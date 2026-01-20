REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo

Chińska konstruktorka XNZ zbudowała nietypową konsolę, łącząc płyty główne PlayStation 5, Xbox Series X i Nintendo Switch 2 w jednej, trójkątnej obudowie.

Piotr Konopnicki
Trzy konsole zamknięte w jednej obudowie. Zmiana platformy jednym przyciskiem!
REKLAMA

Projekt nazwany "Ningtendo PXBOX 5" wykorzystuje odlewanie metodą traconego wosku i posiada uniwersalny zasilacz 250 W. Dzięki zastosowaniu centralnego systemu chłodzenia możliwe jest przełączanie się między platformami za pomocą jednego przycisku.

Autorka zaczęła od rozebrania trzech konsol do samych płytek głównych, zachowując oryginalne układy, ale rezygnując z fabrycznych układów chłodzenia i zasilaczy. Inspiracją do kształtu obudowy był Apple Mac Pro - trójkąt okazał się praktyczny do zamocowania trzech płytek na bokach i skierowania przepływu powietrza od dołu ku górze. Kluczowym elementem projektu jest trójwymiarowy blok radiatora wykonany techniką wosku traconego, co pozwoliło uzyskać skomplikowaną formę bez kosztów frezowania CNC. Do radiatora dodano miedziane płytki, które rozprowadzają ciepło między układami.

REKLAMA

Potrójna konsola ma swoje ograniczenia

Chłodzenie opiera się na jednym wentylatorze Phanteks T30 120 mm zasysającym powietrze od spodu i kierującym je przez blok chłodzący. W PS5 konstruktorka zastąpiła płynny metal standardową pastą termoprzewodzącą i podczas jej testów zanotowała maksymalnie ok. 60°C na procesorze. Switch 2 umieszczono w cienkiej, wydrukowanej w 3D obudowie, z mechanizmem sprężynowym i złączem USB-C. Wynika to z faktu, że wymagania termiczne Switcha 2 są mniejsze niż w przypadku konsol stacjonarnych.

Za zasilanie odpowiada pojedynczy zasilacz GaN o mocy 250 W, zamontowany wewnątrz obudowy. Pomiar poboru mocy wykazał, że PS5 i Xbox w spoczynku pobierają poniżej 5 W, a przy pełnym obciążeniu każda z konsol może osiągnąć około 225 W poboru mocy w szczycie. Z tego względu moc zasilacza jest wystarczająca, pod warunkiem, że nie uruchomi się jednocześnie więcej niż jednej wymagającej gry. Projekt nie uwzględnia napędów optycznych - obie konsole są w wersjach cyfrowych.

Czytaj więcej o konsolach na łamach Spider'sWeb:

REKLAMA

Wykończenie obejmuje kolorowe taśmy LED sterowane niestandardowym Arduino, duży przycisk na górze do przełączania konsol oraz drewniane akcenty i etykietę "Ningtendo PXBOX 5". Całość działała podczas testów poprawnie, choć konstrukcja wymaga zaawansowanych umiejętności, rozbiórki konsol i rezygnacji z gwarancji.

Jak widać, Chińczykom nie brakuje kreatywności w podejściu do łączenia różnych konsol ze sobą i muszę przyznać, że cały projekt wygląda stylowo i przemyślanie. Zanim jednak sami zabierzecie się za podobne pomysły, warto mieć na uwadze utratę gwarancji i perspektywę wątpliwej legalności podobnych rozwiązań.

REKLAMA
Piotr Konopnicki
20.01.2026 10:15
Tagi: ChinyNintendo SwitchPlayStationXbox Series
Najnowsze
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA