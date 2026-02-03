Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur

Ładowanie...

W poniedziałek 2 lutego donosiliśmy o usterkach Profilu Zaufanego. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w tej sprawie, w którym potwierdzono, że osoby wykorzystujące Profil Zaufany do logowania się do KSeF "mogły napotkać na czasowe utrudnienia". O godz. 18:00 według resortu Profil Zaufany był ponownie dostępny, a trudności nie wpłynęły na liczbę faktur wpływających do systemu. Jak zaznaczono, osoby logujące się do KSeF mogą skorzystać nie tylko z Profilu Zaufanego, ale także "alternatywnych metod uwierzytelniania".

I wygląda na to, że te inne sposoby muszą być wykorzystywane również we wtorek. Sygnały płyną z wielu źródeł, o trudnościach z zalogowaniem donosi m.in. serwis pit.pl, zastanawiając się, czy tak już będzie codziennie. Skarżą się użytkownicy, którzy problemy zgłaszają pod facebookowym wpisem Ministerstwa Finansów.

"Kpina - 2 dni prób logowania i nic" – pisze jedna z obywatelek. "Znowu nie działa, czy my mamy siedzieć i celować kiedy uda się wejść" – zastanawia się inna. "Nadal nie działa. Strata czasu na logowanie, sprawdzanie" – możemy przeczytać w innym wpisie.

Nic nie działa, cały czas błąd od rana - MASAKRA!!! – nie ukrywa emocji jeden z komentujących.

Ministerstwo Cyfryzacji w poniedziałek zwracało uwagę na zwiększone zainteresowanie logowaniem do KSeF.

- Infrastruktura dostaje zadyszki. To jest naturalne. Jakikolwiek system, jeżeli ma osiem razy większy ruch niż zwykle, to ma problemy – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek usłyszał w Ministerstwie Cyfryzacji, że dochodzi też do cyberataków. Tylko w poniedziałek odnotowane zostały ataki z 17 różnych państw. Nie można wykluczać faktu, że agresorzy wiedzieli kiedy uderzyć, chcąc wywołać dodatkowy chaos.

Adam Bednarek 03.02.2026 14:41

