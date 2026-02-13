Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok

Adam Mosseri twierdzi, że 16 godzin scrollowania to nie uzależnienie. Serio?

Maciej Gajewski
Instagram czy uzależnia
REKLAMA

Ostatnie przesłuchanie szefa Instagrama, Adama Mosseriego, to mieszanka kontrowersji, defensywnej retoryki i prób redefinicji pojęć, które większość użytkowników uważa za oczywiste. W skrócie: według Mosseriego nawet 16 godz. spędzonych jednego dnia na Instagramie nie oznacza uzależnienia. To jedynie problematic use, czyli problematyczny sposób wykorzystania. Tymczasem sprawa jest poważna - bo toczy się w sądzie, a na ławie oskarżonych siedzą Meta, YouTube i szeroko pojęty model biznesowy współczesnych platform społecznościowych.

REKLAMA

Trudno stanąć po stronie Instagrama i właścicieli social mediów

Sprawa w której zeznaje Mosseri dotyczy 20‑letniej kobiety, która twierdzi, że intensywne korzystanie z Instagrama i YouTube’a od dzieciństwa doprowadziło u niej do depresji, lęków i myśli samobójczych. Jej prawnicy argumentują, że platformy zostały zaprojektowane tak, by wywoływać kompulsywne zachowania, a więc - mówiąc wprost - uzależniać. 

Czytaj też:

Mosseri nie zaprzecza, że użytkownicy mogą korzystać z aplikacji w sposób przesadny. Ale stanowczo odcina się od określenia kliniczne uzależnienie. Według niego to pojęcie zarezerwowane dla poważnych zaburzeń, takich jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych. 

Najbardziej medialny fragment przesłuchania dotyczył sytuacji, w której powódka miała spędzić nawet 16 godz. w ciągu jednego dnia na Instagramie. Szef Instagrama porównał to do… zarwania nocy na oglądaniu serialu. Jego zdaniem mówienie w takich sytuacjach o uzależnieniu to nadużycie językowe, a nie diagnoza medyczna. 

Trudno oczekiwać, by CEO firmy, której model biznesowy opiera się na maksymalizacji czasu spędzanego w aplikacji, przyznał, że produkt może być szkodliwy. 

Meta kontra rzeczywistość

Mosseri podkreśla, że nie jest lekarzem, a ocena ile to za dużo jest względna. Według niego to, co dla jednych jest przesadą, dla innych może być normą.

To argument, który z jednej strony brzmi racjonalnie - bo faktycznie, ludzie różnią się między sobą. Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć, że Instagram i inne platformy są projektowane tak, by zatrzymywać użytkownika jak najdłużej - a istnieje coraz więcej badań wskazujących na korelację między intensywnym korzystaniem z social mediów a problemami psychicznymi u młodych ludzi. Zresztą regulatorzy na całym świecie coraz głośniej mówią o konieczności ograniczenia dostępu do social mediów dla nieletnich.

REKLAMA

W tym kontekście słowa Mosseriego brzmią jak próba rozbrojenia zarzutów, zanim te uderzą w fundamenty biznesu Mety. Sprawa dotyka fundamentalnego pytania: gdzie kończy się odpowiedzialność użytkownika, a zaczyna odpowiedzialność platformy? Czy social media to tylko narzędzia, z których można korzystać rozsądnie lub nie? Czy może jednak są projektowane tak, by wykorzystywać słabości ludzkiej psychiki - zwłaszcza tej młodej, wciąż rozwijającej się? Obstawiam, że to drugie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
13.02.2026 18:10
Tagi: InstagramMetaUzależnienie
Najnowsze
18:10
Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok
Aktualizacja: 2026-02-13T18:10:56+01:00
18:03
Niemcy pytają o polskie Pioruny. Szykuje się gruby ruch
Aktualizacja: 2026-02-13T18:03:53+01:00
18:02
iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka
Aktualizacja: 2026-02-13T18:02:41+01:00
17:41
Sonda leciała w stronę Ziemi. NASA musiała zareagować
Aktualizacja: 2026-02-13T17:41:35+01:00
17:39
Windows 11 z potężną zmianą. Tylko bezpieczne aplikacje
Aktualizacja: 2026-02-13T17:39:06+01:00
16:47
Bali się problemów z automatami. Dziwne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-13T16:47:36+01:00
16:29
Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm
Aktualizacja: 2026-02-13T16:29:50+01:00
16:15
Największy rozwód w historii IT. ChatGPT w opałach
Aktualizacja: 2026-02-13T16:15:45+01:00
15:31
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć
Aktualizacja: 2026-02-13T15:31:30+01:00
15:00
Szef Microsoftu chce mnie zwolnić z pracy. Mam ponoć 1,5 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T15:00:37+01:00
14:54
Dronostrada to nowy polski wynalazek. Chcą nim podbić świat
Aktualizacja: 2026-02-13T14:54:57+01:00
14:42
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy
Aktualizacja: 2026-02-13T14:42:06+01:00
13:36
Na naszych oczach powstała czarna dziura. "Gwiazda była i jej nie ma"
Aktualizacja: 2026-02-13T13:36:34+01:00
13:08
Kolory Galaxy S26 zachwycają. Już nie tylko nudna czerń
Aktualizacja: 2026-02-13T13:08:03+01:00
12:57
Koniec z niszczeniem dobrych rzeczy. Unia wprowadza ważny zakaz
Aktualizacja: 2026-02-13T12:57:20+01:00
11:59
Kometa 41P/TGK dosłownie zatrzymała się w miejscu. I zmieniła kierunek
Aktualizacja: 2026-02-13T11:59:30+01:00
11:43
VPN to dopiero początek. Surfshark One zrobi prawdziwy porządek w sieci
Aktualizacja: 2026-02-13T11:43:00+01:00
11:38
Lotnisko obiecało ciszę nocną. Mieszkańcy: "To ściema"
Aktualizacja: 2026-02-13T11:38:58+01:00
10:48
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T10:48:12+01:00
10:04
Robot złoży twoje pranie. Za ten luksus zapłacisz jak za samochód
Aktualizacja: 2026-02-13T10:04:25+01:00
9:39
Przełomowy materiał dla szpitali. "Klamka sama się dezynfekuje"
Aktualizacja: 2026-02-13T09:39:26+01:00
9:02
Mieliśmy zyskać na konkurencji na kolei. Zamiast niej mamy wojnę o pierdoły
Aktualizacja: 2026-02-13T09:02:01+01:00
8:26
Wolę klawiaturę od myszki. Już pokochałem nowość w Windowsie
Aktualizacja: 2026-02-13T08:26:58+01:00
8:17
Jak włączyć nagrywanie ekranu w iPhonie? Apple przeniósł to w inne miejsce
Aktualizacja: 2026-02-13T08:17:50+01:00
8:00
Mamy wielki hit w PS Plus na luty. Za darmo Spider-Man 2, ale to nie koniec
Aktualizacja: 2026-02-13T08:00:21+01:00
7:28
Microsoft zepsuł Notatnik. Tak się kończy wielkie gównowacenie
Aktualizacja: 2026-02-13T07:28:32+01:00
7:00
State of Play luty 2026. Powrót Kratosa i Metal Gear Solid 4
Aktualizacja: 2026-02-13T07:00:00+01:00
6:20
ChatGPT dla wojska nie śledzi i nie kłamie. My jesteśmy paliwem
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:30+01:00
6:20
Ninja CRISPi wydał mi się głupiutki, ale air fryer to król praktyczności - test
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:00+01:00
6:17
Pendolino wjeżdża do Czech. Najpierw musi zwolnić
Aktualizacja: 2026-02-13T06:17:00+01:00
6:13
Duża sieć handlowa wypięła się na system kaucyjny. Znaleźli sposób, jak go obejść
Aktualizacja: 2026-02-13T06:13:00+01:00
6:11
Wyślą emerytów do wojska. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-13T06:11:00+01:00
21:41
NVIDIA zaskoczy nowym sprzętem. Trafi do twojego salonu
Aktualizacja: 2026-02-12T21:41:46+01:00
21:17
Gra na Switcha 2 nie ma prawa wyglądać tak dobrze. Final Fantasy VII to czary
Aktualizacja: 2026-02-12T21:17:41+01:00
20:59
Zasięg sieci komórkowej nie jest najważniejszy. Liczy się coś więcej
Aktualizacja: 2026-02-12T20:59:05+01:00
20:38
Fenomen Apple'a jest niesamowity. Spóźnili się 7 lat, a i tak zgarną wszystko
Aktualizacja: 2026-02-12T20:38:30+01:00
19:40
Cieszy mnie zakaz fajerwerków w Polsce. Wreszcie przestajemy myśleć tylko o sobie
Aktualizacja: 2026-02-12T19:40:58+01:00
19:39
Zakaz sprzedaży fajerwerków w Polsce. Bambinizm zaślepił wam oczy
Aktualizacja: 2026-02-12T19:39:49+01:00
19:16
Abonament RTV za darmo. Więcej Polaków uniknie opłaty
Aktualizacja: 2026-02-12T19:16:41+01:00
18:23
Nad Polską może solidnie huknąć. Wojsko wydało jasny komunikat
Aktualizacja: 2026-02-12T18:23:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA