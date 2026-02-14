Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Microsoft ostrzega. Nie ufaj Copilotowi i reszcie

Jeśli firma stawiająca niemal całą swoją przyszłość na AI przed rzeczonym AI ostrzega - to warto posłuchać. A odnotowywana jest zupełnie nowa fala pomysłowych ataków. Tym razem celem jest… pamięć modeli.

Maciej Gajewski
malware AI asystenci pamięć
REKLAMA

Sztuczna inteligencja miała być naszym cyfrowym pomocnikiem, który z czasem coraz lepiej rozumie użytkownika. Zna nasze preferencje, pamięta wcześniejsze rozmowy, potrafi kontynuować wątki bez konieczności powtarzania kontekstu. Tyle że według najnowszych analiz Microsoftu ta wygoda otwiera też zupełnie nowy wektor ataku, o którym jeszcze rok temu mało kto myślał poważnie.

Firma ostrzega, że cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać mechanizmy pamięci w modelach AI do trwałego wpływania na ich zachowanie. Nie chodzi o klasyczne jailbreaki, które działają tylko w ramach jednej sesji. Tu mówimy o czymś znacznie bardziej podstępnym: o manipulowaniu tym, co model zapamiętuje na przyszłość.

REKLAMA

Czytaj też:

Ten atak jest cichy, trwały i trudny do wykrycia

Microsoft opisuje scenariusz, w którym atakujący wstrzykuje do pamięci modelu fałszywe informacje lub instrukcje. Nie musi to być nic spektakularnego. Wystarczy, że AI zapamięta, że pewne źródło jest zaufane, że konkretna strona jest bezpieczna, albo że użytkownik preferuje określony typ rekomendacji.

Od tego momentu model zaczyna działać inaczej - i robi to konsekwentnie, bo traktuje te dane jako część profilu użytkownika. 

Najbardziej niepokojące jest to, że użytkownik nie widzi co dokładnie AI zapamiętała. Nie ma logów, historii zmian, powiadomień o modyfikacjach. Jeśli ktoś podmienił preferencje, dodał fałszywe fakty albo zaszczepił w pamięci modelu subtelne instrukcje, to nie masz jak tego zauważyć. Chyba że dany model oferuje podgląd pamięci (Microsoft Copilot na szczęście na to pozwala), co dalej nie jest oczywistością wśród innych tego typu usług. Co więcej, nawet pamięć Copilota trzeba przeglądać ręcznie. Mało kto w ogóle o czymś takim myśli.

Sprawdź czy twoja ulubiona AI ma funkcję przeglądania pamięci. Zaglądaj tam regularnie

W praktyce taki memory poisoning może prowadzić do bardzo przyziemnych, ale bardzo realnych konsekwencji. AI może zacząć polecać oprogramowanie, które wcale nie jest bezpieczne. Może kierować użytkownika na spreparowane strony. Może ignorować pewne polecenia, bo ktoś wcześniej zaszczepił jej instrukcję, by traktować je jako niepożądane. 

Wystarczy, że model zostanie wystawiony na odpowiednio spreparowane dane - na przykład w trakcie rozmowy, w której atakujący podszywa się pod użytkownika lub manipuluje treścią, którą AI ma zapamiętać. Lub zapewniając modelowi w poście na social mediach lub na witrynie internetowej dane do podsumowania - spreparowane tak, by ukryć w nich polecenia o zapamiętaniu danych instrunkcji.

To trochę jak phishing, tylko że zamiast oszukiwać człowieka, oszukuje się model. A model, jak to model, nie ma intuicji ani podejrzeń. Jeśli coś wygląda jak informacja, którą warto zapamiętać, to ją zapamięta.

Najgłupsze jest w tym wszystkim to, że nawet bijący na alarm Microsoft nie ma dobrego rozwiązania

Microsoft pracuje nad mechanizmami wykrywania i neutralizowania takich ataków, ale sama firma przyznaje, że to dopiero początek. Modele AI rozwijają się szybciej niż narzędzia bezpieczeństwa, a pamięć modeli to zupełnie nowy obszar, który wymaga świeżego podejścia.

REKLAMA

To naturalny etap dojrzewania technologii. Najpierw tworzymy coś, co działa. Potem odkrywamy, że działa aż za dobrze - i trzeba to zabezpieczyć. amięć modeli to świetne narzędzie, które potrafi znacząco poprawić komfort użytkowania. Ale jak każda technologia, wymaga odpowiedzialnego podejścia. Bo jeśli ktoś przejmie kontrolę nad pamięcią, przejmuje też kontrolę nad zachowaniem AI - a to już nie jest drobiazg.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
14.02.2026 16:00
Tagi: CyberatakMicrosoftOchrona danychSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
10:25
Wodorowy pociąg coraz bliżej. Umowa na miliony
Aktualizacja: 2026-02-14T10:25:31+01:00
10:24
Lewitacja jest jednak możliwa. Kryształy czasu to udowadniają
Aktualizacja: 2026-02-14T10:24:56+01:00
10:24
Surowa zima to ostrzeżenie. Tego nie można zlekceważyć
Aktualizacja: 2026-02-14T10:24:25+01:00
9:20
W jądrze Ziemi jest więcej wodoru niż w oceanach. Przecierali oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2026-02-14T09:20:00+01:00
9:10
Mam spory problem z GPS w iPhonie. Też to widzicie?
Aktualizacja: 2026-02-14T09:10:00+01:00
9:00
PKP IC sprzedaje iluzję wyboru. Dlaczego, strzałka w aplikacji niczego nie gwarantuje?
Aktualizacja: 2026-02-14T09:00:00+01:00
8:20
O krok od potwierdzenia życia na Marsie. "Nie mamy innego wytłumaczenia"
Aktualizacja: 2026-02-14T08:20:00+01:00
8:10
Obietnica szybkiej pracy to wielkie kłamstwo. Boty nas załatwiły
Aktualizacja: 2026-02-14T08:10:00+01:00
8:00
Boty tworzą nowe religie. Niepokojący eksperyment
Aktualizacja: 2026-02-14T08:00:00+01:00
7:20
Internet ucieka w kosmos. Nie uwierzysz, co planują giganci
Aktualizacja: 2026-02-14T07:20:00+01:00
7:11
Zrobili z ChatGPT adwokata. Pytali go, jak kłamać w sądzie
Aktualizacja: 2026-02-14T07:11:00+01:00
7:00
Roślinny ser przestanie smakować jak plastelina. Polacy mają na to sposób
Aktualizacja: 2026-02-14T07:00:00+01:00
21:12
Ukraińcy wykiwali rosyjskich dowódców. "Metoda na Starlinka"
Aktualizacja: 2026-02-13T21:12:13+01:00
20:06
YouTube trafia na sprzęt Apple'a. Wystarczyły dwa lata
Aktualizacja: 2026-02-13T20:06:35+01:00
19:21
Coś jest na opak w tym układzie planetarnym. Wyjaśnienie zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T19:21:55+01:00
18:46
Zainstalował Windowsa na tosterze. Nie narzekaj na swojego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-13T18:46:48+01:00
18:15
Chrome na Androidzie z nowością. Dziwaczny brak
Aktualizacja: 2026-02-13T18:15:28+01:00
18:10
Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok
Aktualizacja: 2026-02-13T18:10:56+01:00
18:03
Niemcy pytają o polskie Pioruny. Szykuje się gruby ruch
Aktualizacja: 2026-02-13T18:03:53+01:00
18:02
iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka
Aktualizacja: 2026-02-13T18:02:41+01:00
17:41
Sonda leciała w stronę Ziemi. NASA musiała zareagować
Aktualizacja: 2026-02-13T17:41:35+01:00
17:39
Windows 11 z potężną zmianą. Tylko bezpieczne aplikacje
Aktualizacja: 2026-02-13T17:39:06+01:00
16:47
Bali się problemów z automatami. Dziwne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-13T16:47:36+01:00
16:29
Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm
Aktualizacja: 2026-02-13T16:29:50+01:00
16:15
Największy rozwód w historii IT. ChatGPT w opałach
Aktualizacja: 2026-02-13T16:15:45+01:00
15:31
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć
Aktualizacja: 2026-02-13T15:31:30+01:00
15:00
Szef Microsoftu chce mnie zwolnić z pracy. Mam ponoć 1,5 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T15:00:37+01:00
14:54
Dronostrada to nowy polski wynalazek. Chcą nim podbić świat
Aktualizacja: 2026-02-13T14:54:57+01:00
14:42
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy
Aktualizacja: 2026-02-13T14:42:06+01:00
13:36
Na naszych oczach powstała czarna dziura. "Gwiazda była i jej nie ma"
Aktualizacja: 2026-02-13T13:36:34+01:00
13:08
Kolory Galaxy S26 zachwycają. Już nie tylko nudna czerń
Aktualizacja: 2026-02-13T13:08:03+01:00
12:57
Koniec z niszczeniem dobrych rzeczy. Unia wprowadza ważny zakaz
Aktualizacja: 2026-02-13T12:57:20+01:00
11:59
Kometa 41P/TGK dosłownie zatrzymała się w miejscu. I zmieniła kierunek
Aktualizacja: 2026-02-13T11:59:30+01:00
11:43
VPN to dopiero początek. Surfshark One zrobi prawdziwy porządek w sieci
Aktualizacja: 2026-02-13T11:43:00+01:00
11:38
Lotnisko obiecało ciszę nocną. Mieszkańcy: "To ściema"
Aktualizacja: 2026-02-13T11:38:58+01:00
10:48
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T10:48:12+01:00
10:04
Robot złoży twoje pranie. Za ten luksus zapłacisz jak za samochód
Aktualizacja: 2026-02-13T10:04:25+01:00
9:39
Przełomowy materiał dla szpitali. "Klamka sama się dezynfekuje"
Aktualizacja: 2026-02-13T09:39:26+01:00
9:02
Mieliśmy zyskać na konkurencji na kolei. Zamiast niej mamy wojnę o pierdoły
Aktualizacja: 2026-02-13T09:02:01+01:00
8:26
Wolę klawiaturę od myszki. Już pokochałem nowość w Windowsie
Aktualizacja: 2026-02-13T08:26:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA