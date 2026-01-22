REKLAMA
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz

OnePlus wprowadził do sprzedaży w Polsce nowy, prawie sztandarowy smartfon. Prawda jest taka, że lepszego nie potrzebujesz. Zapomnij o najdroższych modelach.

Albert Żurek
Lepszego telefonu nie potrzebujesz. W tym masz wszystko
Chodzi o model OnePlus 15R. Sprzęt ma być znacznie tańszy ze względu na kilka ograniczeń, ale i tak jest świetny. Na start ma być tańszy za sprawą rabatu. 

OnePlus 15R smartfonem ostatecznym - ma wszystko, czego potrzebujesz

OnePlus 15R to nieco okrojona pod względem możliwości wersja zwykłej piętnastki. W smartfonie zastosowano mniej zaawansowany procesor oraz zestaw aparatów. Specyfikacja telefonu obejmuje:

  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite);
  • pamięć: 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • ekran: 6,83 cala, AMOLED, rozdzielczość 1272 × 2800 pikseli, odświeżanie 165 Hz, szkło Gorilla Glass 7i, jasność 1800 nitów;
  • aparaty: główny 50 Mpix IMX906, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix;
  • akumulator: 7400 mAh, ładowanie przewodowe 80 W;
  • wodoszczelność: IP66, IP68, IP69, IP69K.

Na czym zatem traci model z dopiskiem R? Przede wszystkim otrzymujemy Snapdragona 8 Gen 5 zamiast 8 Gen 5 Elite. To procesor o zbliżonej wydajności do zeszłorocznego Snapdragona 8 Elite, więc powinniśmy oczekiwać wciąż bardzo szybkiego urządzenia. Szczególnie że układ został połączony z pamięciami LPDDR5X oraz UFS 4.1.

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

OnePlus 15R oferuje tylko dwa aparaty: 50 Mpix oraz 8 Mpix, zamiast potrójnego zestawu 50 Mpix w OnePlus 15 obejmującego dodatkowy teleobiektyw. System kamer w nowszym modelu powinien zapewnić jakość podobną do smartfonów ze średniej półki. W tańszym modelu ograniczono też moc ładowania - 80 W zamiast 120 W, które i tak jest piekielnie szybkie.

Istotną kwestią jest też zastosowane szkło Gorilla Glass 7i, które charakteryzuje się niższą odpornością na stłuczenia w porównaniu z Gorilla Glass Victus 2 zastosowanym w OnePlus 15. Gdzieś trzeba było jednak oszczędzić. OnePlus 15R jest jednak istotnie tańszy i w zależności od wersji kosztuje:

  • OnePlus 15R 12/256 GB - 2999 zł,
  • OnePlus 15R 12/512 GB - 3299 zł (na start 200 zł taniej - 3099 zł).

Oprócz tego producent uruchomił promocję, dzięki której kupując urządzenie można odebrać słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro o wartości 319 zł lub ładowarkę OnePlus Dual Port 120 W za ok. 160 zł w gratisie.

Czytaj też:

Są też inne nowości: OnePlus Pad Go 2 oraz OnePlus Watch Lite

Tuż obok telefonu wprowadzono do sprzedaży tablet OnePlus Pad Go z 12,1-calowym ekranem, akumulatorem 10 050 mAh i ładowaniem 33 W. Cena sprzętu zaczyna się od 1399 zł (200 zł rabatu) oraz 1699 zł w wersji z rysikiem. 

Natomiast trzecim sprzętem jest OnePlus Watch Lite - tani zegarek za 699 zł (200 zł rabatu na start), który oferuje 1,46-calowy ekran AMOLED, 10 dni czasu pracy na baterii oraz obudowę ze stali nierdzewnej.

Albert Żurek
22.01.2026 13:08
