ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz

Wyobrażasz sobie przyszłość, w której ChatGPT rozmawia z tobą prosto z ekranu samochodu? Niebawem stanie się to możliwe.

Albert Żurek
Coraz więcej samochodów jest wyposażana w systemy multimedialne z obsługą Android Auto i Apple CarPlay, które pozwalają wyświetlać aplikacje z telefonu na ekranie auta. Choć obecnie są dość zamknięte na zewnętrzne czatboty, Apple zamierza to zmienić.

ChatGPT na ekranie samochodu z CarPlay. Czatbot wejdzie ci do auta

Pod koniec ubiegłego roku Google udostępnił znaczącą aktualizację Android Auto, wprowadzającą obsługę asystenta Gemini bezpośrednio z ekranu samochodu. Dzięki temu można np. zadawać pytania sztucznej inteligencji czy uruchamiać aplikacje podczas jazdy.

Ostatnio Gemini pojawił się też w Mapach Google na iPhone’ach, dając użytkownikom Apple namiastkę luksusu, jakim jest inteligentna obsługa głosowa. Jednak w samym CarPlay wciąż brakuje potężnego asystenta – Siri oczywiście istnieje, ale działa tak samo jak na telefonie, czyli po prostu źle. Jak ujawnia Bloomberg, Apple ma testować obsługę czatbotów innych firm w nakładce CarPlay. 

Takie rozwiązanie miałoby umożliwiać użytkownikom obsługę np. ChataGPT w trybie głosowym bezpośrednio przez interfejs CarPlay za sprawą systemu głośnomówiącego w samochodzie. Jeśli informacje się sprawdzą użytkownicy będą mogli konwersować z ChatemGPT bez odrywania rąk od kierownicy. 

Doniesienia Bloomberga nie obejmują konkretnych ram czasowych, lecz źródło wskazuje na możliwość wprowadzenia wsparcia czatbotów głosowych "w nadchodzących miesiącach".

Czytaj też:

Mnóstwo ograniczeń. Wciąż czekamy na mądrzejszą Siri

Nowa funkcja ma wiązać się z kilkoma zasadniczymi ograniczeniami. Przede wszystkim obsługa czatbotów firm trzecich nie zapewni możliwości zastąpienia domyślnej Siri, a więc rozwiązanie nie będzie służyć do obsługi funkcji CarPlay. ChataGPT w interfejsie Apple nie wybudzimy też za pomocą komendy głosowej - w tym celu będzie potrzebne ręczne aktywowanie aplikacji.

Dotychczas można było korzystać z ChatGPT w trybie głosowym na zestawie głośnomówiącym, ale domyślna aplikacja powinna znacząco ulepszyć korzystanie z oprogramowania. Mimo wszystko wciąż czekamy na obsługę ulepszonej Siri bazującej na sztucznej inteligencji. Ta ma wykorzystywać model Gemini od Google’a. Integracja narzędzia w ulepszonym wydaniu z interfejsem CarPlay powinna przynieść kompleksową obsługę funkcji za pomocą poleceń głosowych.

Albert Żurek
09.02.2026 20:13
