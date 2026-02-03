REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur

Problemy z Profilem Zaufanym nie ustają, a użytkownicy są wściekli.

Adam Bednarek
profil zaufany
REKLAMA

W poniedziałek 2 lutego donosiliśmy o usterkach Profilu Zaufanego. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w tej sprawie, w którym potwierdzono, że osoby wykorzystujące Profil Zaufany do logowania się do KSeF "mogły napotkać na czasowe utrudnienia". O godz. 18:00 według resortu Profil Zaufany był ponownie dostępny, a trudności nie wpłynęły na liczbę faktur wpływających do systemu. Jak zaznaczono, osoby logujące się do KSeF mogą skorzystać nie tylko z Profilu Zaufanego, ale także "alternatywnych metod uwierzytelniania".

REKLAMA

I wygląda na to, że te inne sposoby muszą być wykorzystywane również we wtorek. Sygnały płyną z wielu źródeł, o trudnościach z zalogowaniem donosi m.in. serwis pit.pl, zastanawiając się, czy tak już będzie codziennie. Skarżą się użytkownicy, którzy problemy zgłaszają pod facebookowym wpisem Ministerstwa Finansów.

"Kpina - 2 dni prób logowania i nic" – pisze jedna z obywatelek. "Znowu nie działa, czy my mamy siedzieć i celować kiedy uda się wejść" – zastanawia się inna. "Nadal nie działa. Strata czasu na logowanie, sprawdzanie" – możemy przeczytać w innym wpisie.

Nic nie działa, cały czas błąd od rana - MASAKRA!!! – nie ukrywa emocji jeden z komentujących.

Ministerstwo Cyfryzacji w poniedziałek zwracało uwagę na zwiększone zainteresowanie logowaniem do KSeF.

- Infrastruktura dostaje zadyszki. To jest naturalne. Jakikolwiek system, jeżeli ma osiem razy większy ruch niż zwykle, to ma problemy – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek usłyszał w Ministerstwie Cyfryzacji, że dochodzi też do cyberataków. Tylko w poniedziałek odnotowane zostały ataki z 17 różnych państw. Nie można wykluczać faktu, że agresorzy wiedzieli kiedy uderzyć, chcąc wywołać dodatkowy chaos.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
03.02.2026 14:41
Tagi: CyfryzacjaProfil zaufany
Najnowsze
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA