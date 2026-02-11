Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"

Ładowanie...

Adres ai.com został nabyty przez Krisa Marszalka - dyrektora generalnego firmy Crypto.com specjalizującej się w tematyce kryptowalut. Domena dziś jest wyjątkowa ze względu na wysoki poziom zainteresowania sztuczną inteligencją - AI stanowi skrót od angielskiego wyrażania Artificial Intelligence. Łatwo ją zapamiętać i przez przypadek na nią trafić.

REKLAMA

Rekordowy zakup domeny internetowej. Ai.com sprzedano za 70 mln dolarów

Cała ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że mówimy o rekordowej sumie zakupu. 70 mln dol stanowi najwyższą cenę, jaką publicznie ujawniono za sprzedaż domeny. Z dedykowanej strony na Wikipedii dotyczącej najdroższych domen dotychczasowymi rekordzistami były Voice.com za 37 mln dol, 360.com za 22,5 mln dol. czy Chat.com za ok. 16 mln.

Interesująca jest też historia domeny Ai.com. Dziś AI jest utożsamiana przede wszystkim ze sztuczną inteligencją, natomiast jeszcze kilkanaście lat temu tematyka AI w świecie technologii użytkowej była zupełnie obca. Domeny dwuliterowe należą jednak do jednych z najrzadszych ze względu na ograniczoną liczbę kombinacji.

Duża część tych domen została zarejestrowana dekady temu i rzadko zmienia właściciela. Dotychczasowym posiadaczem Ai.com był Arsyan Ismail - malezyjski przedsiębiorca technologiczny działający obecnie m.in. kryptowalutach. W sieci krążą różne historie na temat pochodzenia domeny. Malezyjskie media opublikowały artykuł, w którym zasugerowano, iż mężczyzna miał zakupić domenę w 1993 r. w wieku 10 lat za równowartość 100 dolarów. Tekst jednak został usunięty z sieci.

Serwis z Indii jednak sugeruje, że Arsyan Ismail zapłacił ok. 10 mln dolarów za nabycie domeny. Brakuje jednak precyzyjnych informacji - kiedy dokonano zakupu i dokładnie od kogo. Dlatego warto potraktować te doniesienia z przymrużeniem oka.

W najgorszym wypadku przedsiębiorca z Malezji zarobił 60 mln dolarów. Płatność za zakup z ubiegłego roku miała jednak zostać przekazana w kryptowalutach. To jednak bardzo prawdopodobne ze względu na fakt, że nabywcą jest firma oferująca platformę do sprzedaży elektronicznej waluty.

Czytaj też:

Sprawa ma też biało-czerwony akcent. Dyrektor Cyrpto.com pochodzi z Polski

Nabywcą domeny Ai.com jest Kris Marszalek - obecny dyrektor generalny Crypto.com, który pochodzi z Polski. Transakcja została potwierdzona przez przedsiębiorcę z polskim nazwiskiem na portalu X. Sprzedaż została zrealizowana prawie rok temu - w kwietniu 2025 r. Sprawa jednak zyskała na rozgłosie za sprawą reklamy Ai.com na Super Bowl.

Nowa platforma ma zaoferować klientom możliwość stworzenia agenta sztucznej inteligencji, który będzie wykonywać czynności w jego imieniu. Ma umieć wysyłać wiadomości, wykonywać działania w określonych aplikacjach czy organizować różne zadania. Usługa jest skierowana dla mniej technicznych użytkowników. Stworzenie własnego agenta ma zająć mniej niż minutę.

REKLAMA

Podstawowe funkcje agenta AI są bezpłatne, lecz do bardziej zaawansowanych narzędzi potrzebny jest płatny plan premium.

REKLAMA

Albert Żurek 11.02.2026 19:04

Ładowanie...