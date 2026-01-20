REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Ziemia straci grawitację na 7 sekund? NASA tłumaczy, Internet oszalał

Głupota nie zna granic, ludzie zdolni są uwierzyć w największą nawet bzdurę, a ostatnie doniesienia tylko to potwierdzają. Tym razem, choć ciężko w to uwierzyć, sprawa dotyczy przyciągania ziemskiego i grawitacji.

Bogdan Stech
Głupota nie zna granic, ludzie zdolni są uwierzyć w największą nawet bzdurę, a ostatnie doniesienia tylko to potwierdzają. Tym razem, choć ciężko w to uwierzyć, sprawa dotyczy przyciągania ziemskiego i grawitacji.
REKLAMA

W ostatnich tygodniach media społecznościowe zalała fala niepokojących doniesień, które u wielu użytkowników wywołały autentyczny lęk. Według krążącej po sieci teorii, 12 sierpnia 2026 r. nasza planeta ma na dokładnie siedem sekund wyłączyć grawitację.

Wizja świata, w którym wszystko, od oceanów po ludzi, nagle odrywa się od powierzchni globu, brzmi jak scenariusz filmu katastroficznego w stylu "2012". Problem w tym, że tysiące osób uwierzyło, iż to rzeczywisty scenariusz, o którym rzekomo wie NASA, ale z jakiegoś powodu woli milczeć. Skala dezinformacji stała się tak duża, że naukowcy zostali zmuszeni do wydania oficjalnych oświadczeń, by uspokoić opinię publiczną przed nadchodzącym dniem zero.

REKLAMA

Zaczęło się od jednego nagrania

Całe zamieszanie zaczęło się od jednego nagrania na Instagramie, opublikowanego pod koniec 2025 r. przez użytkownika o pseudonimie @mr_danya_of. Choć konto szybko zniknęło z platformy, wideo zdążyło zainfekować cyfrową przestrzeń.

Autor twierdził w nim, że dotarł do ściśle tajnego dokumentu NASA o kryptonimie Project Anchor. Według tych rewelacji amerykańska agencja kosmiczna dysponuje budżetem rzędu 89 mld dol., który ma zostać przeznaczony na budowę podziemnych bunkrów.

Azyl w nich mieliby znaleźć jedynie wybrani: liderzy rządowi, wojskowi, naukowcy oraz "genetycznie zróżnicowani obywatele". Wszystko po to, by przetrwać anomalie grawitacyjne wywołane rzekomym przecięciem się dwóch fal grawitacyjnych pochodzących z czarnych dziur.

Teoria ta była wyjątkowo precyzyjna, co nadało jej pozorów wiarygodności. Post wskazywał dokładną godzinę zdarzenia oraz powoływał się na rzekome obliczenia NASA z 2019 r., które miały dawać 94,7 procent prawdopodobieństwa na wystąpienie tego kataklizmu.

Internetowi detektywi natychmiast zaczęli łączyć kropki, sugerując, że milczenie oficjalnych instytucji jest dowodem na potężny spisek. Prawda jest jednak znacznie mniej sensacyjna i opiera się na twardych prawach fizyki, których nie da się nagiąć nawet najbardziej przekonującym filmikiem na TikToku czy Instagramie.

Dlaczego grawitacji nie da się po prostu wyłączyć

NASA, zapytana o Project Anchor przez serwisy fact-checkingowe, odpowiedziała krótko: to nie jest sposób, w jaki działa grawitacja. Aby Ziemia mogła stracić swoje przyciąganie, musiałaby nagle stracić swoją masę.

Grawitacja nie jest bowiem magicznym polem siłowym generowanym przez przycisk w centrum planety, lecz bezpośrednim skutkiem istnienia materii. Zgodnie z ogólną teorią względności Alberta Einsteina, grawitacja to nic innego jak zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masywne obiekty. Można to sobie wyobrazić jako ciężką kulę do kręgli położoną na napiętym, gumowym prześcieradle. Kula tworzy wgłębienie, do którego wpadają mniejsze przedmioty, jak choćby piłeczki pingpongowe.

Ziemia jest taką kulą do kręgli dla wszystkiego, co znajduje się na jej powierzchni i w jej pobliżu. Dopóki nasza planeta składa się z jądra, płaszcza, skorupy, oceanów i atmosfery, jej masa pozostaje niemal stała, a co za tym idzie siła przyciągania nie może ulec nagłemu zanikowi.

Nawet jeśli przez naszą część galaktyki przeszłyby potężne fale grawitacyjne powstałe w wyniku kolizji czarnych dziur, ich wpływ na lokalną grawitację Ziemi byłby mierzalny jedynie przez niezwykle czułe detektory, takie jak LIGO, a nie odczuwalny przez człowieka, a tym bardziej niezdolny do uniesienia nas w powietrze.

Więcej na Spider's Web:

Co naprawdę wydarzy się 12 sierpnia 2026 r.?

Choć Project Anchor to czysta fikcja literacka, data 12 sierpnia 2026 r. faktycznie widnieje w kalendarzach astronomów. Tego dnia nie dojdzie jednak do grawitacyjnej apokalipsy, lecz do jednego z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych, całkowitego zaćmienia Słońca.

Pas całkowitego zaćmienia przejdzie przez Grenlandię, Islandię, Hiszpanię oraz niewielki fragment Portugalii. Duża część Europy, w tym Polska, oraz Afryki i Ameryki Północnej będzie mogła obserwować zaćmienie częściowe. To właśnie to wydarzenie stało się fundamentem dla twórców teorii spiskowych, którzy postanowili wykorzystać realne zjawisko do podlania go sosem paranormalnych lęków.

REKLAMA

NASA uspokaja, że zaćmienie Słońca nie ma żadnego nietypowego wpływu na grawitację Ziemi. Choć wzajemne położenie Słońca i Księżyca wpływa na siły pływowe w naszych oceanach, jest to proces w pełni zrozumiały, przewidywalny i monitorowany od dekad.

Zamiast więc szukać miejsca w mitycznych bunkrach za miliardy dolarów, lepiej zawczasu zaopatrzyć się w certyfikowane okulary do obserwacji Słońca.

REKLAMA
Bogdan Stech
20.01.2026 18:33
Tagi: Fale grawitacyjnegrawitacjaTeorie spiskoweZiemia
Najnowsze
18:08
Stolica polskiego smogu ma komunikację za darmo. I hejterzy się duszą
Aktualizacja: 2026-01-20T18:08:45+01:00
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA