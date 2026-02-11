Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"

Przedsiębiorca z Polski kupił domenę internetową za rekordową sumę pieniędzy. Aby móc posługiwać modnym skrótem, o którym marzy każda firma wydał aż 70 mln dolarów. 

Albert Żurek
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
REKLAMA

Adres ai.com został nabyty przez Krisa Marszalka - dyrektora generalnego firmy Crypto.com specjalizującej się w tematyce kryptowalut. Domena dziś jest wyjątkowa ze względu na wysoki poziom zainteresowania sztuczną inteligencją - AI stanowi skrót od angielskiego wyrażania Artificial Intelligence. Łatwo ją zapamiętać i przez przypadek na nią trafić.

REKLAMA

Rekordowy zakup domeny internetowej. Ai.com sprzedano za 70 mln dolarów

Cała ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że mówimy o rekordowej sumie zakupu. 70 mln dol stanowi najwyższą cenę, jaką publicznie ujawniono za sprzedaż domeny. Z dedykowanej strony na Wikipedii dotyczącej najdroższych domen dotychczasowymi rekordzistami były Voice.com za 37 mln dol, 360.com za 22,5 mln dol. czy Chat.com za ok. 16 mln. 

Interesująca jest też historia domeny Ai.com. Dziś AI jest utożsamiana przede wszystkim ze sztuczną inteligencją, natomiast jeszcze kilkanaście lat temu tematyka AI w świecie technologii użytkowej była zupełnie obca. Domeny dwuliterowe należą jednak do jednych z najrzadszych ze względu na ograniczoną liczbę kombinacji.

Duża część tych domen została zarejestrowana dekady temu i rzadko zmienia właściciela. Dotychczasowym posiadaczem Ai.com był Arsyan Ismail - malezyjski przedsiębiorca technologiczny działający obecnie m.in. kryptowalutach. W sieci krążą różne historie na temat pochodzenia domeny. Malezyjskie media opublikowały artykuł, w którym zasugerowano, iż mężczyzna miał zakupić domenę w 1993 r. w wieku 10 lat za równowartość 100 dolarów. Tekst jednak został usunięty z sieci.

Serwis z Indii jednak sugeruje, że Arsyan Ismail zapłacił ok. 10 mln dolarów za nabycie domeny. Brakuje jednak precyzyjnych informacji - kiedy dokonano zakupu i dokładnie od kogo. Dlatego warto potraktować te doniesienia z przymrużeniem oka.

W najgorszym wypadku przedsiębiorca z Malezji zarobił 60 mln dolarów. Płatność za zakup z ubiegłego roku miała jednak zostać przekazana w kryptowalutach. To jednak bardzo prawdopodobne ze względu na fakt, że nabywcą jest firma oferująca platformę do sprzedaży elektronicznej waluty.

Czytaj też:

Sprawa ma też biało-czerwony akcent. Dyrektor Cyrpto.com pochodzi z Polski

Nabywcą domeny Ai.com jest Kris Marszalek - obecny dyrektor generalny Crypto.com, który pochodzi z Polski. Transakcja została potwierdzona przez przedsiębiorcę z polskim nazwiskiem na portalu X. Sprzedaż została zrealizowana prawie rok temu - w kwietniu 2025 r. Sprawa jednak zyskała na rozgłosie za sprawą reklamy Ai.com na Super Bowl. 

Nowa platforma ma zaoferować klientom możliwość stworzenia agenta sztucznej inteligencji, który będzie wykonywać czynności w jego imieniu. Ma umieć wysyłać wiadomości, wykonywać działania w określonych aplikacjach czy organizować różne zadania. Usługa jest skierowana dla mniej technicznych użytkowników. Stworzenie własnego agenta ma zająć mniej niż minutę. 

REKLAMA

Podstawowe funkcje agenta AI są bezpłatne, lecz do bardziej zaawansowanych narzędzi potrzebny jest płatny plan premium. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
11.02.2026 19:04
Tagi: DomenyInternetpolskastronySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA