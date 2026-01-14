REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polacy dostali własne planetoidy. Kosmos właśnie je ochrzcił

Międzynarodowy rejestr planetoid wzbogacił się o cztery polskie nazwy. To docenienie pracy naukowej, duchowej i sportowej.

Marcin Kusz
Cztery polskie nazwiska właśnie poleciały w kosmos
REKLAMA

Polskie nazwiska coraz gęściej rozsiane są po mapie Układu Słonecznego. W najnowszej odsłonie kosmicznego katalogu cztery planetoidy otrzymały imiona związane z naszym krajem. Wśród uhonorowanych znaleźli się astronom, dwie święte zakonnice oraz trener strzelectwa sportowego.

REKLAMA

Cztery polskie nazwiska w kosmicznym rejestrze

W styczniowym biuletynie grupy zajmującej się oficjalnym nazewnictwem małych ciał Układu Słonecznego ogłoszono kolejną listę nazw zatwierdzonych dla wcześniej bezimiennych planetoid. Tym razem na liście znalazło się 29 nowych nazw, z czego aż 4 nawiązują do Polski. Od teraz w katalogach astronomicznych, ale i symbolicznie na niebie funkcjonują obiekty Chrupała, Faustina, Ledochowska i Kulmatycki.

Każda z tych planetoid do tej pory istniała tylko jako numer – ciąg cyfr i liter nadawany przez astronomów do precyzyjnego śledzenia i identyfikacji. Nadanie im imion sprawia, że stają się nośnikami pamięci o ludziach, których życie lub dorobek uznano za wart utrwalenia. W ten sposób nauka, która operuje językiem równań i współrzędnych, zamienia się także w opowieść o wartościach, które chcemy zostawić w kosmicznym rejestrze.

Henryk Chrupała – nauczyciel gwiazd

Planetoida o numerze 683868 nosi teraz nazwę Chrupała. Upamiętnia Henryka Chrupałę, astronoma i popularyzatora nauki, który przez 3 dekady kierował Planetarium Śląskim. To właśnie przez jego ręce przeszły pokolenia młodych ludzi, którzy po raz pierwszy oglądali niebo i uczyli się rozpoznawać gwiazdozbiory.

Chrupała był współtwórcą Olimpiady Astronomicznej, a przez wiele lat przewodniczył jej komitetowi głównemu. Otrzymał wysokie odznaczenia państwowe za działalność naukową i edukacyjną, ale dopiero planetoida sprawia, że jego nazwisko dosłownie krąży między planetami. Sam obiekt został odkryty przez dwóch polskich łowców planetoid – Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego.

Siostry Faustyna i Urszula – święte patronki kosmicznych skał

Kolejne dwie planetoidy upamiętniają postaci znane bardziej z hagiografii niż z podręczników astronomii. Obiekt 798737 otrzymał nazwę Faustina, a 798772 – Ledochowska. To ukłon w stronę sióstr Faustyny Kowalskiej i Urszuli Ledóchowskiej.

Faustyna Kowalska, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zasłynęła jako mistyczka, której doświadczenia duchowe rozwinęły kult miłosierdzia w Kościele katolickim. W 2000 r. została ogłoszona świętą.

Urszula Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, poświęciła życie pracy wychowawczej i społecznej, szczególnie na rzecz dzieci. Doceniło ją zarówno państwo, przyznając kilka wysokich odznaczeń, jak i Kościół, wynosząc na ołtarze w 2003 r.

Obie planetoidy odkryli Kazimierz Czernis i Richard P. Boyle, dzięki czemu dwie zakonnice mają teraz swoje ciche, skalne pomniki krążące między planetami.

Planetoida Kulmatycki – strzelec, który trafił w kosmos

Czwarty obiekt, 836465 Kulmatycki, upamiętnia Wojciecha Kulmatyckiego – trenera strzelectwa sportowego i popularyzatora tej dyscypliny. To szkoleniowiec, który od lat pracuje z kadrą narodową w konkurencjach pistoletowych i ma na koncie liczne sukcesy swoich zawodników na arenie międzynarodowej.

W tym przypadku kosmiczna metafora jest wyjątkowo czytelna: trener, który całe życie uczył trafiać do tarczy, sam został symbolicznie wpisany w trajektorię orbitującej planetoidy. Obiekt odkryli, podobnie jak w przypadku Chrupały, Kusiak i Żołnowski.

Polscy łowcy planetoid – cicha duma astronomii

Historie nowych nazw pokazują, jak konsekwentnie działają polscy łowcy małych ciał Układu Słonecznego. Amatorskie i półprofesjonalne obserwatoria, często zbudowane z pasji i determinacji, regularnie dorzucają kolejne odkrycia do światowych katalogów.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zgodnie z przyjętymi zasadami to właśnie odkrywca może zaproponować nazwę planetoidy. Stąd w kosmicznych rejestrach coraz częściej pojawiają się odniesienia do polskich naukowców, artystów, działaczy społecznych, a teraz także świętych i trenerów. To miękka, ale bardzo skuteczna forma promocji kraju – widoczna w naukowych publikacjach i w bazach danych na całym świecie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
14.01.2026 18:46
Tagi: obserwacja niebaobserwacje niebaPlanetoidypolska
Najnowsze
18:20
Domowe pecety szukały obcych. Piknęło coś ciekawego i spojrzą tam teleskopy
Aktualizacja: 2026-01-14T18:20:34+01:00
17:51
iPhone 17e będzie miał mocnego konkurenta. Z Androidem
Aktualizacja: 2026-01-14T17:51:46+01:00
17:38
"Windows to oprogramowanie niskiej jakości". Znany Polak zaorał Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-14T17:38:26+01:00
17:00
Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-01-14T17:00:00+01:00
16:14
Polskie wojsko ma niezwykły okręt wojenny. To pływający szpieg
Aktualizacja: 2026-01-14T16:14:21+01:00
15:32
Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:39+01:00
15:06
Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?
Aktualizacja: 2026-01-14T15:06:56+01:00
14:47
Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-01-14T14:47:43+01:00
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. Dosłownie za chwilę, uwierzysz?
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
13:28
iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki
Aktualizacja: 2026-01-14T13:28:31+01:00
12:34
"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać
Aktualizacja: 2026-01-14T12:34:28+01:00
12:07
Chcą szybszych pociągów w Polsce. Tylko co z cenami biletów?
Aktualizacja: 2026-01-14T12:07:43+01:00
11:43
Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew
Aktualizacja: 2026-01-14T11:43:44+01:00
11:11
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:11:18+01:00
10:22
Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"
Aktualizacja: 2026-01-14T10:22:07+01:00
9:56
Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"
Aktualizacja: 2026-01-14T09:56:35+01:00
9:16
Kometa 3I/Atlas w końcu zdradzi tajemnice. Przed nami kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-01-14T09:16:20+01:00
8:22
Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo
Aktualizacja: 2026-01-14T08:22:22+01:00
7:58
Telefony z klawiaturą wracają do łask. Nostalgia uderza mocno
Aktualizacja: 2026-01-14T07:58:29+01:00
6:51
Rosja wyciąga z szafy złom. Nowy silnik ma przykryć luki
Aktualizacja: 2026-01-14T06:51:00+01:00
6:41
Aplikacje miały pomagać, a ogłupiają. W sklepach tracimy rozsądek
Aktualizacja: 2026-01-14T06:41:00+01:00
6:31
Drony dopadły kluczowy rosyjski radar. Spektakularny cios
Aktualizacja: 2026-01-14T06:31:00+01:00
6:21
STALKER 2 na PS5 Pro to cudny gwóźdź do trumny Xboksa - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T06:21:00+01:00
6:11
Bezcenne próbki z Marsa zagrożone. "Potężny cios w naukę"
Aktualizacja: 2026-01-14T06:11:00+01:00
21:45
Samsung odchudza popularny model. Tego brakowało składakom
Aktualizacja: 2026-01-13T21:45:46+01:00
21:07
Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"
Aktualizacja: 2026-01-13T21:07:13+01:00
20:59
Battlefield 6 mnie wścieka. EA wciska grę-usługę i wywala się na twarz
Aktualizacja: 2026-01-13T20:59:06+01:00
19:40
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia
Aktualizacja: 2026-01-13T19:40:41+01:00
19:02
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy
Aktualizacja: 2026-01-13T19:02:23+01:00
18:33
Szykują All Inclusive na Księżycu. Wiadomo, cena zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-13T18:33:53+01:00
18:03
NASA rusza po obcych. Sprzęt, który zawstydza Webba
Aktualizacja: 2026-01-13T18:03:36+01:00
17:35
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:35:00+01:00
17:01
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"
Aktualizacja: 2026-01-13T17:01:12+01:00
16:31
Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"
Aktualizacja: 2026-01-13T16:31:04+01:00
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA