Serwis miał wrócić w wielkim stylu. Zabił go bezprecedensowy najazd botów

Digg to jeden z najcieplej wspominanych serwisów pierwszej dekady XXI wieku - lub jak kto woli, początku ery internetu, w którym królują treści generowane przez użytkowników. Będący protoplastą dla serwisów takich jak Reddit czy Wykop, digg pozwalał internautom odkrywać najciekawsze materiały w sieci poprzez prosty mechanizm głosowania na linki przesyłane przez społeczność. Po latach od zamknięcia, zapomnienia platforma miała wrócić w wielkim stylu. Tym razem jednak historia digga zatrzymała się zaledwie dwa miesiące po ponownym otwarciu.

Digg powrócił do piachu po 2 miesiącach. Powodem "bezprecedensowy problem z botami"

Digg został uruchomiony w 2004 r. przez Kevina Rose’a i szybko stał się jednym z najważniejszych miejsc w internecie do odkrywania nowych treści. Użytkownicy mogli dodawać linki do artykułów, filmów czy blogów, a następnie głosować na nie w górę ("digg", "wykop") lub w dół ("bury", "zakop"). W efekcie digg stanowił dynamiczną listę obecnie najpopularniejszych materiałów w sieci. W szczytowym okresie popularności serwis generował ogromny ruch dla publikacji, które trafiały na jego stronę główną - zjawisko to zyskało nawet własną nazwę: "Digg effect".

Historia platformy nie była jednak pozbawiona kryzysów. Kontrowersyjny redesign z 2010 r. doprowadził do masowego odpływu użytkowników do konkurencyjnego Reddita. Dwa lata później Digg został sprzedany i przez ponad dekadę funkcjonował w znacznie skromniejszej, redakcyjnej formie.

Nową nadzieję przyniósł dopiero 2025 r., kiedy Kevin Rose odkupił serwis razem z współzałożycielem Reddita Alexisem Ohanianem. Ich plan zakładał powrót do korzeni - społecznościowego odkrywania treści - przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji do moderacji i walki ze spamem.

Publiczna wersja beta ruszyła 14 stycznia bieżącego roku i początkowo wzbudziła spore zainteresowanie wśród użytkowników pamiętających złote lata serwisu.

Koniec sielanki nadszedł szybko. Digg utonął w botach

Digg został zamknięty ponownie w miniony weekend. Jak przyznał w oficjalnym komunikacie dyrektor generalny Digga, Justin Mezzell, zespół zarządzający serwisem niemal natychmiast po uruchomieniu publicznej bety zauważył falę automatycznych kont.

- Internet jest dziś w znacznym stopniu zamieszkany przez zaawansowane agenty AI i zautomatyzowane konta. Wiedzieliśmy, że boty istnieją, ale nie doceniliśmy skali, szybkości i poziomu zaawansowania, z jakim nas znajdą - napisał.

Według Mezzela już w pierwszych godzinach po uruchomieniu serwisu pojawiły się wpisy spamowe przygotowane przez osoby zajmujące się manipulowaniem wynikami wyszukiwania (SEO). Boty zaczęły masowo publikować linki i oddawać głosy, próbując wykorzystać autorytet domeny digg w Google. Zespół próbował reagować: zbanowano dziesiątki tysięcy kont, wdrożono własne narzędzia moderacyjne oraz skorzystano z zewnętrznych usług do wykrywania nadużyć. To jednak nie wystarczyło.

- Kiedy nie możesz ufać temu, że głosy, komentarze i zaangażowanie są prawdziwe, tracisz fundament, na którym zbudowana jest platforma społecznościowa - podkreślił Mezzell.

W efekcie firma zdecydowała się na radykalny krok. digg został całkowicie wyłączony, a zespół znacząco zmniejszony. Według kierownictwa platformy jest to jednak jedynie "twardy reset", a nie definitywny koniec projektu. Mała grupa pracowników ma teraz pracować nad całkowicie nową wizją serwisu. Mezzell przyznał przy tym, że próba stworzenia po prostu alternatywy dla istniejących platform społecznościowych była zbyt mało ambitna.

Droga do reinkarnacji digga będzie bardzo wyboista

Historia digga pokazuje, jak bardzo zmienił się internet od czasów pierwszej fali serwisów społecznościowych. Platformy oparte na głosowaniu społeczności działały dobrze w epoce, gdy większość treści generowali realni użytkownicy. Dziś jednak coraz większą część aktywności w sieci stanowią zautomatyzowane konta, narzędzia SEO oraz generatory treści oparte na AI. W takim środowisku budowanie serwisu, którego podstawą jest zaufanie do aktywności społeczności, jest znacznie trudniejsze niż kilkanaście lat temu. O ile nie po prostu niemożliwa - bo po walce z botami, diggowi przyjdzie walczyć o kawałki tortu należące do utytułowanej konkurencji na dojrzałym już rynku.

Malwina Kuśmierek 16.03.2026 08:37

