Twórca ChataGPT zapowiada "dramatyczne spowolnienie". Chodzi o ludzi, a nie boty

Ładowanie...

OpenAI wyhamowuje tempo rekrutacji. Podczas transmitowanego na żywo spotkania typu "town hall" Sam Altman przyznał, że spółka "dramatycznie spowolni" wzrost liczby pracowników, choć nie planuje zamrożenia zatrudnień ani odejścia od ludzi na rzecz w pełni autonomicznych systemów. Decyzja ma być bezpośrednim efektem rosnących możliwości AI, które pozwalają zespołom robić znacznie więcej przy mniejszej liczbie osób.

REKLAMA

Sam Altman wstrzymuje rekrutacje do OpenAI. Nie, to wcale nie przez AI

W trakcie ponadgodzinnej sesji pytań i odpowiedzi, skierowanej głównie do deweloperów i firm budujących na modelach OpenAI, Altman podkreślał, że sztuczna inteligencja zmienia nie tylko produkty, ale też sposób funkcjonowania organizacji.

"Planujemy rozwijać się wolniej, bo uważamy, że będziemy w stanie zrobić znacznie więcej mniejszym zespołem” - tłumaczył, odpowiadając na pytanie o rekrutację i procesy rekrutacyjne.

Jednocześnie zaznaczył, że celem nie jest redukcja etatów, lecz uniknięcie sytuacji, w której firmy masowo zatrudniają, a potem muszą prowadzić "bardzo niekomfortowe rozmowy", gdy okazuje się, że AI przejęła zbyt dużą część zadań.

Szef OpenAI odniósł się także do globalnego spowolnienia rynku pracy, wskazując, że problemem wielu organizacji nie jest dziś brak talentów, lecz wewnętrzne procedury i struktury zaprojektowane pod świat bez "pracowników AI". Jego zdaniem firmy, które nie nauczą się szybko integrować narzędzi opartych na sztucznej inteligencji z codzienną pracą ludzi, mogą w dłuższej perspektywie przegrać z podmiotami budowanymi od podstaw wokół AI.

Altman: praca się nie kończy, zmienia się jej definicja

Spotkanie z Altmanem nie dotyczyło wyłącznie zasobów ludzkich. Szef OpenAI szeroko opisywał swoją wizję rynku pracy w epoce taniej, powszechnej inteligencji obliczeniowej. Przekonywał, że zmieni się samo znaczenie wielu zawodów - zwłaszcza w inżynierii oprogramowania. Kodowanie, debugowanie czy pisanie długich fragmentów kodu przestaje być główną osią pracy, a coraz ważniejsze staje się formułowanie problemów, nadawanie kierunku systemom AI i ocenianie ich wyników. W tym sensie, jak mówił, "inżynierów" może być więcej niż dziś, choć ich praca będzie wyglądała zupełnie inaczej.

Altman argumentował też, że AI będzie miała silnie deflacyjny wpływ na gospodarkę, obniżając koszty tworzenia oprogramowania, usług i badań. To - przy odpowiedniej polityce publicznej - jego zdaniem może działać wyrównująco i dawać większe szanse osobom, które dotąd miały utrudniony dostęp do kapitału czy zasobów. Jednocześnie ostrzegał on przed scenariuszem koncentracji władzy i bogactwa w rękach nielicznych podmiotów technologicznych, jeśli państwa i instytucje nie zareagują na czas.

Czytaj też: Dolina Krzemowa nie ma pomysłu na zwolnioną z pracy ludzkość

W kontekście samego OpenAI zapowiedział również zmiany w sposobie rekrutacji. Procesy selekcji mają w większym stopniu sprawdzać, czy kandydaci potrafią efektywnie pracować z zaawansowanymi modelami - na przykład realizując w kilkanaście minut zadania, które jeszcze rok wcześniej wymagałyby tygodni pracy zespołu. Jego zdaniem klasyczne rozmowy techniczne już wcześniej były mało miarodajne, a w erze AI tracą sens jeszcze szybciej.

Choć decyzja o spowolnieniu zatrudnień może budzić niepokój w branży, Altman pomiędzy słowami starał się tonować nastroje. Zapewniał, że przez długi czas firmy technologiczne będą nadal potrzebować ludzi, tyle że w innych rolach i przy innym podziale zadań. "Nie wierzę, że w najbliższej przyszłości OpenAI stanie się firmą bez pracowników" - mówił. Jego wizja zakłada raczej stopniowy wzrost liczby osób, które - wspierane przez coraz potężniejsze modele - będą w stanie realizować projekty o skali dotąd zarezerwowanej dla dużych organizacji.

Więcej na temat OpenAI:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 27.01.2026 10:32

Ładowanie...