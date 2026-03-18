Koniec z zastanawianiem się, co obiad. Polska aplikacja cię wyręczy

Listonic to aplikacja do inteligentnej listy zakupów. Rozwiązanie poza tworzeniem i edytowaniem pozwala udostępniać listy innym użytkownikom, kontrolować budżet za sprawą wbudowanego kalkulatora czy otrzymywać spersonalizowane sugestie. Nowością w apce jest asystent sztucznej inteligencji. Ten analizuje listy, proponuje przepisy w zależności od preferencji i najczęściej kupowanych zakupów.

Polska aplikacja Listonic dostaje ulepszenie. Podpowie, co zrobić na obiad

Do aplikacji Listonic dodano asystenta zakupowego bazującego na AI. Rozwiązanie analizuje historię wcześniejszych zakupów, aktualną listę produktów i podsuwa użytkownikowi przepisy, inspiracje kulinarne i pomysły na zakupy indywidualnie dopasowane do korzystającego.

Asystent w Listonic ma pojawiać się w momentach, w których faktycznie będzie przydatny. Na przykład podczas planowania zakupów i posiłków zaproponuje pomysł na danie, a nawet może nam pomoc w sytuacji, gdy musimy wracić się do sklepu, bo czegoś zapomnieliśmy - asystent wskaże brakujące produkty.

Dla mieszkańców miast ze sklepem na rogu ulicy nie jest to duży problem, ale gdy najbliższy sklep znajduje się w dalej, takie sytuacje są wyjątkowo frustrujące.

W sklepie asystent AI ma działać jak konsultant zakupowy, a w domu może proponować posiłek z produktów, który kupiliśmy. Nie trzeba jednak bazować tylko nad tym, co kupiliśmy. Można też np. wysłać zdjęcie z lodówki, a AI wskaże produkty - aplikacja zamieni je w gotową listę. Można też zadać pytanie na czacie jak w zwykłym czatbocie AI typu ChatGPT.

Asystent AI w Listonic oferuje mnóstwo innych przydatnych funkcji:

konwersację na temat produktów - np. czy można zamrażać określone rzeczy;

planowanie zakupów na cały tydzień lub konkretną okazję;

sugestie tańszych zamienników oraz produktów sezonowych;

listy zakupów ze zdjęcia, głosówki lub przepisu;

preferencje jedzeniowe.

Nowa funkcja w polskiej aplikacji zakupowej jest już dostępna dla użytkowników z Androidem oraz iOS. Sam się skuszę, aby skorzystać z rozwiązania. Wreszcie nie będę musiał główkować nad tym, co zjem w tygodniu.

Albert Żurek 18.03.2026 15:14

