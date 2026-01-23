REKLAMA
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"

Jest zima, więc musimy wdychać truciznę?

Adam Bednarek
smog
W ostatnich dniach polskie miasta biły niechlubne rekordy, trafiając na listy ośrodków z najgorszym powietrzem na świecie. Kraków nawet przodował pod tym względem. W dawnej stolicy Polski przez smog raz obowiązywała darmowa komunikacja miejska, a następnego dnia już nie, choć wychodzenie z domu odradzał nawet Alert RCB. Miasto tłumaczyło się, że takie są przepisy.

Sytuacja w Krakowie była szczególnie wyjątkowa, bo niektórzy szydzili: "wprowadzono Strefę Czystego Transportu, a smog dalej zatruwa?". Coś tu się nie zgadza, a raczej zgadza się wszystko – najwyraźniej całe te nowe przepisy to bujda na resorach i jak zwykle chodzi o drenowanie kieszeni obywateli. Tyle że SCT ma chronić przed zupełnie innym rodzajem zanieczyszczenia, a problem Krakowa to efekt kopciuchów z okolicznych miejscowości.

Dusi się Kraków, źle było nawet nad morzem. Jak zauważało Radio Gdańsk, tak złej jakości powietrza na Pomorzu nie było od kilku lat.

- W środę został dwukrotnie przekroczony poziom dopuszczalny na siedmiu stacjach monitoringu powietrza w województwie pomorskim. To Gdańsk Śródmieście, Wrzeszcz, Jasień, Lawendowe Wzgórze, Kościerzyna, Malbork oraz Tczew – wyjaśniała rozgłośni Michalina Bielawska z Fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot".

Silne mrozy, brak wiatru i kopciuchy – to wszystko złożyło się na niekorzystne, bardzo delikatnie mówiąc, warunki. Nie można jednak zasłaniać się tym, że taki mamy klimat i surowa zima zaskoczyła.

Niska temperatura obnażyła braki systemowe

Polski Alarm Smogowy podsumowując ostatnie smogowe dni wylicza, że niechlubne rekordy pobite zostały m.in. w Rzeszowie ("średniodobowy poziom zanieczyszczenia sięgnął poziomu, jakiego nie widziano od 5 lat") czy Łomży. Tam stężenie PM10 wyniosło aż 293 µg/m³ (600 proc. dopuszczalnej normy), będąc najwyższym w historii dostępnych pomiarów w tym mieście.

Smog powiedział: bawicie się w wyzwania i wspominacie, jak życie wyglądało 10 lat temu? Spokojnie, udowodnię, że niewiele się zmieniło.

Przesada? Niby tak, bo wiele działań w ostatnich latach poczyniono, czego najlepszym przykładem jest zresztą Kraków. W kontekście ostatnich dni może brzmieć to jak żart, jednak tam doszło do realnej poprawy. Mieszkańcy się duszą, ale dlatego, że kopciuchy dymią wokół, a nie w samym mieście. Żadna to pociecha, skoro i tak trzeba wdychać trujące powietrze. Dostaliśmy jednak dowód na to, że jeśli się chce, to można.

I w tym rzecz – nie wszędzie się chce, a walka ze smogiem w wielu miejscach w Polsce nie jest tak stanowcza, jak być powinna.

Od lat ostrzegaliśmy przed powrotem kryzysu wywołanego spalaniem węgla i drewna w przestarzałych, wysokoemisyjnych kotłach, tzw. “kopciuchach”. W ostatnich 10 latach w Polsce wymieniono około 1 mln starych urządzeń grzewczych, jednak wciąż 2,5 mln "kopciuchów" funkcjonuje w polskich domach – w większości przypadków niezgodnie z prawem. Głównie to one odpowiadają za tak poważne zanieczyszczenie powietrza. Dlatego ich wymiana jest najważniejszym krokiem w zapobieganiu epizodom smogowym, z jakimi borykamy się w ostatnim czasie – podkreśla Polski Alarm Smogowy.

Niestety, nie zmierzamy w dobrą stronę

Wręcz przeciwnie. Polski Alarm Smogowy wskazuje na spowolnienie w programie Czyste Powietrze. "W pierwszym tygodniu stycznia 2026 r. do Programu złożono zaledwie 704 wnioski. W 2024 roku średnia tygodniowa liczba wniosków przekraczała 5200" – odnotowuje PAS.

Ruch zwraca też uwagę na uchwały antysmogowe. Choć w wielu województwach przepisy zostały wdrożone, to ich egzekucja jest fikcją. "Tysiące obywateli łamie prawo, zatruwając powietrze i nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji" – podkreśla PAS, wskazując na brak reakcji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ta pasywność boli i smuci, bo przecież chodzi o nasze zdrowie. Co roku w Polsce ok. 40 tys. osób umiera przedwcześnie z powodu narażenia na zanieczyszczone powietrze – to jeden z najwyższych wskaźników w UE.

Adam Bednarek
23.01.2026 10:07
Tagi: SmogZanieczyszczenie powietrza
