym użytkownikom, kontrolować budżet za sprawą wbudowanego kalkulatora czy otrzymywać spersonalizowane sugestie. Nowością w apce jest asystent sztucznej inteligencji. Ten analizuje listy, proponuje przepisy w zależności od preferencji i najczęściej kupowanych zakupów.

Do aplikacji Listonic dodano asystenta zakupowego bazującego na AI. Rozwiązanie analizuje historię wcześniejszych zakupów, aktualną listę produktów i podsuwa użytkownikowi przepisy, inspiracje kulinarne i pomysły na zakupy indywidualnie dopasowane do korzystającego.

Asystent w Listonic ma pojawiać się w momentach, w których faktycznie będzie przydatny. Na przykład podczas planowania zakupów i posiłków zaproponuje pomysł na danie, a nawet może nam pomoc w sytuacji, gdy musimy wracić się do sklepu, bo czegoś zapomnieliśmy - asystent wskaże brakujące produkty. 

Dla mieszkańców miast ze sklepem na rogu ulicy nie jest to duży problem, ale gdy najbliższy sklep znajduje się w dalej, takie sytuacje są wyjątkowo frustrujące.

W sklepie asystent AI ma działać jak konsultant zakupowy, a w domu może proponować posiłek z produktów, który kupiliśmy. Nie trzeba jednak bazować tylko nad tym, co kupiliśmy. Można też np. wysłać zdjęcie z lodówki, a AI wskaże produkty - aplikacja zamieni je w gotową listę. Można też zadać pytanie na czacie jak w zwykłym czatbocie AI typu ChatGPT.

Asystent AI w Listonic oferuje mnóstwo innych przydatnych funkcji:

  • konwersację na temat produktów - np. czy można zamrażać określone rzeczy;
  • planowanie zakupów na cały tydzień lub konkretną okazję;
  • sugestie tańszych zamienników oraz produktów sezonowych;
  • listy zakupów ze zdjęcia, głosówki lub przepisu;
  • preferencje jedzeniowe. 
Nowa funkcja w polskiej aplikacji zakupowej jest już dostępna dla użytkowników z Androidem oraz iOS. Sam się skuszę, aby skorzystać z rozwiązania. Wreszcie nie będę musiał główkować nad tym, co zjem w tygodniu. 

18.03.2026 15:14
