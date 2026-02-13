Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok

Ładowanie...

Ostatnie przesłuchanie szefa Instagrama, Adama Mosseriego, to mieszanka kontrowersji, defensywnej retoryki i prób redefinicji pojęć, które większość użytkowników uważa za oczywiste. W skrócie: według Mosseriego nawet 16 godz. spędzonych jednego dnia na Instagramie nie oznacza uzależnienia. To jedynie problematic use, czyli problematyczny sposób wykorzystania. Tymczasem sprawa jest poważna - bo toczy się w sądzie, a na ławie oskarżonych siedzą Meta, YouTube i szeroko pojęty model biznesowy współczesnych platform społecznościowych.

Trudno stanąć po stronie Instagrama i właścicieli social mediów

Sprawa w której zeznaje Mosseri dotyczy 20‑letniej kobiety, która twierdzi, że intensywne korzystanie z Instagrama i YouTube’a od dzieciństwa doprowadziło u niej do depresji, lęków i myśli samobójczych. Jej prawnicy argumentują, że platformy zostały zaprojektowane tak, by wywoływać kompulsywne zachowania, a więc - mówiąc wprost - uzależniać.

Mosseri nie zaprzecza, że użytkownicy mogą korzystać z aplikacji w sposób przesadny. Ale stanowczo odcina się od określenia kliniczne uzależnienie. Według niego to pojęcie zarezerwowane dla poważnych zaburzeń, takich jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Najbardziej medialny fragment przesłuchania dotyczył sytuacji, w której powódka miała spędzić nawet 16 godz. w ciągu jednego dnia na Instagramie. Szef Instagrama porównał to do… zarwania nocy na oglądaniu serialu. Jego zdaniem mówienie w takich sytuacjach o uzależnieniu to nadużycie językowe, a nie diagnoza medyczna.

Trudno oczekiwać, by CEO firmy, której model biznesowy opiera się na maksymalizacji czasu spędzanego w aplikacji, przyznał, że produkt może być szkodliwy.

Meta kontra rzeczywistość

Mosseri podkreśla, że nie jest lekarzem, a ocena ile to za dużo jest względna. Według niego to, co dla jednych jest przesadą, dla innych może być normą.

To argument, który z jednej strony brzmi racjonalnie - bo faktycznie, ludzie różnią się między sobą. Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć, że Instagram i inne platformy są projektowane tak, by zatrzymywać użytkownika jak najdłużej - a istnieje coraz więcej badań wskazujących na korelację między intensywnym korzystaniem z social mediów a problemami psychicznymi u młodych ludzi. Zresztą regulatorzy na całym świecie coraz głośniej mówią o konieczności ograniczenia dostępu do social mediów dla nieletnich.

W tym kontekście słowa Mosseriego brzmią jak próba rozbrojenia zarzutów, zanim te uderzą w fundamenty biznesu Mety. Sprawa dotyka fundamentalnego pytania: gdzie kończy się odpowiedzialność użytkownika, a zaczyna odpowiedzialność platformy? Czy social media to tylko narzędzia, z których można korzystać rozsądnie lub nie? Czy może jednak są projektowane tak, by wykorzystywać słabości ludzkiej psychiki - zwłaszcza tej młodej, wciąż rozwijającej się? Obstawiam, że to drugie.

Maciej Gajewski 13.02.2026 18:10

