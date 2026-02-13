Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Ukraińcy wykiwali rosyjskich dowódców. "Metoda na Starlinka"

Wspaniały przekręt, który pokazuje, że wojna to dziś także cyber‑teatr.

Maciej Gajewski
ukraińscy scamerzy Starlink
REKLAMA

Wojna w Ukrainie od dawna nie przypomina konfliktów znanych z podręczników historii. To starcie, w którym drony są równie ważne jak czołgi, a dostęp do Internetu satelitarnego potrafi być cenniejszy niż paliwo. Najnowsze doniesienia z frontu tylko to potwierdzają: ukraińscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa przeprowadzili operację, która jednocześnie ośmieszyła rosyjskich dowódców, ujawniła ich pozycje i… jeszcze na tym zarobili.

REKLAMA

Rosjanie chcieli obejść blokadę Starlinka. Trafili na ukraińskich specjalistów

Po tym jak SpaceX ograniczył możliwość korzystania z terminali Starlink przez rosyjskie wojsko, w rosyjskich kanałach zaczęło narastać napięcie. Łączność to dziś absolutna podstawa działań militarnych - bez niej drony nie latają, artyleria nie trafia, a dowódcy nie dowodzą. 

Czytaj też:

Zdesperowani żołnierze zaczęli więc szukać sposobu na obejście blokady. I tu pojawiła się ukraińska odpowiedź: sieć fałszywych kanałów i botów na Telegramie, przygotowana przez 256. Dywizję Cyberataków, InformNapalm i grupę MILITAN. Rosjanom oferowano pomoc w aktywacji terminali. W rzeczywistości - wyciągano od nich dane, które w normalnych warunkach są pilnie strzeżoną tajemnicą wojskową.

Efekt? 

  • rozpoznano 2420 rosyjskich terminali Starlink,
  • ustalono dokładne pozycje użytkowników,
  • 31 kolaborantów z Ukrainy zostało namierzonych i zgłoszonych służbom,
  • a do kieszeni wpadło 5870 dolarów, które rosyjscy wojskowi wpłacili Ukraińcom myśląc, że płacą za odblokowanie sprzętu. 

Przepiękna kompromitacja.

Starlink od początku wojny był jednym z kluczowych narzędzi Ukrainy - pozwalał utrzymać łączność nawet tam, gdzie infrastruktura naziemna została zniszczona. Nic dziwnego, że Rosjanie próbowali zdobyć terminale i wykorzystywać je do własnych działań, w tym do naprowadzania dronów. 

REKLAMA

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: ta operacja wymagała jedynie dobrej socjotechniki i znajomości rosyjskich przyzwyczajeń. Pozbawieni oficjalnego wsparcia technicznego Rosyjscy żołnierze zaczęli szukać pomocy tam, gdzie szuka jej każdy współczesny użytkownik elektroniki - w Internecie. Telegram, grupy dyskusyjne, boty, szybkie przelewy. Na Spider’s Web zazwyczaj piętnujemy wszelkie internetowe scamy. Tym razem… cóż.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
13.02.2026 21:12
Tagi: CyberatakMalwarePhishingStarlink
Najnowsze
21:12
Ukraińcy wykiwali rosyjskich dowódców. "Metoda na Starlinka"
Aktualizacja: 2026-02-13T21:12:13+01:00
20:06
YouTube trafia na sprzęt Apple'a. Wystarczyły dwa lata
Aktualizacja: 2026-02-13T20:06:35+01:00
19:21
Coś jest na opak w tym układzie planetarnym. Wyjaśnienie zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T19:21:55+01:00
18:46
Zainstalował Windowsa na tosterze. Nie narzekaj na swojego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-13T18:46:48+01:00
18:15
Chrome na Androidzie z nowością. Dziwaczny brak
Aktualizacja: 2026-02-13T18:15:28+01:00
18:10
Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok
Aktualizacja: 2026-02-13T18:10:56+01:00
18:03
Niemcy pytają o polskie Pioruny. Szykuje się gruby ruch
Aktualizacja: 2026-02-13T18:03:53+01:00
18:02
iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka
Aktualizacja: 2026-02-13T18:02:41+01:00
17:41
Sonda leciała w stronę Ziemi. NASA musiała zareagować
Aktualizacja: 2026-02-13T17:41:35+01:00
17:39
Windows 11 z potężną zmianą. Tylko bezpieczne aplikacje
Aktualizacja: 2026-02-13T17:39:06+01:00
16:47
Bali się problemów z automatami. Dziwne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-13T16:47:36+01:00
16:29
Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm
Aktualizacja: 2026-02-13T16:29:50+01:00
16:15
Największy rozwód w historii IT. ChatGPT w opałach
Aktualizacja: 2026-02-13T16:15:45+01:00
15:31
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć
Aktualizacja: 2026-02-13T15:31:30+01:00
15:00
Szef Microsoftu chce mnie zwolnić z pracy. Mam ponoć 1,5 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T15:00:37+01:00
14:54
Dronostrada to nowy polski wynalazek. Chcą nim podbić świat
Aktualizacja: 2026-02-13T14:54:57+01:00
14:42
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy
Aktualizacja: 2026-02-13T14:42:06+01:00
13:36
Na naszych oczach powstała czarna dziura. "Gwiazda była i jej nie ma"
Aktualizacja: 2026-02-13T13:36:34+01:00
13:08
Kolory Galaxy S26 zachwycają. Już nie tylko nudna czerń
Aktualizacja: 2026-02-13T13:08:03+01:00
12:57
Koniec z niszczeniem dobrych rzeczy. Unia wprowadza ważny zakaz
Aktualizacja: 2026-02-13T12:57:20+01:00
11:59
Kometa 41P/TGK dosłownie zatrzymała się w miejscu. I zmieniła kierunek
Aktualizacja: 2026-02-13T11:59:30+01:00
11:43
VPN to dopiero początek. Surfshark One zrobi prawdziwy porządek w sieci
Aktualizacja: 2026-02-13T11:43:00+01:00
11:38
Lotnisko obiecało ciszę nocną. Mieszkańcy: "To ściema"
Aktualizacja: 2026-02-13T11:38:58+01:00
10:48
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T10:48:12+01:00
10:04
Robot złoży twoje pranie. Za ten luksus zapłacisz jak za samochód
Aktualizacja: 2026-02-13T10:04:25+01:00
9:39
Przełomowy materiał dla szpitali. "Klamka sama się dezynfekuje"
Aktualizacja: 2026-02-13T09:39:26+01:00
9:02
Mieliśmy zyskać na konkurencji na kolei. Zamiast niej mamy wojnę o pierdoły
Aktualizacja: 2026-02-13T09:02:01+01:00
8:26
Wolę klawiaturę od myszki. Już pokochałem nowość w Windowsie
Aktualizacja: 2026-02-13T08:26:58+01:00
8:17
Jak włączyć nagrywanie ekranu w iPhonie? Apple przeniósł to w inne miejsce
Aktualizacja: 2026-02-13T08:17:50+01:00
8:00
Mamy wielki hit w PS Plus na luty. Za darmo Spider-Man 2, ale to nie koniec
Aktualizacja: 2026-02-13T08:00:21+01:00
7:28
Microsoft zepsuł Notatnik. Tak się kończy wielkie gównowacenie
Aktualizacja: 2026-02-13T07:28:32+01:00
7:00
State of Play luty 2026. Powrót Kratosa i Metal Gear Solid 4
Aktualizacja: 2026-02-13T07:00:00+01:00
6:20
ChatGPT dla wojska nie śledzi i nie kłamie. My jesteśmy paliwem
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:30+01:00
6:20
Ninja CRISPi wydał mi się głupiutki, ale air fryer to król praktyczności - test
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:00+01:00
6:17
Pendolino wjeżdża do Czech. Najpierw musi zwolnić
Aktualizacja: 2026-02-13T06:17:00+01:00
6:13
Duża sieć handlowa wypięła się na system kaucyjny. Znaleźli sposób, jak go obejść
Aktualizacja: 2026-02-13T06:13:00+01:00
6:11
Wyślą emerytów do wojska. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-13T06:11:00+01:00
21:41
NVIDIA zaskoczy nowym sprzętem. Trafi do twojego salonu
Aktualizacja: 2026-02-12T21:41:46+01:00
21:17
Gra na Switcha 2 nie ma prawa wyglądać tak dobrze. Final Fantasy VII to czary
Aktualizacja: 2026-02-12T21:17:41+01:00
20:59
Zasięg sieci komórkowej nie jest najważniejszy. Liczy się coś więcej
Aktualizacja: 2026-02-12T20:59:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA