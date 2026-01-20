Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo

Ładowanie...

Projekt nazwany "Ningtendo PXBOX 5" wykorzystuje odlewanie metodą traconego wosku i posiada uniwersalny zasilacz 250 W. Dzięki zastosowaniu centralnego systemu chłodzenia możliwe jest przełączanie się między platformami za pomocą jednego przycisku.

Autorka zaczęła od rozebrania trzech konsol do samych płytek głównych, zachowując oryginalne układy, ale rezygnując z fabrycznych układów chłodzenia i zasilaczy. Inspiracją do kształtu obudowy był Apple Mac Pro - trójkąt okazał się praktyczny do zamocowania trzech płytek na bokach i skierowania przepływu powietrza od dołu ku górze. Kluczowym elementem projektu jest trójwymiarowy blok radiatora wykonany techniką wosku traconego, co pozwoliło uzyskać skomplikowaną formę bez kosztów frezowania CNC. Do radiatora dodano miedziane płytki, które rozprowadzają ciepło między układami.

Potrójna konsola ma swoje ograniczenia

Chłodzenie opiera się na jednym wentylatorze Phanteks T30 120 mm zasysającym powietrze od spodu i kierującym je przez blok chłodzący. W PS5 konstruktorka zastąpiła płynny metal standardową pastą termoprzewodzącą i podczas jej testów zanotowała maksymalnie ok. 60°C na procesorze. Switch 2 umieszczono w cienkiej, wydrukowanej w 3D obudowie, z mechanizmem sprężynowym i złączem USB-C. Wynika to z faktu, że wymagania termiczne Switcha 2 są mniejsze niż w przypadku konsol stacjonarnych.

Za zasilanie odpowiada pojedynczy zasilacz GaN o mocy 250 W, zamontowany wewnątrz obudowy. Pomiar poboru mocy wykazał, że PS5 i Xbox w spoczynku pobierają poniżej 5 W, a przy pełnym obciążeniu każda z konsol może osiągnąć około 225 W poboru mocy w szczycie. Z tego względu moc zasilacza jest wystarczająca, pod warunkiem, że nie uruchomi się jednocześnie więcej niż jednej wymagającej gry. Projekt nie uwzględnia napędów optycznych - obie konsole są w wersjach cyfrowych.

Wykończenie obejmuje kolorowe taśmy LED sterowane niestandardowym Arduino, duży przycisk na górze do przełączania konsol oraz drewniane akcenty i etykietę "Ningtendo PXBOX 5". Całość działała podczas testów poprawnie, choć konstrukcja wymaga zaawansowanych umiejętności, rozbiórki konsol i rezygnacji z gwarancji.

Jak widać, Chińczykom nie brakuje kreatywności w podejściu do łączenia różnych konsol ze sobą i muszę przyznać, że cały projekt wygląda stylowo i przemyślanie. Zanim jednak sami zabierzecie się za podobne pomysły, warto mieć na uwadze utratę gwarancji i perspektywę wątpliwej legalności podobnych rozwiązań.

Piotr Konopnicki 20.01.2026 10:15

