Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność

Ładowanie...

Mówi się, że w internecie nic nie znika i nic nie umiera. To tyczy się zwłaszcza twoich profili w mediach społecznościowych, które nawet w obliczu twojej śmierci pozostają na zawsze w internecie - no chyba, że byłeś na tyle bystry by zawczasu przygotować plan działania dla bliskich wobec twoich kont. Jednak jeżeli tego nie zrobiłeś, to nie zdziw się jeżeli po śmierci nadal będziesz publikować posty.

REKLAMA

Meta otrzymała patent na technologię, która pozwala AI symulować aktywność użytkownika w mediach społecznościowych

Z dokumentów patentowych wynika, że firma opracowała koncepcję wykorzystania dużego modelu językowego do "symulowania użytkownika" w sytuacjach, gdy ten jest nieobecny w systemie społecznościowym - na przykład podczas dłuższej przerwy albo właśnie wtedy, gdy już nie żyje. Patent, którego głównym autorem jest Andrew Bosworth, opisuje system trenowany na danych konkretnej osoby: jej komentarzach, polubieniach, postach czy sposobie prowadzenia rozmów.

W praktyce oznacza to stworzenie cyfrowego klona osobowości użytkownika. Taki bot może automatycznie reagować na treści innych osób, wysyłać odpowiedzi w wiadomościach prywatnych, a nawet prowadzić rozmowy głosowe lub wideo. Według autorów patentu narzędzie mogłoby znaleźć zastosowanie również wśród twórców i influencerów, którzy na pewien czas znikają z sieci, ale nie chcą całkowicie zatrzymywać aktywności swoich profili.

Pomysł budzi jednak poważne wątpliwości natury prawnej i etycznej. Edina Harbinja z University of Birmingham zwraca uwagę, że technologia tego typu dotyka kwestii post-mortem prywatności, własności danych oraz granic tego, co wolno robić z cyfrową tożsamością człowieka po jego śmierci. Jej zdaniem w tle widać też wyraźny interes biznesowy: więcej automatycznej aktywności to więcej danych i więcej treści, które mogą zasilać kolejne systemy AI.

Jak podaje Business Insider, przedstawiciel Mety zapewnia, że firma "nie ma planów wdrożenia tej technologii", a sam patent należy traktować jako przykład koncepcji, a nie zapowiedź produktu.

Na Facebooku od narodzin aż do śmierci - i po śmierci też

Meta od lat interesuje się tematem cyfrowych spuścizn. Już około dekadę temu Facebook wprowadził możliwość wyznaczenia tzw. "kontaktu zaufanego", który może zarządzać kontem po śmierci użytkownika. Z kolei w 2023 roku Mark Zuckerberg w rozmowie z Lexem Fridmanem sugerował, że w przyszłości realistyczne awatary w wirtualnej rzeczywistości mogłyby posłużyć do odtwarzania wizerunków zmarłych bliskich, choć jednocześnie przyznał, że taki kierunek może okazać się również niezdrowy psychicznie.

Meta nie jest zresztą jedyną firmą, która bada podobne możliwości. W 2021 roku Microsoft otrzymał patent na chatbota potrafiącego symulować zmarłe osoby, a na rynku funkcjonują już startupy takie jak You Only Virtual, tworzące tzw. "death boty" lub "ghost boty" do rozmów z cyfrowymi kopiami bliskich.

Choć Meta zapiera się rękami i nogami, że opatentowany system nie zostanie wprowadzony do jej serwisów, to sam fakt jego powstania pokazuje, w jakim kierunku zmierzają rozważania największych graczy technologicznych. Cyfrowa nieśmiertelność i kwestie przetwarzania danych po śmierci to problemy wciąż wiszące w powietrzu, po które nadal sięga się całkiem niechętnie.

Ale dzięki rozwojowi generatywnej sztucznej inteligencji istnieje szansa, że w przyszłości, po śmierci bliskiej osoby będziemy płacić nie tylko domowi pogrzebowemu, ale i specjalnemu serwisowi, który przetworzy wirtualne prochy zmarłego - na czatbota lub śmiertelny awatar w cyfrowej przestrzeni.

"Śmiertelny", bo dostępny tak długo jak masz aktywną subskrypcję usługi.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 12.02.2026 07:53

Ładowanie...