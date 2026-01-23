Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja

Ładowanie...

W sieci zawrzało ze względu na nowe doniesienia o układach GeForce RTX 50. Sprawdzony informator uważa, że NVIDIA wstrzymała produkcję całej generacji, aby sprostać zapotrzebowaniu na sprzęt do sztucznej inteligencji. Podstawowy model RTX 5060 ma całkowicie zostać wycofany.

NVIDIA wstrzymuje produkcję kart graficznych?

Za przeciek odpowiada twórca internetowy Moore’s Law is Dead, którego wiele wcześniejszych doniesień się sprawdziło. Bazując na źródłach branżowych, uważa, że GeForce RTX 5060 z 8 GB pamięci GDDR7 zostanie wycofany w najbliższej przyszłości.

Podaż podstawowego modelu 5060 ma pogarszać się co najmniej do czwartego kwartału 2026 r. Jednocześnie firma miała wstrzymać produkcję całej serii RTX 50. Wobec tego inne karty graficzne wyposażone w większe pokłady pamięci wideo takie jak:RTX 5060 Ti z 16 GB, RTX 5070 Ti 16 GB czy RTX 5090 32 GB, mają być nieosiągalne.

Pozostałe karty graficzne z serii RTX 50, czyli RTX 5050 8 GB (GDDR6), RTX 5060 Ti 8 GB, RTX 5070 12 GB czy RTX 5080 mają być wciąż dostępne, lecz ich dostępność ma być ograniczona. Informacje są zgodne z niedawnym potwierdzeniem Asusa, który ma zaprzestać produkcji własnych wersji RTX 5070 Ti i RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci GDDR7. Sama NVIDIA jednak nie potwierdziła, że kończy tworzenie układów.

Co więcej, gigant GPU nawet odbił piłeczkę i podkreślił, że formalnie nic nie zostało wycofane.

Źródła Moore’s Law is Dead zakładają również, że NVIDIA będzie głównie skupiać się na GeForce RTX 5060 Ti w wersji 8 GB, mimo że układ jest dostępny też w wyższym wariancie 16 GB. Najwyraźniej stosowanie tak dużej ilości pamięci do karty tej klasy nie jest opłacalne. Inne doniesienia podkreślają plan NVIDII zakładający skupianie się na układach z mniejszą pamięcią wideo.

Produkcja jednak będzie kontynuuowana - przynajmniej według producenta

Jeden z dużych sprzedawców detalicznych przekazujących informacje do Moore’s Law is Dead uważa, iż otrzymał komunikat o spadku podaży 5060 od czwartego kwartału. Latem 2026 r. mają dominować dwa tańsze układy: RTX 5050 oraz RTX 5060 Ti 8 GB. W sklepach będą pojawiać się dostawy RTX-ów 5070 i 5080, ale będą one znacznie mniejsze niż wcześniej.

Oficjalne oświadczenie NVIDII zaprzecza wstrzymaniu produkcji i dostaw RTX-ów 50. Gigant dla serwisu Tom’s Guide miał przekazać krótki komunikat:

Popyt na karty graficzne GeForce RTX jest duży, a podaż pamięci ograniczona. Nadal dostarczamy wszystkie modele GeForce i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zmaksymalizować dostępność pamięci.

Producent zatem uspokaja i zapewnia, że nie powinniśmy obawiać się problemów z dostępnością kart graficznych. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i kryzys na rynku pamięci nie spowoduje powrotu sytuacji z 2021/2022 r., kiedy to kopacze kryptowalut wykupowali wszystkie układy trafiające na rynek.

Albert Żurek 23.01.2026 17:39

