Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu

Przyszli koloniści na Marsie będa mogli wyciskać wodę z niegościnnej planety nawet tam, gdzie wcześniej wydawało się to niemożliwe.

Bogdan Stech
Przyszli koloniści na Marsie będa mogli pozyskiwać bezcenną wodę wprost z atmosfery Czerwonej Planety.
Pył, mróz i wszechobecna, rdzawa pustynia, tak w zbiorowej wyobraźni maluje się krajobraz czwartej planety od Słońca. Choć wizja kolonizacji Marsa od dekad rozpala umysły naukowców i miliarderów, na drodze do jej realizacji stoi fundamentalna przeszkoda: dostęp do wody. Bez niej nie ma mowy o przetrwaniu, uprawie roślin czy produkcji paliwa powrotnego.

Najnowsza analiza naukowców z University of Strathclyde, opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma Advances in Space Research, przynosi jednak konkretne odpowiedzi na pytanie, jak oszukać marsjańską naturę i pozyskać ten bezcenny surowiec.

To badanie jest jednym z pierwszych, w którym porównano różne technologie, które można by wdrożyć w celu odzyskiwania wody w środowisku marsjańskim - mówi dr Vassilis Inglezakis, główny autor badania.

Wilgoć z rzadkiego powietrza

Jednym z najbardziej intrygujących wniosków płynących z pracy doktora Vassilisa Inglezakisa jest potwierdzenie, że marsjańska atmosfera, choć niezwykle rzadka, może stać się realnym źródłem wody. Badanie wskazuje, że wyodrębnianie wilgoci z atmosfery mogłoby stanowić cenną alternatywę dla przyszłych pionierów kolonizacji czerwonej Planety. Technologia ta, choć wymagająca pod względem energetycznym, oferuje elastyczność, której brakuje innym metodom.

Autor opracowania sugeruje, że pozyskiwanie wody z gazowej otoczki planety może okazać się zbawienne w miejscach, gdzie inne zasoby są niedostępne.

W sytuacjach awaryjnych lub podczas misji prowadzonych w odległych, niezbadanych jeszcze regionach Marsa, zdolność do wyciskania wody z powietrza mogłaby decydować o życiu i śmierci załogi. To podejście otwiera nowe drzwi dla projektantów systemów podtrzymywania życia, którzy do tej pory skupiali się głównie na zasobach stałych.

Mimo obiecujących perspektyw związanych z atmosferą, badanie dr. Inglezakisa nie pozostawia złudzeń co do tego, gdzie bije główne źródło marsjańskiej nadziei. Najbardziej opłacalnym i trwałym rozwiązaniem w perspektywie długofalowej kolonizacji pozostaje lód zalegający pod powierzchnią planety.

To właśnie te podziemne rezerwuary, ukryte przed zabójczym promieniowaniem, mają największy potencjał, by zasilić stałe bazy ludzkie.

Analiza porównawcza różnych technologii wykazała, że wydobycie lodu podpowierzchniowego cechuje się najlepszą efektywnością energetyczną. Pokłady lodu stanowią stabilny fundament, na którym można budować całe ekosystemy. Naukowcy podkreślają, że kluczem do sukcesu będzie precyzyjne mapowanie tych zasobów, aby pierwsze lądowniki osiadały w miejscach, gdzie do życiodajnej substancji jest najbliżej.

Więcej niż tylko szklanka wody

Woda na Marsie to jednak nie tylko kwestia ugaszenia pragnienia pierwszych astronautów. Doktor Inglezakis z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej University of Strathclyde zwraca uwagę na szerszy kontekst chemiczny i logistyczny.

Niezawodny dostęp do H2O jest absolutnie niezbędny do produkcji tlenu, którym osadnicy będą oddychać, oraz wodoru, który w połączeniu z marsjańskim dwutlenkiem węgla może służyć jako paliwo rakietowe.

Taka samowystarczalność drastycznie obniżyłaby koszty misji i ryzyko związane z całkowitą zależnością od dostaw z Ziemi. Każdy litr wody pozyskany na miejscu to o jeden kilogram mniej ładunku, który trzeba mozolnie i kosztownie wynosić poza ziemską grawitację, a następnie transportować przez kosmiczną pustkę na Marsa.

Przetrwanie w ekstremalnych warunkach

Projektowanie technologii umożliwiających kolonizację Marsa to walka z ekstremami, których nie znamy na naszej planecie. Artykuł naukowy szczegółowo analizuje każdą z metod pod kątem zapotrzebowania na energię i odporności na trudne warunki środowiskowe.

Choć wiele obszarów Czerwonej Planety wciąż pozostaje niezbadanych, praca dr. Inglezakisa daje jasne wytyczne dla przyszłych agencji kosmicznych.

Zrozumienie, które technologie są najbardziej realistyczne w zastosowaniu, stanie się fundamentem dla podtrzymania stałej obecności człowieka poza Ziemią. Jak zauważa autor, badania te nie tylko dostarczają wiedzy technicznej, ale wspierają dążenie ludzkości do stania się gatunkiem międzyplanetarnym. Dzięki nim wizja zrównoważonej i samowystarczalnej kolonii na Marsie przestaje być wyłącznie domeną literatury science fiction, a staje się konkretnym zadaniem inżynieryjnym dla przyszłych pokoleń.

Bogdan Stech
26.01.2026 17:51
Tagi: Kolonizacja MarsaMarswodawoda na marsie
